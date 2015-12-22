Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

6 советов как сэкономить деньги (и время) при ремонте в ванной комнате

Перла Вереника Перла Вереника
Freistehendes modernes Passivhaus, Maisons Loginter Maisons Loginter Ванная комната в стиле модерн
Loading admin actions …

Ремонт ванной комнаты заключается не только в смене сантехники. Во-первых, это возможность подправить планировку помещения, воплотить наиболее удачные решения. Во-вторых, придать новое настроение старому интерьеру – освежить мебель, поменять цвет стен, придать стилю ванной комнаты актуальность. Все эти вопросы требуют не столько денежных вложений, как пересмотра и планомерного улучшения старого интерьера – убрать все лишнее, добавить интерьеру системности и индивидуальности.

Спланируйте все заранее

Freistehendes modernes Passivhaus, Maisons Loginter Maisons Loginter Ванная комната в стиле модерн
Maisons Loginter

Maisons Loginter
Maisons Loginter
Maisons Loginter

Чем меньше и функциональнее пространство, тем большую роль играет рациональная планировка: и на этапе ремонта – это экономит ваши нервы, деньги и время, и тем более, на этапе использования – избавит от неприятных сюрпризов и дискомфорта. 

Помещение ванной комнаты, несмотря на свои ограниченные размеры, имеет несколько функциональных зон. На этапе ремонта важно продумать удобное использование каждой части ванной комнаты – от крючков для полотенец до размещения ванны. Выбирая оборудование для ванной комнаты, соразмеряйте его пропорции не только с размерами помещения, но и с собственными привычками. В ванную комнату помещается и  угловая ванна, но вам удобнее прямоугольная конструкция – выбирайте под свои пожелания. Полотенце-сушитель занимает всю стену и нет места для умывальника – сразу определитесь, чем вы готовы пожертвовать.

Привнесите естественный свет без добавления окна

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Ванная комната в стиле модерн
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Отсутствие окна в ванной комнате большинства квартир – еще не повод отказываться от яркого естественного освещения, которое делает интерьер небольшого помещения не только светлее, но просторнее и легче. 

Встроенные точечные светильники с использованием люминисцентных или галогеновых ламп, светодиодная подсветка потолочных и настенных ниш обеспечивают равномерное и достаточно яркое освещение в ванной комнате. Если потолки не слишком высокие, то лучше вовсе отказаться от стандартных потолочных светильников, разместив равномерно по периметру ванной комнаты встроенное освещение.

Преобразите старый шкаф для ванной

Дизайн интерьера дома в п.Зеленое, MJMarchdesign MJMarchdesign Ванная комната в рустикальном стиле
MJMarchdesign

Дизайн интерьера дома в п.Зеленое

MJMarchdesign
MJMarchdesign
MJMarchdesign

Крепкий деревянный шкафчик в ретро-стиле для ванной комнаты – это не только приятная экономия средств, но и оригинальный элемент декора. 

Проверьте прочность всей креплений шкафа, обновите фурнитуру – дверные петли, механизмы выдвижных ящиков. Фасад старого шкафа можно оклеить новым покрытием из виниловой пленки или наоборот, снять прежние покрытия, отшлифовать поверхность фасада, затонировать древесину, окрасить в яркие цвета. 

Новизну старым шкафам можно придать, сменив дверные ручки на более яркие и стильные, заменив фасад дверцы зеркалом или текстильной шторой. 

Покрасьте стены

RÉHABILITATION DE DEUX LOGEMENTS DUPLEX, Architecture 3j Architecture 3j Ванная комната в стиле минимализм
Architecture 3j

Architecture 3j
Architecture 3j
Architecture 3j

Самый простой и экономичный  способ сменить внешний вид интерьера – покрасить стены в новый цвет. Для маленьких помещений ванной комнаты для такого декорирования можно применять смелые цветовые решения: сочные синие и зеленые цвета, активный желтый, красный, оранжевый. Для любителей креативного минимализма подойдет и монохромное сочетание белой сантехники ванной комнаты с черным цветом стен, тем более если покрасить стены специальной грифельной краской и по желанию добавлять собственные иллюстрации мелом.

Добавьте роскошный штрих правильными аксессуарами

homify Ванная комнатаРаковины
homify

homify
homify
homify

Конструируя новый интерьер ванной комнаты, найдите место для  дизайнерского аксессуара, нестандартной вещицы. Не нужно стараться насытить декором каждый элемент интерьера. Создавайте базовое оформление интерьера ванной комнаты в спокойной, выдержанной и даже лаконичной стилистике, уделив основное внимание экономии пространства и удобству. Но, запланируйте стилистический акцент на фоне простого интерьера: изящный потолочный светильник или настенные бра, оригинальной формы умывальник или бронзовый кран в старинном стиле, пушистый коврик яркого цвета или нежный текстиль в стиле прованс. 

Не забудьте про стильное зеркало

Bathroom, Your royal design Your royal design Ванная комната в эклектичном стиле
Your royal design

Bathroom

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Украшением и необходимой функциональной любой ванной комнаты служит зеркало, но не забудьте что при всей своей практичности этот элемент интерьера всегда можно использовать и как стильный акцент. Во-первых, пересмотрите свое отношение к размеру и форме зеркала для ванной комнаты. Это может быть и полотно на всю стену, и зеркальная плитка, и маленькое винтажное произведение искусства над умывальником. Во-вторых,  зеркало – это еще и стильная рама. Классическая лепнина и богемная позолота, индустриальная стилистика лофта и массивное дерево рустикального стиля – подбирайте в тон интерьеру ванной комнаты.

Как создать открытое пространство на кухне
Каких перемен вы хотели бы в интерьере вашей ванной комнаты?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо