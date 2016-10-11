Выбираем декоративные подушки для Вашего дома

Как известно, стиль проявлен в деталях. Безусловно, красивый дом – это, прежде всего, в самом широком смысле архитектура, или гармония больших объёмов и конструкций. Но невозможно не заметить, что долгое время проживая в своём доме, мы более всего начинаем испытывать привязанность именно к мелочам. Случается, хороший хозяин может забыть и о планировке, и о мало задействованных пространствах дома, но он всегда знает, какова на ощупь обивка мебели, или где и по соседству с чем стоит ваза. Эти мелочи, на самом деле, во многом и создают уникальную атмосферу нашего, отличного от любого другого дома.
Сейчас, когда все мелочи в интерьере прежде всего служат общей цели создания комфорта, одним из самых востребованных предметов в гостиных, спальнях, детских, да и прочих помещениях дома, становятся декоративные подушки. Разнообразные по размеру, форме, декоративным свойствам и функции, они прекрасно дополняют любой интерьер.
Помимо своей главной задачи: сделать комнату уютнее и удобнее, – декоративные подушки решают и целый ряд сугубо дизайнерских задач, подчёркивая стиль и объединяя элементы интерьера.
Первым делом, нужно определиться с тем, с какою целью Вы выбираете декоративные подушки для Вашего дома. На основании этого критерия можно выделить три условные категории декоративных подушек: “для красоты”, “для удобства” и “универсальная”. Правда, все три категории, как правило, имеют тенденцию маскироваться друг под друга, так что в конце концов становятся неразличимы.
Так, случается что подушки могут в прямом смысле заменять диван или прочую мебель в гостиной. В таком случае мы прежде всего будем думать об их функциональности. Но одновременно с этим, разумеется, мы не упустим возможности подчеркнуть как красоту самих подушек, так и удачное сочетание их с интерьером комнаты.
Декоративные подушки во многом стоит расценивать с тех же позиций, что и мебель, а не простой аксессуар. Такое отношение предписывает предмету интерьера строгое подчинение главному замыслу пространства. Это значит, что прежде, чем выбирать подушки для дома, необходимо идентифицировать его стиль. Не смотря на повсеместную эклектику, не нужно думать, что всё может выдержать соседство со всем. Так стоит избегать аляповатых больших подушек в винтажном или стилизованном под кантри интерьере. В то же время такие подушки окажутся куда как кстати в интерьере а-ля диско, ар-деко или ориентальном интерьере.
Самая распространенная ошибка, которую мы допускаем при выборе декоративных подушек — это стремление подобрать цвет, соответствующий обивке мебели или покрывал.Хотя такой ход и может помочь создать некоторый уют в конкретном уголке, тем не менее, от него нельзя ожидать сколь угодно приемлемых результатов, если говорить о зонировании пространства или стилистических акцентировании и связях интерьера.
Особенно в том случае, если пространство, интерьер которого Вы хотите дополнить или разнообразить при помощи декоративных подушек, является хоть сколько-то открытым, тем более гостевым, следует задуматься о том, как подушки могли бы усложнить его восприятие. Постарайтесь исходить из некоторых основных соображений: подушки как аксессуар комнаты в целом, а не одного только дивана, могут быть согласованы по цвету с иными аксессуарами, например, со шторами; и мебель, и подушки выигрывают при цветом противостоянии один другому, стало быть, цвет подушек может быть контрастным, противоположным цвету мебели.
Что касается размеров подушек, то тут нет единого рецепта успешного выбора. Порой идя вразрез традиционным представлениям возможно добиться потрясающе комфортного и необычного результата. Нужно, однако, упомянуть и некоторые классические закономерности. Например, для большого дивана не принято выбирать слишком маленькие декоративные подушки, предпочитая пропорции, к примеру, квадратной подушки около 45 см х 45 см или слегка больше. Маленькую же софу предписывают декорировать небольшими подушками, чтобы избежать возни с передвиганием подушек, когда Вы собираетесь прилечь отдохнуть.
В том случае, если для Вас вопрос о значении декоративных подушек в дизайне давно отпал, и Вы счастливо живёте, наслаждаясь уютом, созданным при их помощи, простым и действенным способом время от времени преображать Ваш интерьер быстро и с минимальными затратами может стать перемена чехлов на подушках. Меняйте цветовую гамму и применяйте тактильно разнящиеся материалы, замещайте диванные подушки теми, что лежат на подоконниках и наоборот. Важным плюсом декоративных подушек как дизайнерского решения является простота взаимодействия с ними.
Если Вы уже знаете, что декоративные подушки в Вашем интерьере будут играть важную роль, позвольте себе свободу использовать их в новом для Вас качестве: вполне возможно, что Вы даже не представляете себе, какие интересные и эффектные решения может произвести на свет симбиоз Вашего жилого пространства и такого податливого дизайнерского материала!
Цены на декоративные подушки очень сильно варьируются и зависят от множества факторов. Разумеется, что рукодельные кружева, сложная вышивка бисером, уникальное плетение, натуральные дорогостоящие материалы – всё это существенно влияет на цену: подушки такого рода могут стоить как произведения искусства, да они ими, по большому счёту, и являются.
Более дешёвые варианты, конечно, обходятся без подобной роскоши,но, тем не менее, со своею ролью справляются не хуже эксклюзивных аналогов. Различаться декоративные подушки могут не только по цене, размерам и внешнему виду. Также нужно упомянуть, что различаются и материалы набивки подушек. Помимо традиционных ваты, пуха или перьев, в ход идут лузга (шелуха гречихи) или хмель, которые считаются ортопедическими наполнителями, а так же ароматные травы, сено и прочие природные изыски. Но более практичными считаются подушки с искусственными наполнителями. Таковыми их делает низкая, по сравнения с натуральными вариантами, цена, износо- и влагостойкость, кроме того они гипоаллергенны и просты в уходе.