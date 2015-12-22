6 советов как сэкономить деньги (и время) при ремонте в ванной комнате

Чем меньше и функциональнее пространство, тем большую роль играет рациональная планировка: и на этапе ремонта – это экономит ваши нервы, деньги и время, и тем более, на этапе использования – избавит от неприятных сюрпризов и дискомфорта.

Помещение ванной комнаты, несмотря на свои ограниченные размеры, имеет несколько функциональных зон. На этапе ремонта важно продумать удобное использование каждой части ванной комнаты – от крючков для полотенец до размещения ванны. Выбирая оборудование для ванной комнаты, соразмеряйте его пропорции не только с размерами помещения, но и с собственными привычками. В ванную комнату помещается и угловая ванна, но вам удобнее прямоугольная конструкция – выбирайте под свои пожелания. Полотенце-сушитель занимает всю стену и нет места для умывальника – сразу определитесь, чем вы готовы пожертвовать.