Поделки: украшения из использованных деталей

Тренд вторичного использования вещей для дизайнерского декора набирает обороты и дело здесь даже не в банальной экономии. Это направление декора соединило в себе несколько базовых потребностей любого человека – легко и просто создавать что-то новое, творить, проявлять свою фантазию и бережно относится к прошлому, к приятным воспоминаниям и красоте минувших эпох.

Для творчества ведь можно взять и новые материалы, но это зачастую даже вещи сделанной своими руками придает выхолощенную стандартную форму, лишая такой труд смысла. Старинные, винтажные, да и просто вещи пережившие пару лет использования по своей основной функции, сами по себе уже отличаются от всего, что можно купить в магазине. А если применить к таким находкам новую идею использования – яркое украшение вашего интерьера гарантировано.