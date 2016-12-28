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Как сделать лестницу в доме своими руками

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
The way of living., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Одним из основных элементов двухэтажного дома является лестница на второй этаж. К ее главным характеристикам относят не только удобство, крепость и надежность, она еще должна быть в гармонии с интерьером дома. Лестничные конструкции отличаются не только по форме, но и по применяемому материалу. Для частного дома специалисты советуют устанавливать лестницы из дерева, с металлическими опорами и конструкциями. Перед тем как приступать к установке такой конструкции, важно знать, как сделать лестницу в доме своими руками. В данной статье вы узнаете, как сделать лестницу в доме своими руками. Здесь вы найдете главные рекомендации, различные нюансы и особенности, некие правила, которых нужно придерживаться.

Виды лестниц для дома

Maison H à Bruxelles, ARTERRA ARTERRA Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Железо / Сталь Белый
ARTERRA

ARTERRA
ARTERRA
ARTERRA

Помимо знаний о том, как сделать лестницу в доме своими руками, нужно разбираться в ее видах, чтобы подобрать самый оптимальный вариант. По форме лестницы различаются такими типами – прямые, винтовые, поворотные. Винтовая конструкция занимает не так много места, но она не характеризуется удобством для постоянной ходьбы. Для прямой лестницы нужна большая площадь. Но если сделать разумную планировку, то место под лестницей зашивают перегородкой и используют в качестве гардеробной или кладовой. Также поворотная лестница выполняется в Г-образной или П-образной форме, она бывает с забежными ступенями или с промежуточными площадками. Занимают местр в помещении она немного, но в выполнении сложна. У прямой маршевой лестницы простая и надежная конструкция, ее в особенности каждый сможет сделать своими руками.

Создание конструкции прямой маршевой лестницы

H HOUSE in hiroshima, 有限会社アルキプラス建築事務所 有限会社アルキプラス建築事務所 Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Железо / Сталь Черный
有限会社アルキプラス建築事務所

有限会社アルキプラス建築事務所
有限会社アルキプラス建築事務所
有限会社アルキプラス建築事務所

У любой лестницы есть ступени, именно на них приходится основная нагрузка. Сами ступени опираются на косоуры или тетивы. Косоур представляет собой балку, имеющую пилообразную форму. При этом ступени опираются на горизонтальный срез, а к вертикальному срезу «зубьев» прикрепляют подступенки. Лестницу можно сделать с одним центральным косоуром, где опора ступеней будет приходиться или на стену, или же опора будет на два боковых косоура.

Тетивы, подступенки и каркас

Realizzazioni, Di Lello Bertaccini - Architetto e Impresa edile Di Lello Bertaccini - Architetto e Impresa edile Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Di Lello Bertaccini – Architetto e Impresa edile

Realizzazioni

Di Lello Bertaccini - Architetto e Impresa edile
Di Lello Bertaccini – Architetto e Impresa edile
Di Lello Bertaccini - Architetto e Impresa edile

Тетивы являются толстыми балками, в которых имеются пазы для ступеней и подступенков. Тетивы делают из толстой доски, паз вырезается по шаблону. Также тетивы стягивают между собой при помощи тяжей из дерева или металла. У подступенков больше декоративная функция, они позволяют закрыть подлестничное пространство наглухо. Лестница может делаться и без них, в таком случае ее конструкция будет более легкой. Чтобы добиться удобства и безопасности, лестницу обязательно оснащают перилами. Каркас для перил изготавливают из опор – балясин и поручня. Еще лестницы могут быть оснащены площадками в верхней и нижней части, опорной ступенью и другими элементами.

Лестница на двух косоурах

чистый проект, Circus28_interior Circus28_interior Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Circus28_interior

чистый проект

Circus28_interior
Circus28_interior
Circus28_interior

Как сделать лестницу в доме своими руками? Самой простой и универсальной конструкцией для самостоятельного изготовления считается лестница на двух косоурах. Сначала важно рассчитать количество ступеней и спроектировать лестницу. Прямой маршевой лестницей соединяются два этажа, поэтому она имеет высоту не меньше 2-2,5 метра. Угол наклона лестницы, чтобы было удобно передвигаться по ней, не должен быть больше 35-40 градусов. С такими параметрами длина основания лестницы получится не менее 4 м, а длина пролета выйдет более 5 м. Ширина ступеней выбирается от 20 до 30 см, высота же колеблется в пределах 10-20 см. Самыми удобными для передвижения взрослых считаются лестницы с углом наклона 35 градусов, шириной и высотой ступеней 300 мм и 150 мм соответственно.

