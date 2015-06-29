В какой цвет покрасить стены?

Лиловый цвет и его оттенки или любят, или категорически отрицают. На кого­-то он оказывает освежающее воздействие, а кого­-то, наоборот, подавляет. Надо сказать, что этот необычный цвет еще более эгоцентричен, чем синий, и подобрать для него подходящие комбинации совсем непросто. Если вы без ума от того, как сидит на вас одежда лилового цвета, не забывайте о том, что цвета в моде и цвета в интерьере ­ это не одно и тоже. Посмотрите внимательно на фото интерьера спальни, который выполнила дизайнер Тина Гуревич, и решите, будете ли вы чувстовать себя комфортно в такой комнате.