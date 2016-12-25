Вдохновляющие идеи для освещения в Рождество

Уже скоро наступит Рождество, поэтому стоит уже сейчас задуматься о том, как именно вы украсите свое жилье к этому празднику. Существуют различные символы Рождества, в разных странах это разные предметы, мы же расскажем о самых популярных среди них.
Классическая елка – это уже символ Рождества. Без нее этот праздник никак не выглядит таким, каким мы его привыкли видеть. Также символом рождества давно уже стал такой элемент декора, как венок из омелы. В разных культурах этому растению приписывали различные магические свойства, но сейчас под этим предметом просто принято целоваться, это дает влюбленным шанс на счастливую жизнь. И никак нельзя забывать про традицию вешать носочки для подарков над камином. Это очень праздничный и креативный элемент рождественского декора, который украсит ваш праздник.
Также важную роль в праздничном украшении дома играет освещение. Различные гирлянды, свечи и лампы создают ту самую волшебную обстановку в доме, благодаря которой люди и верят в рождество и его чудеса.
В этой статье мы расскажем о волшебном рождественском освещении и какими элементами декора его можно создать. Как именно создается сказочная атмосфера Рождества и чудес. Приятного чтения!
С помощью гирлянд создается совершенно волшебная атмосфера праздника. Это создание другого мира, где все выглядит иначе. Купить гирлянды можно в любом магазине декора, а украшать ими интерьер дома еще проще, чем кажется. Просто вешайте их так, как вам нравится. Все это скоро будет неважно, ведь когда вы их включите – начнется самая настоящая сказка.
Также гирлянды можно формировать в отдельные предметы декора. Например, в представленном проекте гирляндой украсили обычную деревянную звезду. И таким образом создали очень стильное и эффектное рождественское украшение. Ведь без гирлянды эти звезды не выглядели бы так хорошо.
Для тех, у кого дома есть камин, Рождество открывает дополнительные способы украшения дома. По традиции в Рождество над камином вешаются носочки (не важно, вязаные или шитые) для подарков. И Санта-Клаус каждый год лезет в каминную трубу и входит в дом через камин. Первое, что видит Санта – это носки, в них он и кладет свои подарки.
Также в Рождество камин можно украшать различными свечками, мандаринами и композициями из шишек. Да и сам камин – это прекрасный способ освещения, теплый и по-рождественски волшебный. Зажженный камин создает непередаваемое ощущение уюта и умиротворенности, атмосферу домашнего комфорта.
Классическое дерево-украшение на Рождество – это ель. Украшается ель обычно различными елочными шариками, мишурой и гирляндами. Светящиеся гирлянды, опутывающие все дерево выглядят поистине волшебно и завораживающе. По традиции в Рождественскую ночь под елку кладутся подарки, а утром их находят обитатели дома.
Кстати, истинные ценители Рождества обычно покупают настоящие елки, ароматные и живые. Но если вы хотите сберечь природу, то можно купить искусственную ель – это будет справедливо по отношению к природе, и значительно поможет вам сохранить денежные средства, ведь теперь елку не нужно будет покупать ежегодно.
Свечи в интерьере всегда создают ощущение мистики и загадочности. Волшебство свечей невозможно понять, они просто создают сказочную атмосферу, и с этим ничего не поделаешь. Свечи в рождественском интерьере можно располагать где угодно: на рождественском столе, над камином, на полках и подоконниках, или даже на полу. Свечей никогда не бывает много, поэтому лучше закупиться ими основательно. Ведь во многом благодаря им рождественская ночь станет волшебной и незабываемой.
Также в рождественскую ночь очень много гаданий основано именно на свечах и свечном огне. Поэтому если вам хочется мистики в Рождество – смело покупайте свечи и устраивайте настоящие шабаши с подругами.
Омела во всех культурах считалась мистическим растением. Ему приписывали магические свойства и уникальные действия. Сегодня эти мифы и легенды позабыты, теперь это растение считается символом влюбленных, под венком из омелы принято поцеловать свою вторую половинку. Венки из омелы считаются одним из самых узнаваемых символов Рождества. Их вешают повсюду: в кафе над столиками и в коридорах, в домах над кроватями, на двери и над камином. И это еще не все места, где можно повесить этот элемент рождественской мистики.
Венок из омелы также послужит отличным элементом декора на входную дверь дома, это будет знаком для людей, что вы уже готовы к Рождеству и украсили весь дом.
Внешнее украшение дома в европейских странах превратилось во что-то вроде фестиваля. Люди в частных домах тратят огромные средства, чтобы украсить внешний фасад своих домов всевозможными гирляндами, мишурой и рождественским декором. Светящиеся улицы, наполненные разноцветными фасадами домов – это красивое и незабываемое зрелище, ведь каждый владелец стремится выделить свой дом, богаче и интереснее украсить его. Для этих работ обычно привлекаются профессиональные декораторы, которые всегда находят все новые и новые способы оригинального украшения экстерьера.
Украшение венком из омелы интерьера дома является одной из главных традиций Рождества. Венок можно повесить где угодно, но самым личным и интимным местом для размещения омелы в доме является спальная комната. Именно там влюбленные проводят долгие и страстные ночи и именно там они признаются друг другу в любви. Под венком омелы принято целоваться влюбленным, по давней и довольно странной традиции. Дизайнер этого интерьера спальной комнаты решил применить венок из омелы, чтобы влюбленным было где свить свое семейное гнездышко.
Счастливого Рождества!
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