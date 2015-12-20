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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Дома в стиле модерн
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Перед вами – последний выпуск Топ 5 – Лучшие проекты недели… в 2015 году! Чем запомнился нам уходящий год? Разумеется, яркими работами архитекторов и дизайнеров интерьера, ставшими настоящими источниками вдохновения для читателей homify, многие из которых впервые задумались о приобретении собственного загородного дома и решились на капитальный ремонт в квартире.  

В следующем году мы продолжим публиковать самые интересные проекты со всего мира, своевременно знакомить с основными тенденциями в области дизайна интерьера и предоставлять полезные рекомендации по обустройству дома. 

Желаем вам весело провести предстоящие праздники и почаще заглядывать на страницы журнала homify! 

1. Потрясающий проект маленького дома

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Дома в стиле модерн
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

В этом проекте, полном традиционного корейского дизайна и созданном с помощью современных технологий, вы найдете удачные решения для загородного дома, построенного на узком участке. Вместе с красивым дизайном интерьера, комфортной площадью для жизни одной семьи и даже таким бонусом, как полноценный внутренний дворик, этот проект явно станет одним из любимцев публики.

2. Загородный дом в современном стиле

Загородный дом, Армен Мелконян Армен Мелконян Дома в стиле модерн
Армен Мелконян

Загородный дом

Армен Мелконян
Армен Мелконян
Армен Мелконян

Смешение сразу нескольких архитектурных и интерьерных стилей в дизайне с легкой подачи талантливого исполнителя поразит вас яркими краскими, смелыми решениями и роскошью в отделке.

Проект архитектора Армена Мелконяна порадовал нас не просто тем, что нестандартно решил проблему загородной жизни семьи на природе, но и тем, как красиво воплотил огромное количество маленьких идей и связал их все воедино

3. Ультра-шале для большой семьи

Дом в стиле шале / Chalet-style house, Way-Project Architecture & Design Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Проект дома в стиле шале
Way-Project Architecture &amp; Design

Дом в стиле шале / Chalet-style house

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Интересный проект очень гармоничного коттеджа в стиле шале выполнен из клееного бруса архитектурной студиейWay Architecture & Design. Он рассчитан на семейную пару с несколькими детьми. Здесь мы найдем 450 квадратных метров площади, которые кроме стандартных элементов могут похвастаться кабинетом, гардеробными, гостевой спальней, галереями, летней кухней и зоной отдыха на втором этаже. Такой интересный проект нужно рассмотреть со всех сторон

4. Шикарный и современный

Проект современного частного дома в Казани Sboev3_Architect Дома в стиле модерн
Sboev3_Architect

Проект современного частного дома в Казани

Sboev3_Architect
Sboev3_Architect
Sboev3_Architect

Эстетика внешних фасадов стала особенно привлекательной благодаря панорамному остеклению и комбинированной отделке из кирпича разных оттенков, штукатуренных фасадов, тонированного стекла и натуральной древесины.

Баланс между эстетикой и экономичностью был найден архитекторами в самой конструкции здания, ведь цена проекта в стиле модернизм возрастает прямо пропорционально наличию нестандартных элементов в дополнение к основному объему в форме куба. Так, с минимальными изменениями проект стал максимально оригинальной и шикарной вариацией коттеджа в стиле модернизм.

5. Возрождение фахверка: доступное панорамное остекление

Современный фахверк, clear-house clear-house
clear-house

Современный фахверк

clear-house
clear-house
clear-house

Потрясающий, трендовый и просто очень перспективный проект дома в стиле фахверк, разобраться с инструкцией по сборке которого сможет любой взрослый, выглядит очень заманчиво!

Такой дом может стать потрясающей возможностью иметь собственный коттедж с панорамным остеклением, который очень быстро строится (за один летний сезон) и достаточно доступен для среднего класса. Множество бонусов данной технологии позволяет реализовать идею бесшовного панорамного остекления, и сделать это в очень изящной манере. А высокие потолки в 3,2 метра и материал каркаса (LVL-брус) делают такой проект желанным для семейной жизни в пригороде!

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