Топ 5 – Лучшие проекты недели

Отправляемся в один из самых дорогих городов мира – Лондон. Цены на аренду жилья в этом городе достигают недостижимых для простых смертных высот, но люди, наделенные смекалкой и предприимчивостью, из всех ситуаций найдут достойный выход. Именно о таком незаурядном случае пойдет речь в сегодняшнем выпуске До и После.

Смотрим на то, как старый и полуразрушенный гараж дополнил квартиру с открытой планировкой, вместившую в себя гостиную, столовую, кухню, несколько спальных комнат и стильную террасу на крыше.