Вопрос, в какой цвет покрасить стены квартиры, многие считают слишком простым и недостойным обсуждения. Люди убеждены, что без подсказок посторонних знают, стоит им красить одну из стен гостиной в зеленый или нет. И все же не будем забывать, что покраска стен – это дело трудоемкое. Обнаружить постфактум, что вы промахнулись с оттенком, довольно неприятно. Поэтому если вы задумали внести разнообразие в цветовую палитру комнаты, не ленитесь прочесть пару-тройку советов от мастеров своего дела.
Традиционно синий цвет относится к категории холодных цветов, но с психологической точки зрения насыщенный синий вовсе не выглядит сдержанно и отстраненно. Важно не забыть, что этот цвет безоговорочно доминирует в пространстве, поэтому все остальные оттенки должны быть значительно приглушеннее и играть второстепенную роль. Этот цвет будет очень плохим соседом для красного или оранжевого, поэтому покрасив одну стену в любимый синий, будьте готовы к компромиссам.
Цвет лета, солнца и неисчерпаемый источник хорошего настроения – оражневый – прекрасно подходит для интерьера кухни или ванной комнаты. Но несмотря на то, что он вселяет оптимизм и заражает своей жизнерадостной энергией, слишком долгое пребывание в
оранжевой комнате может вызвать прямо противоположные чувства. Поэтому лучше приберечь оранжевый для тех комнат, в которых вы бываете непродолжительное время. Его переизбыток, как и переизбыток солнца, не ведет ни к чему хорошему.
Лиловый цвет и его оттенки или любят, или категорически отрицают. На кого-то он оказывает освежающее воздействие, а кого-то, наоборот, подавляет. Надо сказать, что этот необычный цвет еще более эгоцентричен, чем синий, и подобрать для него подходящие комбинации совсем непросто. Если вы без ума от того, как сидит на вас одежда лилового цвета, не забывайте о том, что цвета в моде и цвета в интерьере это не одно и тоже. Посмотрите внимательно на фото интерьера спальни, который выполнила дизайнер Тина Гуревич, и решите, будете ли вы чувстовать себя комфортно в такой комнате.
По сравнению с предыдущими цветами, оливковый можно назвать королем гибкости. Этот цвет всегда непрочь посотрудничать. Он успел одинаково изящно проявить себя как в дворцовых интерьерах, так и в современных дизайнерских стилизациях. Но если декор и аксессуары оливкового цвета без проблем впишутся в любое пространство, то стена покрашенная в этот цвет сразу же придаст комнате несколько камерный и сдержанный вид. Если это именно тот эффект, которого вы хотели добиться, значит оливковый ваш цвет.
На страницах homify мы немало времени посвятили скромному и сложному серому цвету. Пребывая на вторых ролях, серый, как правило, не вызывает нареканий. Ситуация меняется, когда он начинает претендовать на то, чтобы занять большую половину пространства. Будьте готовы к тому, что серые стены всегда вызывают ассоциации с лофтом и требуют наличия ярких и необычных аксессуаров. Без них внешний вид квартиры рискует стать похожим на военную казарму.
А что, если после долгих размышлений вы так и не нашли тот самый цвет, который внес быв интерьер желаемый акцент? Ничего страшного! Никто не мешает на время или навсегда просто оставить в комнате стены белыми. У белого цвета огромное количество преимуществ. Он вносит в атмосферу комнаты невероятную легкость, свежесть и, что самое главное, зрительно увеличивает пространство и сочетается как с теплыми, так и с холодными цветами. Возможно, когда-нибудь вас посетит вдохновение, и вы найдете свой оттенок, котороый впоследствии без труда нанесете на белую поверхность стен.