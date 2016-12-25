Вдохновляющие идеи для освещения в Рождество

Уже скоро наступит Рождество, поэтому стоит уже сейчас задуматься о том, как именно вы украсите свое жилье к этому празднику. Существуют различные символы Рождества, в разных странах это разные предметы, мы же расскажем о самых популярных среди них.

Классическая елка – это уже символ Рождества. Без нее этот праздник никак не выглядит таким, каким мы его привыкли видеть. Также символом рождества давно уже стал такой элемент декора, как венок из омелы. В разных культурах этому растению приписывали различные магические свойства, но сейчас под этим предметом просто принято целоваться, это дает влюбленным шанс на счастливую жизнь. И никак нельзя забывать про традицию вешать носочки для подарков над камином. Это очень праздничный и креативный элемент рождественского декора, который украсит ваш праздник.

Также важную роль в праздничном украшении дома играет освещение. Различные гирлянды, свечи и лампы создают ту самую волшебную обстановку в доме, благодаря которой люди и верят в рождество и его чудеса.

В этой статье мы расскажем о волшебном рождественском освещении и какими элементами декора его можно создать. Как именно создается сказочная атмосфера Рождества и чудес. Приятного чтения!