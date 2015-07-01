Женский характер в интерьере

Цветовое решение, стиль, обстановка – все обычно говорит о темпераменте хозяина и его привычках. Можно согласиться с утверждением, что характер хозяина дома или квартиры проявляется в созданном им интерьере? Мы нередко публикуем на своих страницах книги идей, где подробно рассказывается об интерьерах с мужским характером. Однако, что же представляют из себя проекты с характером женским? Сегодня попытаемся ответить на этот, казалось бы, несложный вопрос.