Помимо знаний о том, как сделать лестницу в доме своими руками, нужно разбираться в ее видах, чтобы подобрать самый оптимальный вариант. По форме лестницы различаются такими типами – прямые, винтовые, поворотные. Винтовая конструкция занимает не так много места, но она не характеризуется удобством для постоянной ходьбы. Для прямой лестницы нужна большая площадь. Но если сделать разумную планировку, то место под лестницей зашивают перегородкой и используют в качестве гардеробной или кладовой. Также поворотная лестница выполняется в Г-образной или П-образной форме, она бывает с забежными ступенями или с промежуточными площадками. Занимают местр в помещении она немного, но в выполнении сложна. У прямой маршевой лестницы простая и надежная конструкция, ее в особенности каждый сможет сделать своими руками.