Интерьер, в котором все хорошо

Жить в уюте, красоте и комфорте – это мечта. Наполнить интерьер смыслом и грацией, обеспечить максимальную функциональность, сбалансировать цвета, создать гармонию единства и найти для каждой с вещи свое идеальное место – вот, что предстояло дизайнерам студии projects4u. К оформлению каждой комнаты требуется индивидуальный подход. С особой тщательностью происходит разработка концепции дизайна, подготовка эскизов. Под каждый интерьер подбираются элементы внутреннего убранства: выбирается их цвет, форма, текстура и рисунок тканей, аксессуары. Отдельное внимание отводится для выбора наилучшего места расположения каждого предмета в интерьере. Дизайн квартиры наполнен разными по стилю деталями и предметами мебели, и все же удалось очень гармонично их сочетать и привести пространство к единому стилю и гармонии.

В дизайн-проекте предпочтение отдано светлым тонам: серым, бежевым, белым, голубым. Стены украшены картинами, для дополнительного освещения использованы парные светильники, так же как вспомогательный элемент декора – вазы с букетами цветов, которые наполняют каждую комнату особым ароматом.