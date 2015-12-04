Как добавить места для парковки в мой дом?

Автомобиль для современного человека – это настоящая рабочая лошадка, у которой обязано быть рабочее место. Машина это не просто средство передвижения, которое спасает от езды в общественном транспорте и электричках. Это также ваш товарищ и друг, который поможет в трудной ситуации. И конечно же у друга должно быть свое собственное место, в доме или возле него.
Обустроить место для машины можно по-разному и в разных местах. Можно создать отдельный гараж, а можно построить пристройку к дому, можно сделать гараж в подвале, а можно прямо в доме, также возможен вариант просто поставить навес во дворе, или даже создать парковочное место на улице без навеса. Все зависит от ваших личных предпочтений, средств и возможностей дома.
Постройка гаража конечно же занимает немало времени и финансовых средств, однако всегда можно подобрать для себя наиболее подходящий вариант по соотношению цены к качеству. В любом случае наличие автомобиля вынуждает вас рано или поздно заняться этим процессом, иначе ваш автомобиль прослужит вам намного меньше, чем мог бы.
В этой статье мы расскажем вам о возможных вариантах создания парковок на участке с домом, расскажем какими они бывают и какие необычные гаражи уже существуют. Приятного чтения!
Самое простое, что можно создать для своего железного коня – это обычную заасфальтированную площадку-парковку. Это самый бюджетный и простой вариант, который доступен каждому. Этот способ подойдет для тех, кто не живет постоянно в своем доме, а также для климатических поясов с теплой среднегодовой температурой. Выезжать с такой площадки будет намного удобнее, чем без нее, машина не будет зарываться в грязь и пачкаться. Но в случае сильных осадков (снег, град и дождь) этот вариант не убережет ваш автомобиль от поражения и серьезных повреждений. Поэтому, если вам нужен вариант понадежнее, то читайте далее нашу статью, и выбирайте нужный тип гаража именно для себя и своих бытовых нужд.
Вариант с навесом – это та же асфальтная парковка, только со средством защиты автомобиля от нежелательных осадков. Это более продвинутый и надежный вариант для сохранности автомобиля. Однако, данный вариант и очень бюджетный, так что при сильной нехватке финансовых средств смело выбирайте этот тип парковки машины. От мороза и перепадов температур навес конечно не защитит, но от сильных и губительных осадков – сможет вполне.
Это довольно надежный и долговечный способ содержать машину, поэтому многие люди не задумываются о чем-то получше, просто строят парковочное место в навесом и в таком месте держат свой автомобиль всю жизнь. Конечно это чревато некоторыми поломками, в связи с неблагоприятными климатическими условиями, но в целом такой вариант неплох.
Подземная парковка проектируется сразу при создании дома еще на чертежах. Потом создать нечто подобное будет непросто и очень дорого. Так что лучше сразу делайте на совесть, чтобы потом не переплачивать. Подземные парковки удобны тем, что они не занимают места на поверхности или в доме. Под землей места много и его никто не использует – данный вариант хорош тем, что занимается полезной площади участка ровно ноль.
К тому же подземное помещение при хорошей отделке не отсыревает, так что ваш автомобиль будет в полной безопасности в ней. Главное подобрать хорошие и качественные гаражные двери, чтобы и безопасность вашего автомобиля тоже была на уровне. Лучше выбирать двери с автоматическим подъемом, это и удобнее и безопаснее.
Некоторые владельцы автомобилей настолько привязаны к своим железным любимцам, что не хотят с ними расставаться нигде, даже дома. Этот дом принадлежит гонконгскому бизнесмену, который очень привязан к своей машине. Красный феррари у него в гостиной является символом благополучия и удачи. Автолюбители довольно странные люди, некоторые селятся в гараже возле своих машин, а другие создают гараж прямо у себя в доме. Не сильно большая разница, если внимательно посмотреть. Но то, что автомобили таким людям становятся настоящими друзьями – это уже доказанный факт. Машина становится полноценным членом семьи и для нее должно быть место в доме.
Для истинных любителей автомеханики подойдет отдельно стоящий гараж. Это создание настоящего отдельного мира, ведь в таком гараже обычно помещается и мастерская, и ремонтная, и просто гараж. Автолюбители проводят целые сутки в своих гаражах, это доставляет им немалое удовольствие.
Создание отдельного гаража обычно требует немалых капиталовложений, но для любителей машин эти затраты окупаются вдвойне. Ведь это действительно создание другого мира, другой вселенной на вашем участке с частным домом. И автомобиль в таком гараже будет стопроцентно защищен от всех опасностей, что творятся за окном.
Минусом такого гаража будет то, что в холодное время года чтобы дойти до него, потребуется пройти через жесткие погодные условия.
Если вы автолюбитель, а ваша машина до сих пор без надежного жилья – тогда вам просто необходимо построить гараж. И лучшим решением станет небольшая пристройка-гараж к вашему дому. Это идеальный гараж во всех отношениях: в холодное время года туда можно будет пройти через проем между домом и гаражом (если конечно вы его запроектируете), в таком гараже поместится все, от парковочного места машины до ремонтной мастерской, и при постройке такого гаража можно сэкономить на стройматериалах, использовав одну из стен дома как стену гаража. Так что этот вариант самый удобный, функциональный и бюджетный в соотношении цены к качеству.
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