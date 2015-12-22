6 советов как сэкономить деньги (и время) при ремонте в ванной комнате

Ремонт ванной комнаты заключается не только в смене сантехники. Во-первых, это возможность подправить планировку помещения, воплотить наиболее удачные решения. Во-вторых, придать новое настроение старому интерьеру – освежить мебель, поменять цвет стен, придать стилю ванной комнаты актуальность. Все эти вопросы требуют не столько денежных вложений, как пересмотра и планомерного улучшения старого интерьера – убрать все лишнее, добавить интерьеру системности и индивидуальности.
Чем меньше и функциональнее пространство, тем большую роль играет рациональная планировка: и на этапе ремонта – это экономит ваши нервы, деньги и время, и тем более, на этапе использования – избавит от неприятных сюрпризов и дискомфорта.
Помещение ванной комнаты, несмотря на свои ограниченные размеры, имеет несколько функциональных зон. На этапе ремонта важно продумать удобное использование каждой части ванной комнаты – от крючков для полотенец до размещения ванны. Выбирая оборудование для ванной комнаты, соразмеряйте его пропорции не только с размерами помещения, но и с собственными привычками. В ванную комнату помещается и угловая ванна, но вам удобнее прямоугольная конструкция – выбирайте под свои пожелания. Полотенце-сушитель занимает всю стену и нет места для умывальника – сразу определитесь, чем вы готовы пожертвовать.
Отсутствие окна в ванной комнате большинства квартир – еще не повод отказываться от яркого естественного освещения, которое делает интерьер небольшого помещения не только светлее, но просторнее и легче.
Встроенные точечные светильники с использованием люминисцентных или галогеновых ламп, светодиодная подсветка потолочных и настенных ниш обеспечивают равномерное и достаточно яркое освещение в ванной комнате. Если потолки не слишком высокие, то лучше вовсе отказаться от стандартных потолочных светильников, разместив равномерно по периметру ванной комнаты встроенное освещение.
Крепкий деревянный шкафчик в ретро-стиле для ванной комнаты – это не только приятная экономия средств, но и оригинальный элемент декора.
Проверьте прочность всей креплений шкафа, обновите фурнитуру – дверные петли, механизмы выдвижных ящиков. Фасад старого шкафа можно оклеить новым покрытием из виниловой пленки или наоборот, снять прежние покрытия, отшлифовать поверхность фасада, затонировать древесину, окрасить в яркие цвета.
Новизну старым шкафам можно придать, сменив дверные ручки на более яркие и стильные, заменив фасад дверцы зеркалом или текстильной шторой.
Самый простой и экономичный способ сменить внешний вид интерьера – покрасить стены в новый цвет. Для маленьких помещений ванной комнаты для такого декорирования можно применять смелые цветовые решения: сочные синие и зеленые цвета, активный желтый, красный, оранжевый. Для любителей креативного минимализма подойдет и монохромное сочетание белой сантехники ванной комнаты с черным цветом стен, тем более если покрасить стены специальной грифельной краской и по желанию добавлять собственные иллюстрации мелом.
Конструируя новый интерьер ванной комнаты, найдите место для дизайнерского аксессуара, нестандартной вещицы. Не нужно стараться насытить декором каждый элемент интерьера. Создавайте базовое оформление интерьера ванной комнаты в спокойной, выдержанной и даже лаконичной стилистике, уделив основное внимание экономии пространства и удобству. Но, запланируйте стилистический акцент на фоне простого интерьера: изящный потолочный светильник или настенные бра, оригинальной формы умывальник или бронзовый кран в старинном стиле, пушистый коврик яркого цвета или нежный текстиль в стиле прованс.
Украшением и необходимой функциональной любой ванной комнаты служит зеркало, но не забудьте что при всей своей практичности этот элемент интерьера всегда можно использовать и как стильный акцент. Во-первых, пересмотрите свое отношение к размеру и форме зеркала для ванной комнаты. Это может быть и полотно на всю стену, и зеркальная плитка, и маленькое винтажное произведение искусства над умывальником. Во-вторых, зеркало – это еще и стильная рама. Классическая лепнина и богемная позолота, индустриальная стилистика лофта и массивное дерево рустикального стиля – подбирайте в тон интерьеру ванной комнаты.