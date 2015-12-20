Перед вами – последний выпуск Топ 5 – Лучшие проекты недели… в 2015 году! Чем запомнился нам уходящий год? Разумеется, яркими работами архитекторов и дизайнеров интерьера, ставшими настоящими источниками вдохновения для читателей homify, многие из которых впервые задумались о приобретении собственного загородного дома и решились на капитальный ремонт в квартире.

В следующем году мы продолжим публиковать самые интересные проекты со всего мира, своевременно знакомить с основными тенденциями в области дизайна интерьера и предоставлять полезные рекомендации по обустройству дома.

Желаем вам весело провести предстоящие праздники и почаще заглядывать на страницы журнала homify!