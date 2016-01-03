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Лучшее для вашей маленькой кухни

Перла Вереника Перла Вереника
DE L'ETUDE A LA REALISATION, LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT КухняЭлектроника
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Во многих квартирах кухни не радуют нас своим скромным размером: 9, а то и 6 квадратных метров, на которых нужно разместить весь функционал от плиты до обеденного стола. Тем не менее, конструкции современной кухонной мебели позволяют вписать в это ограниченное пространство и всю полезную бытовую технику, и обеденный гарнитур, и даже сделать это красиво и элегантно.

Угловой шкаф

Кухня, DONJON DONJON Кухня в классическом стиле
DONJON

Кухня

DONJON
DONJON
DONJON

Самый вместительный по глубине элемент кухонного гарнитура, безусловно – угловой шкаф. Если планировка вашей небольшой кухни позволяет разместить такой элемент мебели, не отказывайтесь от возможности существенно расширить объем системы хранения. За счет углового размещения фасад такого шкафа встраивается в общую линию кухонной мебели, ни чем не выдавая свои внутренние вместительные габариты. 

Варианты использования пространства углового шкафа:

- в нижней части можно расположить вместительную мойку

- с помощью поворотного  механизма карусель  в верхнем шкафу организовать хранение посуды

- широкое пространство нижнего углового шкафа использовать для хранения крупно-габаритных кастрюль и сковород. 

Встроенные полки

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Спасением для интерьера маленьких кухонь являются модули встроенных полок. Образуя целостный блок они позволяют разместить на небольшой площади все необходимое – разнообразную бытовую технику, духовой шкаф, объемную систему хранения. При этом целостный фасад встроенных полок лаконичен и не создает в небольшом помещении дробления пространства и ощущения визуальной тяжеловесности. 

В зависимости от планировки кухни можно комбинировать верхний ряд встроенных полок с нижними шкафами и рабочей поверхностью или создать единую систему полок от потолка до пола. 

Фасады без ручек

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Лишние детали в интерьере небольшого пространства ни к чему, поэтому и выбирая фасады кухонной мебели лучше остановите свой выбор на системах Push To Open и TIP-ON – механизмы открывания дверей без ручек.  Такой механизм подходит и для открывания дверей и для выдвижных ящиков. 

Система открывания без ручек – практичное и стильное решение для кухонного фасада, помогает не утяжелять пространство лишними деталями, да и с функциональной точки зрения – лаконичные решения в тесном пространстве всегда комфортнее, чем риск зацепится за острый угол декоративной ручки. 

Скрытая вытяжка

DE L'ETUDE A LA REALISATION, LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT КухняЭлектроника
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

Кухонная вытяжка – элемент обустройства крайне необходимый, но очень громоздкий. В маленьких кухнях место под обычную конструкцию вытяжки катастрофически не хватает. В таких случаях на помощь приходят современные разработки в виде скрытых вытяжек – выдвижные или слайдерные механизмы помогают большую часть времени находится в скрытом состоянии в навесной полке. 

Тонкая, изящная выдвижная вытяжка даже в работающем виде занимает совсем немного места над плитой. Принцип действия таких вытяжек бывает двух типов – фильтрующий и отводной. 

Складной стол

Muebles de cocina, Miulas Mobles Miulas Mobles КухняСтолы и стулья Дерево Эффект древесины
Miulas Mobles

Miulas Mobles
Miulas Mobles
Miulas Mobles

В маленькой кухне бывает сложно разместить одновременно и функциональный кухонный гарнитур со всей необходимой техникой, и удобный обеденный стол. Но поскольку обед сначала приготавливается, и лишь потом собирается вся семья за общим столом, то есть возможность серьезно сэкономить пространство в маленькой кухне. Чтобы сэкономить место на кухне, приобретайте не стационарный обеденный стол внушительных размеров, а его функциональный аналог с раздвижной конструкцией. В сложенном состоянии такой стол вполне подойдет для использования на кухне как дополнительная рабочая поверхность. Раскладываются такие конструкции быстро, превращаясь в широкий стол.

Светлые тона

Прованс на Крестовском, 1+1 studio 1+1 studio Кухня в классическом стиле
1+1 studio

Прованс на Крестовском

1+1 studio
1+1 studio
1+1 studio

Кроме функциональных решений для небольшой кухни значительную роль играет и оформление интерьера. Тяжелые фактурные цвета уменьшат и без того не слишком просторное помещение, если их и использовать в интерьере такой кухни – то в виде точечных акцентов. Светлый, легкий интерьер белого или ложных белых оттенков – слоновой кости, кофе с молоком сделает небольшое помещение просторнее и уютней. Стилистически такая цветовая гамма может быть представлена и в лаконичном скандинавском виде, и в классическом стиле светлых деревянных фасадов, и даже в лофте окрашенном в белый цвет. 

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