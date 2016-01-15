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Карамельный кантри

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Столовая комната в стиле кантри
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Этот восхитительный, очаровательный и просто идеальный коттедж построен в Германии и является буквально образцом для подражания! Нежные оттенки, красивая мебель, элегантный декор и атмосфера стиля романтичного кантри невероятно восхищает!

Дизайнеры интерьера из студии Home Staging Sylt декорировали этот семейный коттедж в стиле идеальной загородной жизни. Здесь есть уютная гостиная с камином, парадная столовая и солнечная кухня и три спальни на большую семью!

Успех – это счастье

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Столовая комната в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Идеальный загородный дом в Германии выглядит, пожалуй, именно так. Традиционной постройки, в зеленом районе пригорода, он украшен в теплых тонах и буквально светится радостью и благополучием! Только представьте, как хорошо было бы вырастить детей в таком замечательном окружении – в теплоте, заботе и непередаваемой эстетике.

В этой статье мы посмотрим, как поэтапно воссоздать такой прекрасный проект в собственном коттедже, и раскроем главные секреты его успеха.

Секреты отделки

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Столовая комната в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Простая отделка выглядит здесь очень элегантно – светлое дерево для напольного покрытия, светлый оттенок кофе с молоком для стен и белые потолки просто идеальны! Но немаловажной частью такого проекта стали и особенные окна и двери. Во-первых, они деревянные и распашные; во-вторых, идеально белые; и в-третьих, имеют традиционную расстекловку. Эти элементы очень важны для того, чтобы создать именно такое настроение в доме.

Окна начинаются ниже обычного, значит комната получает гораздо больше солнечного света, а в гостиной есть двери на террасу, которые могут быть в вашем проекте заменены на окна в пол.

Гостиная

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Гостиная в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Мебель, пожалуй, здесь является главным секретом успеха. Именно она может привнести такое же очарование и в другой интерьер, с другим расположением и отделкой. Очень важной составляющей является цвет выбранной мебели – белая или деревянная, она очень красиво подчеркивает оттенки отделки. Для модулей хранения был выбран стиль минимализм – практичный и удобный, а для мягкой мебели дизайнеры остановились на стиле коастал – белых глубоких диванах на двоих с большим количеством подушек.

Столовая

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Столовая комната в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

В столовой ощущение кантри витает в воздухе, благодаря плетеным креслам и красивым шторам в традиционную полоску. Важной частью этого интерьера стало и главное кресло в классическом стиле, поднимающее статус интерьера, и светильники – в стиле коастал с жемчужным отливом.

Бытовая техника в стиле кантри

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Кухня в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Очень важным вопросом в дизайне интерьера в стиле кантри становится выбор бытовой техники. В данном случае мы видим гениальное решение проблемы – кухня является самой минималистичной частью дома и поэтому позволяет себе металлический блеск и черные глянцевые поверхности, которые, тем не менее, выглядят роскошно и идеально вписываются в атмосферу всего дома!

​Детская для девочки

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Спальня в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Солнечная детская разместилась на мансарде, где сразу три небольших окна освещают комнату для старшей дочери. Здесь мы найдем и мягкий уголок у окна, и большую кровать для настоящей принцессы.

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Спальня

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Спальня в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Изысканная спальня родителей оформлена с использованием традиционных дизайнерских приемов – прикроватных тумбочек, штор в пол, текстильного изголовья и мебели на тонких ножках.

Детская для мальчиков

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Спальня в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Двое младших сыновей разместились в еще одной небольшой детской. Здесь благодаря нежным оттенкам и традиционному маленькому формату комнаты особенно уютно.

Сауна

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Спа в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Еще одним немаловажным элементом этого проекта является сауна. И не традиционный отдельный домик, слишком темный и брутальный, а современная и стильная, идеально подходящая для досуга взрослых и детей в выходные!

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