Женский характер в интерьере

Цветовое решение, стиль, обстановка – все обычно говорит о темпераменте хозяина и его привычках. Можно согласиться с утверждением, что характер хозяина дома или квартиры проявляется в созданном им интерьере? Мы нередко публикуем на своих страницах книги идей, где подробно рассказывается об интерьерах с мужским характером. Однако, что же представляют из себя проекты с характером женским? Сегодня попытаемся ответить на этот, казалось бы, несложный вопрос.
Поскольку почти каждая женская натура индивидуальна, она сочетает в себе несколько типажей, которые под влиянием жизненного опыта могут меняться. Этим обусловлено желание женщины привносить в интерьер своего дома различные изменения и, подобно макияжу, менять его настроения и образы. Такие интерьеры бывают минималистичны и часто подвергаются изменениям в виде перестановки мебели и приобретении новых предметов декора.
Грамотный дизайнер может с уверенностью подготовить проект, в котором будут подчеркнуты признаки обоих полов. Тем не менее, для женских интерьеров предполагаются чаще всего светлые пастельные тона, мягкие линии и фигуры в аксессуарах и мебели. Женственность подчеркивает цветочный принт штор, ковра и постельного белья. Подушки, зеркала, вазы, цветы, подсвечники, а также остальные милые вещицы привносят образ утонченного вкуса хозяйки. В этом интерьере каждый предмет декора и мебели говорит о романтичном характере хозяйки.
Интерьер с женским характером не обязательно выполнен в классическом романтичном стиле. Брутальный индустриальный стиль способен выразить независимость, дерзкий характер, активную жизненную позицию женщины, её творческое мышление. В чём же выражается женственность? Пожалуй, в удобстве, лаконичности и функциональности. Острый антураж смягчают теплые фактуры, яркие акценты, а также имитация грубых материалов. Мужчины скажут «да» кирпичной кладке стены, женщина же выберет обои с её изображением или отдаст предпочтение другим фактурам.
Бизнес-леди испытывают любовь к стильному дизайну, который отражает настроение и характер хозяйки. Современные взгляды, эргономичность, функциональность – те качества, которые важны для женщины, уверенно шагающей по карьерной лестнице наверх. В таких интерьерах можно часто встретить легкие передвижные перегородки, а также мебель-трансформер. Дизайн обычно лаконичен, наполнен светом и воздухом. Цветовая гамма может строиться на различных оттенках одного цвета.
Мягкая, легкая классика создает уютную и комфортную атмосферу жилого дома. В интерьере могут прослеживаться яркие элементы ар-деко, которые создают роскошный эффект. Внимание обычно уделяется гармонии цветовой гаммы. В интерьере, как правило, много зеркал, необычных светильников и нестандартной мебели. Встречаются и восточные орнаменты с обилием мягкого текстиля.