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Поделки: украшения из использованных деталей

Перла Вереника Перла Вереника
Collection so french : Coussins, la p'tite fabrik la p'tite fabrik ГостинаяАксессуары и декорации
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Тренд вторичного использования вещей для дизайнерского декора набирает обороты и дело здесь даже не в банальной экономии. Это направление декора соединило в себе несколько базовых потребностей любого человека – легко и просто создавать что-то новое, творить, проявлять свою фантазию и бережно относится к прошлому, к приятным воспоминаниям и красоте минувших эпох. 

Для творчества ведь можно взять и новые материалы, но это зачастую даже вещи сделанной своими руками придает выхолощенную стандартную форму, лишая такой труд смысла. Старинные, винтажные, да и просто вещи пережившие пару лет использования по своей основной функции, сами по себе уже отличаются от всего, что можно купить в магазине. А если применить к таким находкам новую идею использования – яркое украшение вашего интерьера гарантировано.

Лампы из старых вещей

Настольная лампа "Морские тайны" Eco Shining Home Рабочий кабинет Освещение
Eco Shining Home

Настольная лампа Морские тайны

Eco Shining Home
Eco Shining Home
Eco Shining Home

Единственным четким правилом для создания лампы является наличие источника света, все остальное – широкий простор для фантазии: что взять за основу конструкции светильника, какими деталями декорировать. Поэтому – присмотритесь внимательно к старым и ненужным вещам, возможно вы обнаружите неординарные предметы, вмонтировав в которые осветительный элемент, получите необычный, фактурный светильник с особым характером и историей. 

В интерьерах стилистики лофт вторую жизнь находят заводские потолочные светильники и прожекторы, в классической гостиной – люстры из кованных элементов, даже в детской яркие пластиковые плафоны можно сделать из разноцветных ведерок или обклеить торшеры аппликациями мульт-героев, вырезанных из журналов.

Оригинальные кашпо для цветов

Vintage Style Drawer Wall Planter homify Сад Горшки и вазы
homify

Vintage Style Drawer Wall Planter

homify
homify
homify

В магазинах, конечно, продается множество декоративных кашпо для  цветов всех видов и размеров, но истинная красота интерьера зачастую складывается не из глянца новых вещей, а благодаря индивидуальности и нестандартному использованию старых. Если чуть отойти от стандартных взглядов на кашпо, использовать для эффектного декорирования домашнего цветка можно любые емкости: от старинного кожаного башмака до ящичков металлической этажерки. 

Настенные панно в ретро стиле

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores ГостинаяАксессуары и декорации
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

Типографика 50-70-х годов 20 века, яркие цветовые сочетания, своеобразие лозунгов и названий – уютная и жизнерадостная атмосфера ретро-стилистики запечатлена на винтажных плакатах, рекламных афишах, поздравительных открытках и постерах. Неожиданно нашли старые газеты и журналы? Или вспомнили о своей старой коллекции открыток? Не спешите выбрасывать – поместите под стекло, в рамочку и оригинальные настенные панно станут стилевым центром помещения.

Свечи ручной работы

Свеча MAX 24 Estella.Фабрика Baobab Collection, Бельгия NICE CATCH ГостинаяАксессуары и декорации
NICE CATCH

Свеча MAX 24 Estella.Фабрика Baobab Collection, Бельгия

NICE CATCH
NICE CATCH
NICE CATCH

Из старых свечных огарков и использованных баночек, старых вазочек, одиноких бокалов, да и вообще – оригинальных емкостей различной фактуры можно сделать удивительные источники домашнего уюта. Парафин старых свечей растапливаем в баночке на водяной бане, устанавливаем фитиль в выбранной емкости для свечи и заливаем жидкий воск – всего несколько несложных действий.

Романтичные свечи  можно сделать, используя для декора любые изображения в винтажном стиле. Распечатайте выбранный рисунок на папирусной бумаге, плотно оберните ей широкую белую свечу и направьте на изображение струю горячего воздуха из обычного фена. Спустя пару минут снимаем бумагу со свечи и видим рисунок, отпечатанный на ее поверхности.

Старые книги – тоже декор

Шоу-рум Москва, Barcelona Design Barcelona Design Медиа комнатаМебель
Barcelona Design

Шоу-рум Москва

Barcelona Design
Barcelona Design
Barcelona Design

Разнообразные способы использования старых печатных изданий дизайнерами помогут преобразить интерьер: от оклейки стола листами кроссвордов до пуфиков из книжных стопок, связанных бечевой, от фасада ниши стилизованной под камин до так называемых Growing Books-  оригинальных кашпо для выращивания цветов. 

Декоративные подушки

Collection so french : Coussins, la p'tite fabrik la p'tite fabrik ГостинаяАксессуары и декорации
la p&#39;tite fabrik

la p'tite fabrik
la p&#39;tite fabrik
la p'tite fabrik

Старые холщовые мешочки, сумки, даже футболки и джинсы – лучший вариант для декора уютных подушек. Смело отрезайте от найденных на чердаке вещей оригинальные кармашки, яркие лоскуты и изображения. Все эти полувыцветшие, потертые картинки – свидетели прошлых эпох и хранители ощущения неспешного и размеренного быта, спокойствия и простоты. Такие настроения домашнего декора придадут любому интерьеру теплое и расслабленное настроение. Мягкие подушки с аппликациями из старых лоскутов, сыграют роль аксессуара уютного не только по форме, но и по своему стилю.

Стиль американский винтаж в дизайне интерьера
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