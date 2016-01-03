Лучшее для вашей маленькой кухни

Спасением для интерьера маленьких кухонь являются модули встроенных полок. Образуя целостный блок они позволяют разместить на небольшой площади все необходимое – разнообразную бытовую технику, духовой шкаф, объемную систему хранения. При этом целостный фасад встроенных полок лаконичен и не создает в небольшом помещении дробления пространства и ощущения визуальной тяжеловесности.

В зависимости от планировки кухни можно комбинировать верхний ряд встроенных полок с нижними шкафами и рабочей поверхностью или создать единую систему полок от потолка до пола.