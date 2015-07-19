Интерьер, в котором все хорошо

Жить в уюте, красоте и комфорте – это мечта. Наполнить интерьер смыслом и грацией, обеспечить максимальную функциональность, сбалансировать цвета, создать гармонию единства и найти для каждой с вещи свое идеальное место – вот, что предстояло дизайнерам студии projects4u. К оформлению каждой комнаты требуется индивидуальный подход. С особой тщательностью происходит разработка концепции дизайна, подготовка эскизов. Под каждый интерьер подбираются элементы внутреннего убранства: выбирается их цвет, форма, текстура и рисунок тканей, аксессуары. Отдельное внимание отводится для выбора наилучшего места расположения каждого предмета в интерьере. Дизайн квартиры наполнен разными по стилю деталями и предметами мебели, и все же удалось очень гармонично их сочетать и привести пространство к единому стилю и гармонии.
В дизайн-проекте предпочтение отдано светлым тонам: серым, бежевым, белым, голубым. Стены украшены картинами, для дополнительного освещения использованы парные светильники, так же как вспомогательный элемент декора – вазы с букетами цветов, которые наполняют каждую комнату особым ароматом.
Гостиная совмещена со столовой. Выигрышный цвет стен с ноткой серого оттенка позволил использовать разную по цветовой гамме и форме мебель. Все предметы интерьера имеют свое функциональное предназначение. Диван обтянут серо-голубой мягкой обивкой, расположившись на котором, можно насладиться просмотром домашнего кинотеатра. Нашли свое место и шкафчик-креденец, а также солидные светильники.
Тема Парижа находит хозяев не только в гостиной, но и в спальне. Голубые обои с ажурным растительным узором придают свежесть комнате и дополняются нежным букетом. Мягкое изголовье кровати обтянуто фактурным текстилем бежевого цвета. По обе стороны кровати стоят романтические тумбочки, декорированные под старину.
Господство отражающих изысканных поверхностей в ванной комнате завораживает. По-королевски смотрится венецианское зеркало в нарядной тяжелой оправе. Стена за ним декорирована стеклянными панелями, к которым прикреплены светильники, стилизованные под ажурные подсвечники. Монолитная столешница с раковиной выполнена из светлого камня. Легкость интерьеру придает обилие бликов и зеркальных отражений.
Гостиная-столовая наполнена классическим изяществом, господством мягкого света и гармонией пастельных тонов, – все выглядит гармоничным и целостным. Идеальная сервировка длинного стола: белая скатерть, элегантный сервиз из тонкого фарфора с золотой каемкой, хрустальные канделябры со стройными белыми свечами. Хозяева готовы к приёму званых гостей. Мягкие удобные стулья с высокими спинками обтянуты бархатистой тканью. Особую роскошь пространству придают плотные шторы кремового цвета. Господствует легкость и воздушность , прозрачность и обилие дневного света, который проникает в помещение столовой через большие окна.
Классический контраст черного и белого обычно проявляется через белые стены и темный пол. Однако дизайнеры подошли к вопросу оформления этого пространства с большей долей оригинальности. Авторы проекта нашли идеальное решение для того, чтобы подчеркнуть и обратить все взгляды на самое главное украшение комнаты -- полотно картины.
Как известно «встречают по одежке». Кабинет – визитная карточка делового человека, а кабинет обшитый деревом – всегда солидно, стильно и внушительно. Декоративные деревянные панели с имитацией колонн вытягивают и визуально увеличивают комнату. Уютное оформление комнаты вызывает приятные ассоциации со шкатулкой, в которой хранятся редкие диковинные предметы.
Внимание притягивают оригинальные кресла, этакие дизайнерские шалости, для создания более демократичного настроения в кабинете-библиотеке. Все кресла попарно исполнены в разных стилях: одни – офисные, обтянутые темной кожей, а есть массивные, деревянные с резными подлокотниками и яркой обивкой. Нашли свое место и более строгой формы кресла с изящными изгибами четких линий и незамысловатой игривой обивкой. Дополняет интерьер элегантная люстра из тонких изогнутых металлических дуг с плафонами.
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