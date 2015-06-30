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Дизайн для маленького балкона

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Сочный минимализм, tatarintsevadesign tatarintsevadesign Балкон и терраса в стиле минимализм
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Многие жители городских многоэтажек при виде своих крошечных застекленных балконов разводят руками, мол это узкое пространство ни на что не годится. Постепенно драгоценные квадратные метры превращаются в склад вещей, которым не место в гостиной – пустые картонные коробки, пожелтевшие газеты, отложенная до следующего сезона одежда. На самом деле, даже самый маленький балкон можно превратить в уютную, дополнительную комнату. О том, как это сделать пойдет речь в этой статье. 

Место встреч

Квартира для подарков AR-KA architectural studio Балкон и терраса в стиле модерн
AR-KA architectural studio

Квартира для подарков

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Вот, кому уж точно не стоит печалиться из-за маленького балкона, так это жителям верхних этажей, ведь им достался такой козырь – панорамный вид на близлежащие окресности с высоты птичьего полета. Это преимущество необходимо использовать по максимуму. Поэтому срочно освобождаем балкон от ненужных вещей, устанавливаем изящного вида скамью, фигурный светильник, несколько плетеных кашпо с душистыми цветами, и получаем оформленный со вкусом укромный уголок для романтических встреч. 

Рабочий кабинет

Превращение однокомнатной квартиры в двухкомнатную, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Балкон и терраса в стиле минимализм
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Превращение однокомнатной квартиры в двухкомнатную

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Маленький балкон – это не приговор, а повод проявить смекалку и фантазию. Если вы решили вплотную заняться редизайном квартиры, но опыта в оформлении интерьера не имеете, начните с малых пространств и не стесняйтесь копировать профессионалов. Дизайн-бюро Arttundra предложило свой вариант оформления маленькой лоджии, переоборудовав ее в полноценный рабочий кабинет. Рискнем предположить, что такой домашний офис самым положительным образом отражается на производительности труда. Места немного, зато какой вдохновляющий вид из окна. 

Побольше красок

Лоджия tatarintsevadesign Балкон и терраса в стиле минимализм
tatarintsevadesign

Лоджия

tatarintsevadesign
tatarintsevadesign
tatarintsevadesign

Если на узком прямоугольном пространстве еще можно придумать что-то дельное, то как поступать с полукруглым балконом? Лоджию такой формы действительно непросто превратить в многофункциональное помещение, зато из нее можно сделать отличную комнату отдыха. Подбираем несколько предметов дизайнерской мебели с закругленными очертаниями, добавляем парочку ярких аксессуаров, и получаем стильный лауж-уголок, в котором можно расслабиться после напряженного трудового дня. Возможно, Книга идей ’15 способов создать яркий интерьер в гостиной’ подарит несколько интересных идей, которые вы сможете использовать и для оформления балкона. 

Маленькая цветочная оранжерея

Проект 3к.кв ЖК Галант, MoRo MoRo Балкон и терраса в классическом стиле
MoRo

Проект 3к.кв ЖК Галант

MoRo
MoRo
MoRo

Комнатные растения не только украшают и освежают обстановку в доме. Обладая целебными свойствами, они оказывают положительное влияние на здоровье человека – очищают воздух, поглощают неприятные запахи, помогают избавиться от усталости и раздражения, а также предотвращают простудные заболевания. В пространстве небольшого балкона особенно важно иметь хотя бы несколько небольших горшочков с растениями. Кто знает, может вам так понравится ухаживать за неприхотливыми зелеными друзьями, что скоро ваш балкон превратится в чудесную, маленькую оранжерею.

Витражи на стекле

ВИТРАЖИ И РАБОТА СО СТЕКЛОМ, Абрикос Абрикос Балкон и терраса в классическом стиле
Абрикос

ВИТРАЖИ И РАБОТА СО СТЕКЛОМ

Абрикос
Абрикос
Абрикос

Витражи – это прозрачные рисунки и узоры, которые выполняются из стекла или на стекле. Когда-то привилегией созерцать уникальную красоту стеклянных орнаментов могли воспользоваться лишь царские особы, но времена меняются, и сегодня этот вид искусства доступен каждому. Как известно, чтобы скрыть недостатки, нужно выделить достоинства. Пригласите профессиональных декораторов, работающих со стеклом, и пусть ваш маленький балкончик превратится в дворцовые покои. 

Система хранения на балконе

Как оформить интерьер кухни на мансарде Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Как оформить интерьер кухни на мансарде

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Все гениальное – просто. Чтобы избежать распространенной ситуации, когда на балкон даже выходить не хочется, поскольку там ногу некуда поставить, подберите для этой комнаты подходящего размера шкаф, и составьте в него все те вещи, которым не нашлось места в прихожей и гостиной. Первый шаг на пути к радующему глаз интерьеру – это наведение порядка. После того, как на балконе появится шкаф, вы с удивлением обнаружите, что свободного пространства здесь гораздо больше, чем вам казалось. А значит пора начинать творить! 

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Какой вариант оформления балкона больше всего подходит вам? 

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