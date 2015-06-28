Топ 5 – Лучшие проекты недели

На этой недели абсолютными и безоговорочными лидерами хит-парада Книг идей на homify были статьи, посвященные интерьеру и экстерьеру частных, загордных домов. Даже если вы считаете себя городским жителем до мозга костей, мы уверены, что взглянув на эти бесподобные фасады, изысканно оформленные интерьеры и ошеломляющей красоты природу, вам, хоть на секундочку, да захочется пожить загородом. Не верите? Читайте обзор и прислушивайтесь к голосу сердца.
В этой Книге идей мы расскажем, как российская студия дизайна Сергея Кривошеева смогла воплотить в жизнь проект дома-мечты, который поистине является продолжением личности и отражением характера и вкуса своих хозяев. Дизайн элитного дома предусматривает внимание к деталям и становится уютным благодаря дорогим сердцу предметам декора.
Отправляемся на экскурсию по интерьерам дома, в основу стилевого решения которого была заложена концепция неоклассического стиля. Хозяева выдвигали самые высокие требования к оформлению, и сотрудники бюро LIGHTHOUSE PROJECTS с достоинством ответили на этот вызов, создав респектабельный, стильный и комфортный интерьер загородного дома.
Отправляемся в один из самых дорогих городов мира – Лондон. Цены на аренду жилья в этом городе достигают недостижимых для простых смертных высот, но люди, наделенные смекалкой и предприимчивостью, из всех ситуаций найдут достойный выход. Именно о таком незаурядном случае пойдет речь в сегодняшнем выпуске До и После.
Смотрим на то, как старый и полуразрушенный гараж дополнил квартиру с открытой планировкой, вместившую в себя гостиную, столовую, кухню, несколько спальных комнат и стильную террасу на крыше.
Ухоженная дорожка у загородного дома – признак того, что владелец участка – настоящий хозяин своей территории, который заботится не только о том, насколько красиво будет выглядеть его дом, но и том, насколько удобно будет к нему подходить или подъезжать. Садовые дорожки можно создать самому, а можно воспользоваться услугами профессиональных ландшафтных архитекторов.
«Мой дом — моя крепость». Это про вас? Тогда вам точно понравится этот коттедж, сделанный с любовью к уюту и традиционному стилю. В его основу лег европейский стиль, полный искренней заботы о домашних и их благополучии. Именно с таким подходом новый дом становится вашим любимым семейным гнездышком, а не просто приобретенной или построенной недвижимостью. Давайте со всех сторон рассмотрим эту незаурядную постройку.