Декоративные элементы: как преобразить ваш дом

Декорирование интерьера — заключительная и одна из самых приятных составляющих общего обустройства дома. В комфортной, идеально оформленной и радующей глаз комнате приятно отдыхать и работать, наслаждаться общением или проводить время в хорошей компании.
Детали интерьера являются отражением внутреннего мира владельца. К ним относятся зеркала, вазы, подсвечники, шторы, антикварные предметы, диванные подушки, семейные фотографии, цветочные композиции и прочие элементы декора. Искусственные цветы, узорчатые пледы и валики затейливой формы, плюшевые игрушки сделают комнату яркой и радостной – это идеальный вариант для детской и гостиной.
К выбору аксессуаров следует относиться серьезно, ведь воспользовавшись неподходящими предметами, можно добиться хаоса, а не уюта.
Не нужно представлять себе стандартную крашеную полку с остеклением, которая действительно может выглядеть чужой в современной квартире. Проявите фантазию или пригласите декоратора, и вы увидите, что такой предмет мебели не просто имеет место быть в вашем доме.
Открытые полки уместны в любом интерьере. На открытой полочке можно расставить милые безделушки, несколько книг или даже вазоны с цветами. Однако нужно помнить о нескольких нюансах. И так, прежде чем крепить настенное украшение — подумайте: не станет ли она «местом для удара» головой или другими частями тела. При малейшем опасении постарайтесь сместить её. Хорошей профилактикой приобретения синяков и шишек станут и модели со сглаженными углами.
- Удобство и практичность превыше всего. Только потом можно думать о модных тенденциях. Красиво декорированная квартира или дом – это в первую очередь место для жилья, а не только экспонат дизайнерский фантазии. Поэтому отдавая предпочтение тому или иному виду декора, в первую очередь необходимо взвесить, а как лично вам будет находиться в этом помещении. Ведь не секрет, что красивая картинка и действительность не всегда совпадают друг с другом. В связи с этим, приобретая креслица на тонких ножках и вазы из тончайшего, коллекционного стекла, подумайте, поддержат ли вас в этом выборе все члены вашей семьи.
- Приверженность одной идее позволит выполнить дизайн квартиры или дома в одной цветовой палитре или едином мотиве (анималистический мотив, цветочный, морской). Выбор, безусловно, за вами.
- Элементы сюрприза в дизайне – висящая по диагонали или слишком низко полка, фотография огромных размеров или оранжевая подушка на зеленом диване. Такой декор в полной мере продемонстрирует всю вашу индивидуальность и неповторимость. И кто знает, возможно, ваши персональные эксперименты войдут в историю современного дизайна.
- Еще одно правило – это чувство меры. Загромождение пространства квартиры или дома даже уникальными, красивыми и эксклюзивными вещами испортит не только впечатление о доме. Вкус хозяев определяется их чувством меры. Не стоит превращать комнату в картинную галерею, выставку фарфора или россыпи хрусталя. Один-два любимых предмета, периодически сменяемых, создадут и настроение, и обратят на себя внимание.
С помощью подсветки можно эффективно обустроить и создать декор любого пространства. Проявляя творческий подход к решению проблемы, вместе со знанием технических приемов, может быть создана в вашем доме уютная и комфортная во всех отношениях атмосфера. Освещением интерьера можно успешно завершать всю композицию обустройства помещения.
Акценты, которые можно подчеркнуть с помощью света, позволяют добиваться изменения комнаты до неузнаваемости. В этом случае важную роль играет грамотный подбор и расположение источников света.
Устройство декоративного освещения нельзя недооценивать, поэтому опытные дизайнеры к нему относятся с большим вниманием. При оформлении помещения декоративная подсветка помогает добиваться потрясающего эффекта. С ее помощью удается показать функциональные зоны помещения, можно даже имитировать расширение комнаты, поставить акценты на деталях интерьера, удачно вписаться в общий стиль оформления.
На композицию развески картин в интерьере непосредственно влияет геометрия окружающего пространства, при этом картины на стене способны зрительно скорректировать недостатки помещения. Так, например, расположенные вертикально вряд картины могут заставить потолок казаться выше, а, напротив, развешанные по горизонтали — ее ширину. Если стоит задача заставить узкую и длинную комнату казаться короче, достаточно разместить на ее торцевой стене одну крупную и яркую картину.
