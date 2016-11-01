Какие бывают раскладки плитки в ванной – основные варианты

Если вы собираетесь купить плитку или уже ее приобрели, то возникает вопрос, какие бывают раскладки плитки в ванной. Конечно, можно купить много дорогих бордюров или панно, но можно и сэкономить, создав оригинальную укладку плитки. Раскладка плитки может быть самой разнообразной, вы можете создавать разные эффекты при помощи разного рисунка укладки и при помощи различного рисунка самих плиток. Раскладка для стен и для пола практически не отличается, присутствуют только разные нюансы в подрезке и в использовании декора. Чтобы любой вариант раскладки смотрелся хорошо, важно правильно распределить плитку по поверхности, чтобы избежать множества подрезок.

В данной статье рассмотрено, какие бывают раскладки плитки в ванной. Вы узнаете, как лучше ее укладывать, какие способы не подходят и смотрятся невыигрышно. Также приведены различные варианты узоров и рисунков, техника их раскладки.