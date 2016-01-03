Лучшее для вашей маленькой кухни

Во многих квартирах кухни не радуют нас своим скромным размером: 9, а то и 6 квадратных метров, на которых нужно разместить весь функционал от плиты до обеденного стола. Тем не менее, конструкции современной кухонной мебели позволяют вписать в это ограниченное пространство и всю полезную бытовую технику, и обеденный гарнитур, и даже сделать это красиво и элегантно.
Самый вместительный по глубине элемент кухонного гарнитура, безусловно – угловой шкаф. Если планировка вашей небольшой кухни позволяет разместить такой элемент мебели, не отказывайтесь от возможности существенно расширить объем системы хранения. За счет углового размещения фасад такого шкафа встраивается в общую линию кухонной мебели, ни чем не выдавая свои внутренние вместительные габариты.
Варианты использования пространства углового шкафа:
- в нижней части можно расположить вместительную мойку
- с помощью поворотного механизма
карусель в верхнем шкафу организовать хранение посуды
- широкое пространство нижнего углового шкафа использовать для хранения крупно-габаритных кастрюль и сковород.
Спасением для интерьера маленьких кухонь являются модули встроенных полок. Образуя целостный блок они позволяют разместить на небольшой площади все необходимое – разнообразную бытовую технику, духовой шкаф, объемную систему хранения. При этом целостный фасад встроенных полок лаконичен и не создает в небольшом помещении дробления пространства и ощущения визуальной тяжеловесности.
В зависимости от планировки кухни можно комбинировать верхний ряд встроенных полок с нижними шкафами и рабочей поверхностью или создать единую систему полок от потолка до пола.
Лишние детали в интерьере небольшого пространства ни к чему, поэтому и выбирая фасады кухонной мебели лучше остановите свой выбор на системах Push To Open и TIP-ON – механизмы открывания дверей без ручек. Такой механизм подходит и для открывания дверей и для выдвижных ящиков.
Система открывания без ручек – практичное и стильное решение для кухонного фасада, помогает не утяжелять пространство лишними деталями, да и с функциональной точки зрения – лаконичные решения в тесном пространстве всегда комфортнее, чем риск зацепится за острый угол декоративной ручки.
Кухонная вытяжка – элемент обустройства крайне необходимый, но очень громоздкий. В маленьких кухнях место под обычную конструкцию вытяжки катастрофически не хватает. В таких случаях на помощь приходят современные разработки в виде скрытых вытяжек – выдвижные или слайдерные механизмы помогают большую часть времени находится в скрытом состоянии в навесной полке.
Тонкая, изящная выдвижная вытяжка даже в работающем виде занимает совсем немного места над плитой. Принцип действия таких вытяжек бывает двух типов – фильтрующий и отводной.
В маленькой кухне бывает сложно разместить одновременно и функциональный кухонный гарнитур со всей необходимой техникой, и удобный обеденный стол. Но поскольку обед сначала приготавливается, и лишь потом собирается вся семья за общим столом, то есть возможность серьезно сэкономить пространство в маленькой кухне. Чтобы сэкономить место на кухне, приобретайте не стационарный обеденный стол внушительных размеров, а его функциональный аналог с раздвижной конструкцией. В сложенном состоянии такой стол вполне подойдет для использования на кухне как дополнительная рабочая поверхность. Раскладываются такие конструкции быстро, превращаясь в широкий стол.
Кроме функциональных решений для небольшой кухни значительную роль играет и оформление интерьера. Тяжелые фактурные цвета уменьшат и без того не слишком просторное помещение, если их и использовать в интерьере такой кухни – то в виде точечных акцентов. Светлый, легкий интерьер белого или ложных белых оттенков – слоновой кости, кофе с молоком сделает небольшое помещение просторнее и уютней. Стилистически такая цветовая гамма может быть представлена и в лаконичном скандинавском виде, и в классическом стиле светлых деревянных фасадов, и даже в лофте окрашенном в белый цвет.