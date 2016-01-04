Установка качественных пластиковых окон обычно улучшает микроклимат в доме, обеспечивает фильтрацию воздушных потоков, создает нужную атмосферу. Но вместо этого вода, как будто постоянно атакует дом, проникает через стены. Если в квартире влажно, то внутренняя отделка напитывается водой, даже одежда в шкафах, прилегающих к внешним стенам, становится сырой. Западные производители ПВХ окон старались сделать их надежными, не пропускающими влагу и сквозняки, что произвело полную герметичность окон. Не пропускается даже малейший воздух, что вызывает отсутствие нормальной системы вентиляции. В это время влажность от бытовых процессов собирается, а количество кислорода снижается. В результате появляются влажные стены в доме, ухудшается самочувствие жильцов, поэтому нужно знать, как бороться с влажными стенами. Проблемы, которые появляются из-за чрезмерной герметичности помещения, накапливаются, достигая того, что хозяева уже думают о том, чтобы устанавливать дорогие приточно-вытяжные вентиляционные системы. Но бороться с тем, что в квартире влажно, можно дешевле и проще.

В данной статье рассмотрены способы того, как бороться с влажными стенами. Вы узнаете, какие проблемы вызывают мокрые стены, как это можно устранить разными методами.