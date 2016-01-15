Карамельный кантри

Этот восхитительный, очаровательный и просто идеальный коттедж построен в Германии и является буквально образцом для подражания! Нежные оттенки, красивая мебель, элегантный декор и атмосфера стиля романтичного кантри невероятно восхищает!
Дизайнеры интерьера из студии Home Staging Sylt декорировали этот семейный коттедж в стиле идеальной загородной жизни. Здесь есть уютная гостиная с камином, парадная столовая и солнечная кухня и три спальни на большую семью!
Идеальный загородный дом в Германии выглядит, пожалуй, именно так. Традиционной постройки, в зеленом районе пригорода, он украшен в теплых тонах и буквально светится радостью и благополучием! Только представьте, как хорошо было бы вырастить детей в таком замечательном окружении – в теплоте, заботе и непередаваемой эстетике.
В этой статье мы посмотрим, как поэтапно воссоздать такой прекрасный проект в собственном коттедже, и раскроем главные секреты его успеха.
Простая отделка выглядит здесь очень элегантно – светлое дерево для напольного покрытия, светлый оттенок кофе с молоком для стен и белые потолки просто идеальны! Но немаловажной частью такого проекта стали и особенные окна и двери. Во-первых, они деревянные и распашные; во-вторых, идеально белые; и в-третьих, имеют традиционную расстекловку. Эти элементы очень важны для того, чтобы создать именно такое настроение в доме.
Окна начинаются ниже обычного, значит комната получает гораздо больше солнечного света, а в гостиной есть двери на террасу, которые могут быть в вашем проекте заменены на окна в пол.
Мебель, пожалуй, здесь является главным секретом успеха. Именно она может привнести такое же очарование и в другой интерьер, с другим расположением и отделкой. Очень важной составляющей является цвет выбранной мебели – белая или деревянная, она очень красиво подчеркивает оттенки отделки. Для модулей хранения был выбран стиль минимализм – практичный и удобный, а для мягкой мебели дизайнеры остановились на стиле коастал – белых глубоких диванах на двоих с большим количеством подушек.
В столовой ощущение кантри витает в воздухе, благодаря плетеным креслам и красивым шторам в традиционную полоску. Важной частью этого интерьера стало и главное кресло в классическом стиле, поднимающее статус интерьера, и светильники – в стиле коастал с жемчужным отливом.
Очень важным вопросом в дизайне интерьера в стиле кантри становится выбор бытовой техники. В данном случае мы видим гениальное решение проблемы – кухня является самой минималистичной частью дома и поэтому позволяет себе металлический блеск и черные глянцевые поверхности, которые, тем не менее, выглядят роскошно и идеально вписываются в атмосферу всего дома!
Солнечная детская разместилась на мансарде, где сразу три небольших окна освещают комнату для старшей дочери. Здесь мы найдем и мягкий уголок у окна, и большую кровать для настоящей принцессы.
Изысканная спальня родителей оформлена с использованием традиционных дизайнерских приемов – прикроватных тумбочек, штор в пол, текстильного изголовья и мебели на тонких ножках.
Двое младших сыновей разместились в еще одной небольшой детской. Здесь благодаря нежным оттенкам и традиционному маленькому формату комнаты особенно уютно.
Еще одним немаловажным элементом этого проекта является сауна. И не традиционный отдельный домик, слишком темный и брутальный, а современная и стильная, идеально подходящая для досуга взрослых и детей в выходные!
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