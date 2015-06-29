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В какой цвет покрасить стены?

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
homify Столовая комната в эклектичном стиле
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Вопрос, в какой цвет покрасить стены квартиры, многие считают слишком простым и недостойным обсуждения. Люди убеждены, что без подсказок посторонних знают, стоит им красить одну из стен гостиной в зеленый или нет. И все же не будем забывать, что покраска стен – это дело трудоемкое. Обнаружить постфактум, что вы промахнулись с оттенком, довольно неприятно. Поэтому если вы задумали внести разнообразие в цветовую палитру комнаты, не ленитесь прочесть пару-тройку советов от мастеров своего дела.

Синий

Двухуровневая квартира с выходом на эксплуатируемую кровлю, Александра Кудрявцева Александра Кудрявцева Детские комната в эклектичном стиле
Александра Кудрявцева

Двухуровневая квартира с выходом на эксплуатируемую кровлю

Александра Кудрявцева
Александра Кудрявцева
Александра Кудрявцева

Традиционно синий цвет относится к категории холодных цветов, но с психологической точки зрения насыщенный синий вовсе не выглядит сдержанно и отстраненно. Важно не забыть, что этот цвет безоговорочно доминирует в пространстве, поэтому все остальные оттенки должны быть значительно приглушеннее и играть второстепенную роль. Этот цвет будет очень плохим соседом для красного или оранжевого, поэтому покрасив одну стену в любимый синий, будьте готовы к компромиссам.

Оражневый

homify Столовая комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Цвет лета, солнца и неисчерпаемый источник хорошего настроения – оражневый – прекрасно подходит для интерьера кухни или ванной комнаты. Но несмотря на то, что он вселяет оптимизм и заражает своей жизнерадостной энергией, слишком долгое пребывание в оранжевой комнате может вызвать прямо противоположные чувства. Поэтому лучше приберечь оранжевый для тех комнат, в которых вы бываете непродолжительное время. Его переизбыток, как и переизбыток солнца, не ведет ни к чему хорошему.

Нежно­-лиловый

Квартира на ул. Краснобогатырская, Tina Gurevich Tina Gurevich Спальня в классическом стиле
Tina Gurevich

Квартира на ул. Краснобогатырская

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

Лиловый цвет и его оттенки или любят, или категорически отрицают. На кого­-то он оказывает освежающее воздействие, а кого­-то, наоборот, подавляет. Надо сказать, что этот необычный цвет еще более эгоцентричен, чем синий, и подобрать для него подходящие комбинации совсем непросто. Если вы без ума от того, как сидит на вас одежда лилового цвета, не забывайте о том, что цвета в моде и цвета в интерьере ­ это не одно и тоже. Посмотрите внимательно на фото интерьера спальни, который выполнила дизайнер Тина Гуревич, и решите, будете ли вы чувстовать себя комфортно в такой комнате.

Оливковый

Холл Олег Елфимычев Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Олег Елфимычев

Холл

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
Олег Елфимычев

По сравнению с предыдущими цветами, оливковый можно назвать королем гибкости. Этот цвет всегда непрочь посотрудничать. Он успел одинаково изящно проявить себя как в дворцовых интерьерах, так и в современных дизайнерских стилизациях. Но если декор и аксессуары оливкового цвета без проблем впишутся в любое пространство, то стена покрашенная в этот цвет сразу же придаст комнате несколько камерный и сдержанный вид. Если это именно тот эффект, которого вы хотели добиться, значит оливковый ­ ваш цвет.

Серые стены

Лофт-Апартаменты в ж.к. TriBeCa, Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером Гостиная в стиле лофт
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

Лофт-Апартаменты в ж.к. TriBeCa

Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером
Oh, Boy! Интерьеры с мужским характером

На страницах homify мы немало времени посвятили скромному и сложному серому цвету. Пребывая на вторых ролях, серый, как правило, не вызывает нареканий. Ситуация меняется, когда он начинает претендовать на то, чтобы занять большую половину пространства. Будьте готовы к тому, что серые стены всегда вызывают ассоциации с лофтом и требуют наличия ярких и необычных аксессуаров. Без них внешний вид квартиры рискует стать похожим на военную казарму.

Белый цвет еще никто не отменял

ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ 2.0: Л-СИСТЕМЫ, DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS Кухня в стиле минимализм
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS

ПРАВИЛА РАЗВИТИЯ 2.0: Л-СИСТЕМЫ

DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS
DMYTRO ARANCHII ARCHITECTS

А что, если после долгих размышлений вы так и не нашли тот самый цвет, который внес быв интерьер желаемый акцент? Ничего страшного! Никто не мешает на время или навсегда просто оставить в комнате стены белыми. У белого цвета огромное количество преимуществ. Он вносит в атмосферу комнаты невероятную легкость, свежесть и, что самое главное, зрительно увеличивает пространство и сочетается как с теплыми, так и с холодными цветами. Возможно, когда­-нибудь вас посетит вдохновение, и вы найдете свой оттенок, котороый впоследствии без труда нанесете на белую поверхность стен.

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В какой цвет покрашены стены в вашей гостиной? 

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