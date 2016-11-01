Какие бывают раскладки плитки в ванной – основные варианты

Если вы собираетесь купить плитку или уже ее приобрели, то возникает вопрос, какие бывают раскладки плитки в ванной. Конечно, можно купить много дорогих бордюров или панно, но можно и сэкономить, создав оригинальную укладку плитки. Раскладка плитки может быть самой разнообразной, вы можете создавать разные эффекты при помощи разного рисунка укладки и при помощи различного рисунка самих плиток. Раскладка для стен и для пола практически не отличается, присутствуют только разные нюансы в подрезке и в использовании декора. Чтобы любой вариант раскладки смотрелся хорошо, важно правильно распределить плитку по поверхности, чтобы избежать множества подрезок.
В данной статье рассмотрено, какие бывают раскладки плитки в ванной. Вы узнаете, как лучше ее укладывать, какие способы не подходят и смотрятся невыигрышно. Также приведены различные варианты узоров и рисунков, техника их раскладки.
Укладывать плитку на пол намного легче, чем на стены. Сначала нужно посчитать количество целых рядов, отнять один и начать делать укладку от центра с целой плитки, по краям вы получите две равномерные подрезки. Но тут есть свои нюансы. Если укладка выполняется в душевой, то ее нужно распределить указанным методом по всей длине комнаты. Если делается раскладка в ванной, то она распределяется лишь на участке между экраном ванны и стеной. При этом плитку можно уложить на всю площадь, но у вас будут одинаковые подрезки у экрана и у стены. Если же под самой ванной тоже будет узкий подрез, то не бойтесь, его не будет видно. Если в ванной комнате имеются участки с разной длиной, то плитка на полу распределяется на том месте, который будет виден полностью после обстановки помещения.
Каждая коллекция плитки состоит из таких компонентов, как светлый фон, темный фон, декор, бордюр и напольная плитка. Для раскладки фоновая и напольная плитка режется в любом направлении. Бордюр можно только укоротить. С декором такие манипуляции не нужны. Для создания красивой раскладки будет достаточно использовать по одному из каждого компонента. Но все чаще в современных ремонтах ванной комнаты бордюры дизайнерами не применяются. Такие элементы нужны были раньше для помещений с фиксированной высотой. Но сейчас успешно можно использовать в ремонте подвесные и натяжные потолки и благодаря этому обходиться без подрезки, устанавливая их на любую высоту. Многие заказчики хотят класть бордюр для разделения темного и светлого фонов, но помните, что так вы желаемого эффекта не достигните. Когда после ремонта ванная комната будет обставлена, то горизонтальный пояс получится рваным, что уменьшит эстетичность помещения. Также трудно будет подобрать оптимальную высоту для него, поскольку бордюр может попадать за подвесной унитаз, раковину, смесители, тем самым создавая конфликт с другими элементами.
Самой популярной и простой схемой укладки плитки является стандартная, то есть без смещения. У некоторых она вызывает отторжение, так как знакома еще с советского времени. Такая укладка хорошо смотрится с крупной плиткой. Исключение составляет только кухонный фартук, так как там больше подходят мелкие виды плитки.
Какие еще бывают раскладки плитки в ванной? Этот способ второй по популярности, его еще называют по диагонали или ромбиком. Он смотрится интересно, но требуется больше трудоемкости. Нужна предварительная разметка, следует отрезать много плиток. Расход при такой укладке остается почти тем же. Перед началом укладки делают разметку центральных осей комнаты. Углы первых четырех положенных плиток в центре комнаты должны совпадать с линиями разметки.
Укладка вразбежку напоминает кирпичную кладку. Она используется в основном с плиткой прямоугольной формы, но можно еще и с квадратной. Такой вариант часто выбирают начинающие мастера, так как он позволяет скрыть неровные стыки, смещение. Для создания данного рисунка начинают укладку от центра помещения, положив сначала три плитки треугольником.
Какие бывают раскладки плитки в ванной? Базовая схема укладки может быть выполнена шахматным узором. Выделение рисунка делается при помощи цвета. В основном берут 2 вида плитки контрастного цвета – белый и черный, зеленый и красный. Такой прием применяется и в диагональной укладке, но чтобы не было эффекта кривого пола, не укладывайте контрастную плитку вразбежку под углом.
Это универсальный вариант раскладки. Часто покупают плитку отличную по цвету от основной и выкладывают ею бордюр для разделения стены. Их разделяют по горизонтали. Вертикальные линии не подходят, так как их эффект затеряется после установки сантехники и мебели. Тем более горизонтальные линии более привычны, а вертикальная разметка с психологической точки зрения будет выглядеть нелогично. Также помните, что не стоит применять линии при укладке вразбежку. Это смотрится неизящно и некрасиво.
Такой узор лучше использовать для больших комнат, поверхностей, которые в дальнейшем не заставятся разными предметами. Суть этого рисунка состоит в том, что зоны в комнате выделяют квадратами плитки с другим цветом. Выделяют обычно центральную часть помещения, иногда несколько частей, делают дорожки.
Этот способ укладки схож с предыдущим. Если сжать сильно его, то выйдет шахматная клетка, поэтому его надо растягивать. Пол будет выглядеть лучше, если центральная часть узора будет больше. Обычно в качестве основного тона берут светлый, а темная плитка будет казаться визуально длинными бордюрами.
Какие бывают раскладки плитки в ванной еще? Вы можете получить интересный эффект, если будете использовать плитку разного оттенка и располагать ее в определенном порядке. Но нужно правильно подобрать цвета, чтобы они сочетались между собой, иначе вы получите наляпистый вид. Использовать нужно минимум два цвета. Подобным образом создаются радиальные узоры, привычные линии по горизонтали или совсем хаотичные варианты. По центру рисунка сделайте темный цвет, а к краям пусть идут светлее оттенки. Для создания данных узоров берется мелкая плитка.
Таким образом, вы узнали, какие бывают раскладки плитки в ванной. Если вы являетесь только начинающим плиточником, то сначала лучше делать простые стандартные варианты укладки. По мере накопления опыта сочетайте разные способы, можете придумать что-то свое. К примеру, возьмите плитку разной формы и размера, чередуйте обычные ряды и со смещением, укладку под углом и рисунки с линиями.