Установка качественных пластиковых окон обычно улучшает микроклимат в доме, обеспечивает фильтрацию воздушных потоков, создает нужную атмосферу. Но вместо этого вода, как будто постоянно атакует дом, проникает через стены. Если в квартире влажно, то внутренняя отделка напитывается водой, даже одежда в шкафах, прилегающих к внешним стенам, становится сырой. Западные производители ПВХ окон старались сделать их надежными, не пропускающими влагу и сквозняки, что произвело полную герметичность окон. Не пропускается даже малейший воздух, что вызывает отсутствие нормальной системы вентиляции. В это время влажность от бытовых процессов собирается, а количество кислорода снижается. В результате появляются влажные стены в доме, ухудшается самочувствие жильцов, поэтому нужно знать, как бороться с влажными стенами. Проблемы, которые появляются из-за чрезмерной герметичности помещения, накапливаются, достигая того, что хозяева уже думают о том, чтобы устанавливать дорогие приточно-вытяжные вентиляционные системы. Но бороться с тем, что в квартире влажно, можно дешевле и проще.
В данной статье рассмотрены способы того, как бороться с влажными стенами. Вы узнаете, какие проблемы вызывают мокрые стены, как это можно устранить разными методами.
Влажные стены являются проблемой многих помещений и зданий, причем она может возникнуть как в старых сооружениях, так и в новостройках. В первом случае эта проблема объясняется дефектами в конструкции дома (протекающие крыши, щели, перекрытия), а влажные стены в новых домах в основном имеют причину в неравномерном прогреве помещения.
Возникновение сырости на стене специалисты связывают с таким физическим понятием, как точка росы. Температура комнаты опускается ниже показателя точки росы, тогда начинает конденсироваться влага и выпадать на холодной поверхности, то есть на стенах и стеклах. Лишняя влага повреждает отделку, является угрозой для здоровья каждого члена семьи. Сырые стены в доме приведут к отслаиванию краски, обоев, к появлению грибка и плесени, разбуханию мебельного гарнитура, стоящего вплотную к стене, к частым простудам, появлению заболеваний бронхов и легких, загниванию корня у комнатных растений.
Итак, важно узнать, как бороться с влажными стенами. На рынке стройматериалов есть специальная пористая штукатурка, защищающая стены от влаги. Но все же ее возможности по поглощению мокроты ограничены, также этот способ можно применить лишь на стадии ремонта. Что делать тогда, когда сырые стены появились уже после ремонта? Тут только один ответ – нужно создать такие условия температуры, при которых влага перестанет конденсироваться, то есть оптимизируйте отопление.
Проблема накопления влаги на стенах может решиться, если установить недорогую и эффективную отечественную систему естественной вентиляции, а именно приточные клапаны Домвент. Такая система работает на основе вытяжных каналов, которые заложены во всех жилых домах при строительстве в санузле, ванной комнате и также на кухне. Клапан представляет собой компактное устройство, крепящееся на стену над радиатором отопления. Он обеспечивает приток свежего воздуха в помещение при закрытых окнах, не пропускает шум и пыль. Эта система естественной вентиляции может устранить лишнюю влажность в помещении, помогая забыть навсегда про влажные стены в квартире.
Обычные конвекционные и радиаторные системы отопления подогревают воздух, а не предметы, тем самым образуя вверху тепловую подушку. При этом стены, потолок и пол остаются холодными. Чтобы этого избежать, можно использовать систему отопления, действующую не конвекцией, а лучистым теплом. Такая система уникальна и практична. Она устанавливается по всему внешнему периметру комнаты или же только вдоль мокрой стены. Лучистое тепло, которое идет от плинтуса, нагревает напрямую стены, пол, потолок, мебель и остальные предметы и поверхности. От этих предметов тепло излучается и передаётся воздуху. В итоге поддерживается одинаковая комфортная температура на всех поверхностях. Такая система отопления просушивает стены, пол, потолок, обеспечивает теплоэффективность при электрическом или водяном отоплении, поддерживается нужная влажность, создается комфортный микроклимат, обеспечивающий здоровье всем домочадцам.
Во время ремонта квартиры, особенно при штукатурке, используется много воды, поэтому на стенах других комнат может появиться влага, могут начать отслаиваться обои. Вода при испарении отсаживается на поверхности, так как деваться ей некуда.
Если во время ремонта стали влажными стены, ни в коем случае не нагоняйте горячий воздух, не просушивайте моментально квартиру от влаги, иначе вы получите только негативные последствия. Могут полопаться или вздуться обои. Просто в течение 3 недель поддерживайте постоянную температуру в доме или в квартире на отметке 27-30 градусов. Потом постепенно доведите температуру до обычной комнатной. Тогда стены перестанут мокнуть и хорошо просушатся. Если такой вариант не поможет, то придется обращаться за помощью к специалистам и утеплять фасад.
Некоторые при покупке квартиры на вторичном рынке приобретают ее с уже имеющейся проблемой мокрых стен. Если не было ремонта, а влага на стенах появилась, то это могло возникнуть из-за водостока, стоящего в подъезде. Это касается тех домов, которые были построены по польскому проекту. Они имеют межтемпературный шов между домами, он не утепляется и не закрывается кровлей. В таком случае влага появляется только в холодное время года. Вам нужно утеплить стены в летнее время с двух сторон пенопластом. Внутри квартиры можно натянуть паробарьер. Пенопласт просто клеится на стену, пробивается зонтиками, потом наносится армирующая сетка. Затем влажную стену штукатурят или шпаклюют. Но если нет хорошей вентиляции помещения, то такой способ может не помочь.
Нужно мокрую стену пробурить в 2 углах насквозь, пркирепить пенопласт к стене на зонтики, пеной промазать швы, положить гидробарьер, набрать профильную подсистему, уложить утеплитель, а на него паробарьер. Конструкция зашивается гипсокартоном, производится отделка стен. Такие отверстия в стене с влагой будут обеспечивать проветривание, пенопласт не позволит выйти за границы потоку воздуха, а вся остальная отделка утеплит все вдвойне и избавит от влажных стен.
Таким образом, вы узнали, как победить, как бороться с влажными стенами. Мы указали, к каким последствиям они могут привести, поэтому борьбу с ними не нужно откладывать в долгий ящик.