Человеческое восприятие крайне чувствительно к горизонтальным линиям, поэтому выстраивая композицию из нескольких изображений, старайтесь, чтобы их нижняя часть выстраивалась в горизонталь. Немаловажную роль играет и функция помещения. Крупные и яркие полотна декораторы не рекомендуют размещать в спальне, точно также как и драматические и батальные изображения, которые, без сомнения, будут мешать отдыху и релаксации.
Для расположения скульптуры требуется больше свободного пространства, эффективного освещения и хорошего заднего фона. Она – декоративный элемент, чье место должно быть идеально продумано. Маленьким статуэткам особенно нужно свободное пространство, чтобы не потеряться среди других вещей.
Скульптура в интерьере комнаты должна соответствовать отделочным материалам, вазам, светильникам, коврам, обивке и т.д. Смешивать предметы, принадлежащие к различным стилям, позволительно лишь при оформлении комнаты в стиле эклектика, фьюжн или винтаж. Скульптура больших и малых форм прекрасно вписывалась в классический и этнический стили. Однако развитие современного искусства предложило дизайнерам достойные образцы и для апартаментов в стиле модерн, минимализм, хай-тек.
С помощью одного только ковра можно преобразить интерьер до неузнаваемости: добавить уюта или сдержанности, расширить пространство или сузить его, затемнить или же, наоборот, озарить мягким светом.
Сейчас более модными считаются ковры средних размеров. Они не закрывают весь пол в комнате, а акцентируют внимание на какой-то определенной зоне, например, на зоне отдыха. Цвет ковра должен соответствовать и цвету всего пола. На светлой и теплой древесине или плитке будут хорошо смотреться теплые оттенки желто-зеленой гаммы. Фиолетовые и розоватые ковры будут выглядеть идеально на полу сероватых оттенков. К красным и рыжим цветам пола подойдут ковры насыщенных оттенков в охре и зеленой гамме. Для темного пола (например «венге») подберите светлые тона ковров: белые, бежевые, светло-голубые и нежно-розовые.
Для расположения торшеров в спальне или гостиной угол считается традиционным местом. Напольные лампы могут ставиться в них одиночно или в дуэте. Как правило, в последнем случае осветительные приборы занимают оба симметричных угла, прилегающих к одной стене. Торшер, стоящий в углу, может решать несколько задач одновременно: заполнять пространство; разнообразить специфику освещения; добавлять акценты в декор; привносить недостающую для гармонизации пространства симметрию; подчеркнуть стильность интерьера.
В свою очередь зеркала, использованные в декоре углов в квартире, дают возможность корректировать пространство. С их помощью ощутимо меняют восприятие геометрии пространства. Зеркальные углы легко расширят комнату и удлинят её. Примеров использования зеркал в декоре пространства углов — множество. В углу прекрасно будет чувствовать себя напольное зеркало или зеркальная ширма. Главное убедиться, что конструкция стоит монументально. Если есть сомнения, то предметы нужно хорошенько закрепить. Такой подход к оформлению углов оправдан в спальнях и прихожих.
В зеркальном углу хорошо поставить тот же торшер или продумать потолочное освещение. Таким нехитрым приемом вы добавите комнате освещенности и сэкономите на электроэнергии.
Отличной альтернативой вазе с сухостоем или искусственными бутонами станет высокое растение в солидном кашпо. Если ваза является элементом, подчеркивающим стиль помещения, то живому растению под силу привнести в обстановку настоящую свежесть.
При декоре углов в квартире растениями, следует руководствоваться аксиомой: чем габаритнее помещение, тем крупнее цветок. Если вы не любитель пальм и раскидистых кустов, то можно в углу поместить красивую цветочную стойку с площадками для одного или нескольких вазонов.
Декоративная стойка из стекла, кованого металла или ротанга своим экстерьером сама способна привлечь внимание, поэтому её модель должна соответствовать стилю отделки комнаты. И не просто соответствовать, а в идеале — поддерживать и подчеркивать его. Цветочные стойки очень востребованы в таких направлениях, как эко и кантри.