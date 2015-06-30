Дизайн для маленького балкона

Многие жители городских многоэтажек при виде своих крошечных застекленных балконов разводят руками, мол это узкое пространство ни на что не годится. Постепенно драгоценные квадратные метры превращаются в склад вещей, которым не место в гостиной – пустые картонные коробки, пожелтевшие газеты, отложенная до следующего сезона одежда. На самом деле, даже самый маленький балкон можно превратить в уютную, дополнительную комнату. О том, как это сделать пойдет речь в этой статье.
Вот, кому уж точно не стоит печалиться из-за маленького балкона, так это жителям верхних этажей, ведь им достался такой козырь – панорамный вид на близлежащие окресности с высоты птичьего полета. Это преимущество необходимо использовать по максимуму. Поэтому срочно освобождаем балкон от ненужных вещей, устанавливаем изящного вида скамью, фигурный светильник, несколько плетеных кашпо с душистыми цветами, и получаем оформленный со вкусом укромный уголок для романтических встреч.
Маленький балкон – это не приговор, а повод проявить смекалку и фантазию. Если вы решили вплотную заняться редизайном квартиры, но опыта в оформлении интерьера не имеете, начните с малых пространств и не стесняйтесь копировать профессионалов. Дизайн-бюро Arttundra предложило свой вариант оформления маленькой лоджии, переоборудовав ее в полноценный рабочий кабинет. Рискнем предположить, что такой домашний офис самым положительным образом отражается на производительности труда. Места немного, зато какой вдохновляющий вид из окна.
Если на узком прямоугольном пространстве еще можно придумать что-то дельное, то как поступать с полукруглым балконом? Лоджию такой формы действительно непросто превратить в многофункциональное помещение, зато из нее можно сделать отличную комнату отдыха. Подбираем несколько предметов дизайнерской мебели с закругленными очертаниями, добавляем парочку ярких аксессуаров, и получаем стильный лауж-уголок, в котором можно расслабиться после напряженного трудового дня. Возможно, Книга идей ’15 способов создать яркий интерьер в гостиной’ подарит несколько интересных идей, которые вы сможете использовать и для оформления балкона.
Комнатные растения не только украшают и освежают обстановку в доме. Обладая целебными свойствами, они оказывают положительное влияние на здоровье человека – очищают воздух, поглощают неприятные запахи, помогают избавиться от усталости и раздражения, а также предотвращают простудные заболевания. В пространстве небольшого балкона особенно важно иметь хотя бы несколько небольших горшочков с растениями. Кто знает, может вам так понравится ухаживать за неприхотливыми
зелеными друзьями, что скоро ваш балкон превратится в чудесную, маленькую оранжерею.
Витражи – это прозрачные рисунки и узоры, которые выполняются из стекла или на стекле. Когда-то привилегией созерцать уникальную красоту стеклянных орнаментов могли воспользоваться лишь царские особы, но времена меняются, и сегодня этот вид искусства доступен каждому. Как известно, чтобы скрыть недостатки, нужно выделить достоинства. Пригласите профессиональных декораторов, работающих со стеклом, и пусть ваш маленький балкончик превратится в дворцовые покои.
Все гениальное – просто. Чтобы избежать распространенной ситуации, когда на балкон даже выходить не хочется, поскольку там
ногу некуда поставить, подберите для этой комнаты подходящего размера шкаф, и составьте в него все те вещи, которым не нашлось места в прихожей и гостиной. Первый шаг на пути к радующему глаз интерьеру – это наведение порядка. После того, как на балконе появится шкаф, вы с удивлением обнаружите, что свободного пространства здесь гораздо больше, чем вам казалось. А значит пора начинать творить!