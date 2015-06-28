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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Дома в классическом стиле
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На этой недели абсолютными и безоговорочными лидерами хит-парада Книг идей на homify были статьи, посвященные интерьеру и экстерьеру частных, загордных домов. Даже если вы считаете себя городским жителем до мозга костей, мы уверены, что взглянув на эти бесподобные фасады, изысканно оформленные интерьеры и ошеломляющей красоты природу, вам, хоть на секундочку, да захочется пожить загородом. Не верите? Читайте обзор и прислушивайтесь к голосу сердца.

1. homify 360°: Магия лунного света

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Дома в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

В этой Книге идей мы расскажем, как российская студия дизайна Сергея Кривошеева смогла воплотить в жизнь проект дома-мечты, который поистине является продолжением личности и отражением характера и вкуса своих хозяев. Дизайн элитного дома предусматривает внимание к деталям и становится уютным благодаря дорогим сердцу предметам декора.

2. Семейное гнездышко – дом в Горках

Дом в Горках, Lighthouse Projects Lighthouse Projects Дома в классическом стиле
Lighthouse Projects

Дом в Горках

Lighthouse Projects
Lighthouse Projects
Lighthouse Projects

Отправляемся на экскурсию по интерьерам дома, в основу стилевого решения которого была заложена концепция неоклассического стиля. Хозяева выдвигали самые высокие требования к оформлению, и сотрудники бюро LIGHTHOUSE PROJECTS с достоинством ответили на этот вызов, создав респектабельный, стильный и комфортный интерьер загородного дома.

3. До и После: Как из старого гаража получился красивый дом

THE GARAGE - BEFORE IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE GARAGE – BEFORE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Отправляемся в один из самых дорогих городов мира – Лондон. Цены на аренду жилья в этом городе достигают недостижимых для простых смертных высот, но люди, наделенные смекалкой и предприимчивостью, из всех ситуаций найдут достойный выход. Именно о таком незаурядном случае пойдет речь в сегодняшнем выпуске До и После

Смотрим на то, как старый и полуразрушенный гараж дополнил квартиру с открытой планировкой, вместившую в себя гостиную, столовую, кухню, несколько спальных комнат и стильную террасу на крыше.

4. Садовые дорожки

Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina Дома в стиле минимализм
Elena Zazulina

Дом №1

Elena Zazulina
Elena Zazulina
Elena Zazulina

Ухоженная дорожка у загородного дома – признак того, что владелец участка – настоящий хозяин своей территории, который заботится не только о том, насколько красиво будет выглядеть его дом, но и том, насколько удобно будет к нему подходить или подъезжать. Садовые дорожки можно создать самому, а можно воспользоваться услугами профессиональных ландшафтных архитекторов.

5. homify 360°: коттедж в стиле современного поместья

Загородный дом в Пестово Технологии дизайна Дома в классическом стиле
Технологии дизайна

Загородный дом в Пестово

Технологии дизайна
Технологии дизайна
Технологии дизайна

«Мой дом — моя крепость». Это про вас? Тогда вам точно понравится этот коттедж, сделанный с любовью к уюту и традиционному стилю. В его основу лег европейский стиль, полный искренней заботы о домашних и их благополучии. Именно с таким подходом новый дом становится вашим любимым семейным гнездышком, а не просто приобретенной или построенной недвижимостью. Давайте со всех сторон рассмотрим эту незаурядную постройку

Все, что необходимо знать о кухонных фартуках: 7 практичных советов

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