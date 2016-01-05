Декоративные элементы: как преобразить ваш дом

- Удобство и практичность превыше всего. Только потом можно думать о модных тенденциях. Красиво декорированная квартира или дом – это в первую очередь место для жилья, а не только экспонат дизайнерский фантазии. Поэтому отдавая предпочтение тому или иному виду декора, в первую очередь необходимо взвесить, а как лично вам будет находиться в этом помещении. Ведь не секрет, что красивая картинка и действительность не всегда совпадают друг с другом. В связи с этим, приобретая креслица на тонких ножках и вазы из тончайшего, коллекционного стекла, подумайте, поддержат ли вас в этом выборе все члены вашей семьи.

- Приверженность одной идее позволит выполнить дизайн квартиры или дома в одной цветовой палитре или едином мотиве (анималистический мотив, цветочный, морской). Выбор, безусловно, за вами.

- Элементы сюрприза в дизайне – висящая по диагонали или слишком низко полка, фотография огромных размеров или оранжевая подушка на зеленом диване. Такой декор в полной мере продемонстрирует всю вашу индивидуальность и неповторимость. И кто знает, возможно, ваши персональные эксперименты войдут в историю современного дизайна.

- Еще одно правило – это чувство меры. Загромождение пространства квартиры или дома даже уникальными, красивыми и эксклюзивными вещами испортит не только впечатление о доме. Вкус хозяев определяется их чувством меры. Не стоит превращать комнату в картинную галерею, выставку фарфора или россыпи хрусталя. Один-два любимых предмета, периодически сменяемых, создадут и настроение, и обратят на себя внимание.