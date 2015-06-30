Дизайн для маленького балкона

Все гениальное – просто. Чтобы избежать распространенной ситуации, когда на балкон даже выходить не хочется, поскольку там ногу некуда поставить , подберите для этой комнаты подходящего размера шкаф, и составьте в него все те вещи, которым не нашлось места в прихожей и гостиной. Первый шаг на пути к радующему глаз интерьеру – это наведение порядка. После того, как на балконе появится шкаф, вы с удивлением обнаружите, что свободного пространства здесь гораздо больше, чем вам казалось. А значит пора начинать творить!