Пастельные оттенки в интерьере – плюсы и минусы

В этой книге идей специалисты поделятся с вами нежностью и любовью. Речь пойдет о пастельных тонах в интерьерах, которые прошли долгий путь, прежде чем приобрести популярность в дизайне. Сегодня они предоставляют утончённый стиль жилым пространствам, добавляют романтичный дух ретро на кухнях, и, в то же время, имеют абсолютно современный вид. Пастельные оттенки – это нежные и нейтральные цвета, применимые практически для любого интерьера.