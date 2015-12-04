Как добавить места для парковки в мой дом?

Автомобиль для современного человека – это настоящая рабочая лошадка, у которой обязано быть рабочее место. Машина это не просто средство передвижения, которое спасает от езды в общественном транспорте и электричках. Это также ваш товарищ и друг, который поможет в трудной ситуации. И конечно же у друга должно быть свое собственное место, в доме или возле него.

Обустроить место для машины можно по-разному и в разных местах. Можно создать отдельный гараж, а можно построить пристройку к дому, можно сделать гараж в подвале, а можно прямо в доме, также возможен вариант просто поставить навес во дворе, или даже создать парковочное место на улице без навеса. Все зависит от ваших личных предпочтений, средств и возможностей дома.

Постройка гаража конечно же занимает немало времени и финансовых средств, однако всегда можно подобрать для себя наиболее подходящий вариант по соотношению цены к качеству. В любом случае наличие автомобиля вынуждает вас рано или поздно заняться этим процессом, иначе ваш автомобиль прослужит вам намного меньше, чем мог бы.

В этой статье мы расскажем вам о возможных вариантах создания парковок на участке с домом, расскажем какими они бывают и какие необычные гаражи уже существуют. Приятного чтения!