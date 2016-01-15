Карамельный кантри

Этот восхитительный, очаровательный и просто идеальный коттедж построен в Германии и является буквально образцом для подражания! Нежные оттенки, красивая мебель, элегантный декор и атмосфера стиля романтичного кантри невероятно восхищает!

Дизайнеры интерьера из студии Home Staging Sylt декорировали этот семейный коттедж в стиле идеальной загородной жизни. Здесь есть уютная гостиная с камином, парадная столовая и солнечная кухня и три спальни на большую семью!