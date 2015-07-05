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Пастельные оттенки в интерьере – плюсы и минусы

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Спальня в брусничных тонах, K-Group K-Group Спальня в классическом стиле
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В этой книге идей специалисты поделятся с вами нежностью и любовью. Речь пойдет о пастельных тонах в интерьерах, которые прошли долгий путь, прежде чем приобрести популярность в дизайне. Сегодня они предоставляют утончённый стиль жилым пространствам, добавляют романтичный дух ретро на кухнях, и, в то же время, имеют абсолютно современный вид. Пастельные оттенки – это нежные и нейтральные цвета, применимые практически для любого интерьера.

Нежная пудра. Палитра пастельных оттенков

Квартира 61м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Гостиная в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Квартира 61м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Пастельными считаются любые чистые цвета, разбавленные белым пигментом. Их оттенки варьируются от полупрозрачных до достаточно насыщенных. Пастельные оттенки – это бледноватые производные от ярких и насыщенных цветов. К примеру, пастельный вариант кобальтового – голубой, а красного – нежно-розовый. Нам хорошо знакомы мятный, нежно-розовый, фисташковый, песочный, бледно-голубой цвета. Пастельный – цвет крема сладких маффинов или всеми любимой сахарной ваты.

Расширяают пространство

легкая классика, Арт-мастерская "РЕПЛИКА" Арт-мастерская 'РЕПЛИКА' Гостиная в классическом стиле
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>

легкая классика

Арт-мастерская "РЕПЛИКА"
Арт-мастерская <q>РЕПЛИКА</q>
Арт-мастерская "РЕПЛИКА"

Пастельные цвета хорошо смотрятся в небольших помещениях, так как одной из особенностей является то, что они визуально увеличивают пространство и делают его более светлым. В таком помещении легче расслабиться, этот цвет располагает к общению.

Игра со светом

Спальня в брусничных тонах K-Group Спальня в классическом стиле
K-Group

Спальня в брусничных тонах

K-Group
K-Group
K-Group

Другой интересной особенностью является то, что в зависимости от интенсивности освещения, меняется и насыщенность цвета. При работе над интерьером стоит учитывать, что свет должен работать не на размытие форм, а на их четкость.

Воздушность

Дизайн проекты и предметы мебели, АрДи Хаус АрДи Хаус Гостиная в классическом стиле
АрДи Хаус

Дизайн проекты и предметы мебели

АрДи Хаус
АрДи Хаус
АрДи Хаус

Способность растворяться в воздухе – вот то, за что мы так любим пастель. В комбинировании с яркими цветами это свойство особенно заметно, поэтому лучше всего сочетать нежные оттенки с белым, светло-серым или цветом сливок и слоновой кости. Чаще всего они используются в стилях шебби-шик, прованс, английская классика.

Баланс

Дизайн-проект 3-й квартиры, Лилия Панкова Лилия Панкова Гостиная в классическом стиле
Лилия Панкова

Дизайн-проект 3-й квартиры

Лилия Панкова
Лилия Панкова
Лилия Панкова

При создании интерьера, необходимо более детально остановиться на цветовом балансе, чтобы он был выстроен правильно и не действовал негативно. Возьмите за основу белый, украсьте его пастельным цветом и его производными оттенками, создайте легкие акценты, как это сделано на приведенном примере. Аккуратное сочетание с черным, шоколадным или венге тоже может пойти на пользу.

Сочетание с черным

Неоклассика, room4life room4life Спальня в классическом стиле
room4life

Неоклассика

room4life
room4life
room4life

Черный цвет является чем-то вроде «усилителя» тех, которые находятся рядом с ним. Пастельные оттенки на фоне черного цвета приобретают свою значимость, становятся выразительными, но не перегружают помещение яркостью. Пропорции можно брать в зависимости от желания сделать интерьер темнее или светлее. Больше черного – темнее атмосфера и, наоборот.

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Пастель и светлое дерево

Спальня, mysoul mysoul Спальня в классическом стиле
mysoul

Спальня

mysoul
mysoul
mysoul

Комбинация пастели с деревом дает приятный результат. При желании разнообразить наскучившие приглушенные цвета, достаточно разбавить их предметами декора из натурального дерева. Идеальным вариантом является пол из дерева и панели на нижней части стен. Дерево предпочтительно светлых оттенков, таких как белый, белый дуб, светлый клен.

Узоры и рельефы

Квартира 61м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Спальня в классическом стиле
Tatiana Ivanova Design

Квартира 61м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Сочетание рельефов и узоров с пастельными цветами может раскрыть их в новом свете. На таких нюансах можно смело играть, создавая новые образы. Тем не менее, использовать пастельную палитру в интерьере стоит аккуратно, дабы не перенасытить помещение. Увлекшись, легко превратить изысканную гостиную в детскую комнату. Исправить ситуацию можно, если добавить яркие акценты, которые смогут привлечь к себе внимание.

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