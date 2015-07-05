Пастельные оттенки в интерьере – плюсы и минусы

В этой книге идей специалисты поделятся с вами нежностью и любовью. Речь пойдет о пастельных тонах в интерьерах, которые прошли долгий путь, прежде чем приобрести популярность в дизайне. Сегодня они предоставляют утончённый стиль жилым пространствам, добавляют романтичный дух ретро на кухнях, и, в то же время, имеют абсолютно современный вид. Пастельные оттенки – это нежные и нейтральные цвета, применимые практически для любого интерьера.
Пастельными считаются любые чистые цвета, разбавленные белым пигментом. Их оттенки варьируются от полупрозрачных до достаточно насыщенных. Пастельные оттенки – это бледноватые производные от ярких и насыщенных цветов. К примеру, пастельный вариант кобальтового – голубой, а красного – нежно-розовый. Нам хорошо знакомы мятный, нежно-розовый, фисташковый, песочный, бледно-голубой цвета. Пастельный – цвет крема сладких маффинов или всеми любимой сахарной ваты.
Пастельные цвета хорошо смотрятся в небольших помещениях, так как одной из особенностей является то, что они визуально увеличивают пространство и делают его более светлым. В таком помещении легче расслабиться, этот цвет располагает к общению.
Другой интересной особенностью является то, что в зависимости от интенсивности освещения, меняется и насыщенность цвета. При работе над интерьером стоит учитывать, что свет должен работать не на размытие форм, а на их четкость.
Способность
растворяться в воздухе – вот то, за что мы так любим пастель. В комбинировании с яркими цветами это свойство особенно заметно, поэтому лучше всего сочетать нежные оттенки с белым, светло-серым или цветом сливок и слоновой кости. Чаще всего они используются в стилях шебби-шик, прованс, английская классика.
При создании интерьера, необходимо более детально остановиться на цветовом балансе, чтобы он был выстроен правильно и не действовал негативно. Возьмите за основу белый, украсьте его пастельным цветом и его производными оттенками, создайте легкие акценты, как это сделано на приведенном примере. Аккуратное сочетание с черным, шоколадным или венге тоже может пойти на пользу.
Черный цвет является чем-то вроде «усилителя» тех, которые находятся рядом с ним. Пастельные оттенки на фоне черного цвета приобретают свою значимость, становятся выразительными, но не перегружают помещение яркостью. Пропорции можно брать в зависимости от желания сделать интерьер темнее или светлее. Больше черного – темнее атмосфера и, наоборот.
Комбинация пастели с деревом дает приятный результат. При желании разнообразить наскучившие приглушенные цвета, достаточно разбавить их предметами декора из натурального дерева. Идеальным вариантом является пол из дерева и панели на нижней части стен. Дерево предпочтительно светлых оттенков, таких как белый, белый дуб, светлый клен.
Сочетание рельефов и узоров с пастельными цветами может раскрыть их в новом свете. На таких нюансах можно смело играть, создавая новые образы. Тем не менее, использовать пастельную палитру в интерьере стоит аккуратно, дабы не перенасытить помещение. Увлекшись, легко превратить изысканную гостиную в детскую комнату. Исправить ситуацию можно, если добавить яркие акценты, которые смогут привлечь к себе внимание.