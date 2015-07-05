Скандинавский уют гостевого домика

Очень интересное и непростое задание выпало архитекторам newood, которым было необходимо спроектировать одноэтажный гостевой дом. Красота местного рельефа наталкивает на естественность и природность в стиле. Поэтому для отдыха гостей было выбрано скандинавское направление.

Здание спроектировано с учетом рельефа местности. Гармонично и почти незаметно оно занимает довольно значительную по площади территорию. Дом отличается простыми формами, отсутствием замысловатого декора. В цветовой палитре предпочтение отдали природным неброским тонам, в интерьере преобладает белый или бежевый цвет. Однако присутствуют яркие акценты, ярко окрашенные опоры или рамы окон. Сохранена естественная фактура и медово-янтарный оттенок древесины в экстерьере и интерьере здания. Наличие большого количества окон обеспечивают здание природным освещением и выполняют эстетическую функцию, ведь всегда приятно насладиться местными красотами.