Изготовление косоуров

Attico 2 livelli, architetto Claudio D'onofrio architetto Claudio D'onofrio Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Эффект древесины
architetto Claudio D&#39;onofrio

architetto Claudio D'onofrio
architetto Claudio D&#39;onofrio
architetto Claudio D'onofrio

Косоуры делают из хорошо высушенной доски из твердых пород дерева, а именно из дуба, сосны, бука. В соответствии с результатами расчетов выполняется шаблон из картона или же тонкой фанеры. Он должен имитировать форму выступа и учитывать угол наклона лестницы. В верхней и нижней части косоуров делают пазы, с их помощью косоуры будут крепиться к балке перекрытий сверху и снизу к опорному брусу. Посредством электролобзика выпиливают выступы на косоурах. После этого обрабатываются заготовки при помощи шлифмашинки или наждачной бумаги.

Их установка

Дизайн проект холла и лестницы в классическом стиле от Батенькофф в таунхаусе. Поселок Палникс. homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Дерево Бежевый
homify

Дизайн проект холла и лестницы в классическом стиле от Батенькофф в таунхаусе. Поселок Палникс.

homify
homify
homify

Косоуры устанавливают в месте определенном заранее, закрепляя в нижней части при помощи опорного бруса, а в верхней части посредством врубки в балку потолочного перекрытия из дерева. Также можно поставить на балке перекрытия опоры из металла, к которым прикрепляют косоуры с использованием анкерных болтов. Нижнюю опорную балку прикрепляют на анкерные болты. При монтаже косоуров обязательно нужно использовать уровень.

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Изготовление ступеней и их монтаж

Residencia Ribeirão Preto , Luciano Esteves Arquitetura e Design Luciano Esteves Arquitetura e Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Luciano Esteves Arquitetura e Design

Luciano Esteves Arquitetura e Design
Luciano Esteves Arquitetura e Design
Luciano Esteves Arquitetura e Design

Ступени делают в нужном количестве из сухой доски, толщина которой составляет не меньше 36 мм, а ширина доски составляет не менее выбранной ширины ступеней. Ступени могут чуть чуть выступать за плоскость подступенка, в связи с этим обрезать более широкую доску не следует. Доски нарезаются по нужной длине, которая равняется ширине лестницы с учетом перил. В среднем этот показатель составляет от 0,8 до 1,2 метра. Ступени обязательно шлифуются, срезаются острые кромки. Подступенки изготовляют из сухой доски с толщиной не меньше 20 мм, ее ширина равняется высоте ступеней, а длина равна ширине лестницы. К уже установленным косоурам сначала крепят подступенки, а потом ступени посредством саморезов и столярного клея. Клеем промазываются все стыки, чтобы максимально уменьшить скрип при ходьбе по лестнице.

Изготовление перил для лестницы

Residential Bungalow, NA ARCHITECTS NA ARCHITECTS Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
NA ARCHITECTS

Residential Bungalow

NA ARCHITECTS
NA ARCHITECTS
NA ARCHITECTS

Для изготовления перил применяют балясины и поручни. Балясины обычно делают из бруска квадратного сечения или можно взять готовые резные изделия. Балясины монтируют на ступени, обычно ставят по одной балясине на каждую ступень. В начале и конце лестницы монтируют опорные балясины, а между ними устанавливают декоративные. Прикрепляются они к ступеням посредством саморезов, затем устанавливаются декоративные заглушки в местах крепления. Перила тоже закрепляют при помощи саморезов с нижней стороны.

Последний этап

Интерьер и экстерьер частного дома, Ника-Фаворит Ника-Фаворит Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Ника-Фаворит

Интерьер и экстерьер частного дома

Ника-Фаворит
Ника-Фаворит
Ника-Фаворит

Как сделать лестницу в доме своими руками? После всего вышесказанного производят обработку и нанесение декоративного покрытия. Лестница ничем не отличается от других деревянных конструкций, поэтому ей тоже нужна защита от воздействия влаги. Для этого деревянные лестницы покрывают краской, лаком или защитным бесцветным или тонирующим составом. Важно не использовать покрытия, образующие гладкую поверхность, так как вы получите скользкие и опасные ступеньки. После нанесения защиты места креплений закрываются заглушками из дерева. Покрытие наносится кистью или небольшим валиком в несколько слоев.

Лестница в доме своими руками – это возможно

The way of living., Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Marina Sarkisyan

The way of living.

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

Таким образом, вы узнали, как сделать лестницу в доме своими руками. Если следовать всем правилам и учитывать нюансы, то никаких сложностей не будет в этом деле. Главное – определиться с типом желаемой лестницы и ознакомиться с тонкостями ее конструирования. Мы верим, что у вас все получится.

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