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Лаконичный простор минимализма

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Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina Дома в стиле минимализм
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Очень интересный проект создала архитектор Елена Зазулина. Большой уютный дом без замысловатых излишеств окружен зелеными насаждениями. В экстерьере преобладает графичность, лаконичность форм, медитативность прямых линий. Дом спроектирован так, чтобы добиться максимального пространства как в высоту, так и в ширину. 

Комнаты получились просторные с высокими потолками. Пространство внутри дома максимально объединено и вертикально, и горизонтально. Мало стен, высокие потолки, огромные просторные комнаты с богатым дневным освещением. В выборе цветовой гаммы доминирующим оказался белый цвет: он отлично подчеркнул графичность интерьера. В него выкрашены стены и потолки в большинстве комнат, в этом цвете также подобраны многие предметы декора и аксессуары . 

Особенностью дизайна интерьера является минимум предметов и разнообразия форм, декора и цвета, но максимум пространства, лаконичности и функциональности. Суть дизайна – в порядке и совершенной простоте. (Смотреть все фото проекта)

Лаконичный экстерьер

Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina Дома в стиле минимализм
Elena Zazulina

Дом №1

Elena Zazulina
Elena Zazulina
Elena Zazulina

К дому ведет извилистая дорожка, по обе стороны которой высажены пышно цветущие кусты и идеально ровный газон. Двухэтажный дом имеет строгую прямоугольную форму горизонтального направления. Надстройка кубической формы немного вытягивает здание вертикально Внимание привлекает наличие стеклянной стены, которая сразу заявляет нам о любви хозяев к дневному освещению. Дизайнеры постарались сохранить текстуру дерева и его природный медово-золотистый цвет во внешней отделке.

Гостиная

Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina Гостиная в стиле минимализм
Elena Zazulina

Дом №1

Elena Zazulina
Elena Zazulina
Elena Zazulina

Прозрачность, величина огромных, вытянутых во всю длину и ширину комнаты окон создает неизгладимое ощущение свободы в пространстве. Зона отдыха выделена при помощи диванной группы. Камин придает романтичность в вечернее время. Одним из элементов декора можно отметить торшер-прожектор.

Идеальная лестница

Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Elena Zazulina

Дом №1

Elena Zazulina
Elena Zazulina
Elena Zazulina

Для напольного покрытия в доме использовалась паркетная доска светлых пород дерева. Очень просто, без излишеств спроектирована минималистичная лестница. Цвет выбран землисто-серый, вдоль лестницы – ограждение из стекла без видимых креплений и перил. Вдоль ступеней в стену встроены светодиодные светильники. Игра с дополнительным освещением придает загадочность и игривость простоте дизайна.

Три в одном

Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina Ванная комната в стиле минимализм
Elena Zazulina

Дом №1

Elena Zazulina
Elena Zazulina
Elena Zazulina

Райское место – ванная комната с сауной и душевой. Дизайнеры выбрали оформление в единой цветовой гамме. Предпочтение отдали белому для стен и потолка, а песочно-желтый – керамической плитке на полу. Не сразу заметна душевая, отделенная стеклянной перегородкой.

Оформление

Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina Спа в стиле минимализм
Elena Zazulina

Дом №1

Elena Zazulina
Elena Zazulina
Elena Zazulina

Большая ванна приподнята на подиуме, который оформлен несколькими ступенями. Деревянна дорожка, проложенная вдоль пола и ступеней нашла свое продолжение и в отделке стены помещения сауны. Из ванной есть выход в сад через стеклянные двери.

Столовая

Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina Столовая комната в стиле минимализм
Elena Zazulina

Дом №1

Elena Zazulina
Elena Zazulina
Elena Zazulina

Объединена кухня и обеденная зона. В столовой расположился длинный массивный стол на 16 персон. Обеденная зона освещена тремя потолочными люстрами. Кухонный интерьер исполнен в нескольких цветах: белый, глянцевый черный и имитация текстуры дерева. Отдельно вынесен остров с разделочной поверхностью.

Гостиная

Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina Гостиная в стиле минимализм
Elena Zazulina

Дом №1

Elena Zazulina
Elena Zazulina
Elena Zazulina

Просторную светлую комнату можно использовать в качестве подиума для постановки семейного театра или гостиной для приемов.  Здесь можно создать игровое пространство, кинотеатр или конференц-зал. Как бы то ни было, хозяевам дома с лаконичным дизайном, в котором чувствуется энергия эко-стиля, только предстоит его оформление и украшение

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