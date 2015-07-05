Скандинавский уют гостевого домика

Очень интересное и непростое задание выпало архитекторам newood, которым было необходимо спроектировать одноэтажный гостевой дом. Красота местного рельефа наталкивает на естественность и природность в стиле. Поэтому для отдыха гостей было выбрано скандинавское направление.
Здание спроектировано с учетом рельефа местности. Гармонично и почти незаметно оно занимает довольно значительную по площади территорию. Дом отличается простыми формами, отсутствием замысловатого декора. В цветовой палитре предпочтение отдали природным неброским тонам, в интерьере преобладает белый или бежевый цвет. Однако присутствуют яркие акценты, ярко окрашенные опоры или рамы окон. Сохранена естественная фактура и медово-янтарный оттенок древесины в экстерьере и интерьере здания. Наличие большого количества окон обеспечивают здание природным освещением и выполняют эстетическую функцию, ведь всегда приятно насладиться местными красотами.
Для строительства гостевого дома предпочтение было отдано брусу, как максимально экологичному материалу с насыщенным янтарным цветом. Да и каким может быть домик на берегу озера, если не деревянным! В архитектурной композиции преобладает скромность простых трапециевидных форм с детальной проработкой каждой мелочи. Стройность прямых линий прослеживается и в интерьере. Огромные окна от пола до потолка повторяют общую форму здания. Через них попадает внутрь много света и можно любоваться окружающим ландшафтом.
На участке существует сильный перепад рельефа, но дизайнеры эффектно обыграли возникшую задачу. Была создана трехступенчатая композиция из открытой террасы, террасы-столовой, покрытой кровлей, и гостиной-столовой. Также к ним был пристроен блок спален. Ступенчатым каскадом вторя рельефу, террасы спускаются к озеру. Туда же ведет и выполненная из дерева изящная лестница.
Под террасу-столовую отведена большая площадь. Выделяются несколько функциональных зон. Это и обеденная зона с длинным деревянным столом, зона отдыха с мягкими уютными диванами, на которых можно приятно отдохнуть, любуясь природными красотами, зона барбекю, где можно приготовить ужин для большой компании. Чтобы подчеркнуть природную линию стиля, дизайнеры подобрали изящную плетеную мебель с простыми четкими формами. Цвет выбрали темно серый с цветовым акцентом на больших оранжевых подушках.
В доме огромная площадь отведена под гостиную. Поскольку пространство объединенное, выделяют и тут несколько зон: кухня, столовая, зона отдыха. Она необычайно наполнена свежестью и светом. Гармония пастельных, светлых тонов усиливает медово-янтарный оттенок господствующего в интерьере дерева. В серый цвет выкрашена стена с глубокими декоративными нишами. Доминирующее место отведено минималистичным, простым формам, что прослеживается и в выборе мебели, и подборе аксессуаров, в принципе, как и экстерьере самого здания.
Стена, отделяющая гостиную от кухни, завершается барной стойкой. В зоне отдыха можно уютно расположиться на мягких просторных диванах около камина или телевизора. Поскольку дизайнеры стремятся поддерживать экологичность стиля, предпочтение отдается натуральным материалам. Для облицовки выбрали светлый травертин -- природный минерал, напоминающий мрамор.