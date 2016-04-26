Лаконичный простор минимализма

Очень интересный проект создала архитектор Елена Зазулина. Большой уютный дом без замысловатых излишеств окружен зелеными насаждениями. В экстерьере преобладает графичность, лаконичность форм, медитативность прямых линий. Дом спроектирован так, чтобы добиться максимального пространства как в высоту, так и в ширину.

Комнаты получились просторные с высокими потолками. Пространство внутри дома максимально объединено и вертикально, и горизонтально. Мало стен, высокие потолки, огромные просторные комнаты с богатым дневным освещением. В выборе цветовой гаммы доминирующим оказался белый цвет: он отлично подчеркнул графичность интерьера. В него выкрашены стены и потолки в большинстве комнат, в этом цвете также подобраны многие предметы декора и аксессуары .

Особенностью дизайна интерьера является минимум предметов и разнообразия форм, декора и цвета, но максимум пространства, лаконичности и функциональности. Суть дизайна – в порядке и совершенной простоте. (Смотреть все фото проекта)