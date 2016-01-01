Поделки: украшения из использованных деталей

Тренд вторичного использования вещей для дизайнерского декора набирает обороты и дело здесь даже не в банальной экономии. Это направление декора соединило в себе несколько базовых потребностей любого человека – легко и просто создавать что-то новое, творить, проявлять свою фантазию и бережно относится к прошлому, к приятным воспоминаниям и красоте минувших эпох.
Для творчества ведь можно взять и новые материалы, но это зачастую даже вещи сделанной своими руками придает выхолощенную стандартную форму, лишая такой труд смысла. Старинные, винтажные, да и просто вещи пережившие пару лет использования по своей основной функции, сами по себе уже отличаются от всего, что можно купить в магазине. А если применить к таким находкам новую идею использования – яркое украшение вашего интерьера гарантировано.
Морские тайны
Единственным четким правилом для создания лампы является наличие источника света, все остальное – широкий простор для фантазии: что взять за основу конструкции светильника, какими деталями декорировать. Поэтому – присмотритесь внимательно к старым и ненужным вещам, возможно вы обнаружите неординарные предметы, вмонтировав в которые осветительный элемент, получите необычный, фактурный светильник с особым характером и историей.
В интерьерах стилистики лофт вторую жизнь находят заводские потолочные светильники и прожекторы, в классической гостиной – люстры из кованных элементов, даже в детской яркие пластиковые плафоны можно сделать из разноцветных ведерок или обклеить торшеры аппликациями мульт-героев, вырезанных из журналов.
В магазинах, конечно, продается множество декоративных кашпо для цветов всех видов и размеров, но истинная красота интерьера зачастую складывается не из глянца новых вещей, а благодаря индивидуальности и нестандартному использованию старых. Если чуть отойти от стандартных взглядов на кашпо, использовать для эффектного декорирования домашнего цветка можно любые емкости: от старинного кожаного башмака до ящичков металлической этажерки.
Типографика 50-70-х годов 20 века, яркие цветовые сочетания, своеобразие лозунгов и названий – уютная и жизнерадостная атмосфера ретро-стилистики запечатлена на винтажных плакатах, рекламных афишах, поздравительных открытках и постерах. Неожиданно нашли старые газеты и журналы? Или вспомнили о своей старой коллекции открыток? Не спешите выбрасывать – поместите под стекло, в рамочку и оригинальные настенные панно станут стилевым центром помещения.
Из старых свечных огарков и использованных баночек, старых вазочек, одиноких бокалов, да и вообще – оригинальных емкостей различной фактуры можно сделать удивительные источники домашнего уюта. Парафин старых свечей растапливаем в баночке на водяной бане, устанавливаем фитиль в выбранной емкости для свечи и заливаем жидкий воск – всего несколько несложных действий.
Романтичные свечи можно сделать, используя для декора любые изображения в винтажном стиле. Распечатайте выбранный рисунок на папирусной бумаге, плотно оберните ей широкую белую свечу и направьте на изображение струю горячего воздуха из обычного фена. Спустя пару минут снимаем бумагу со свечи и видим рисунок, отпечатанный на ее поверхности.
Разнообразные способы использования старых печатных изданий дизайнерами помогут преобразить интерьер: от оклейки стола листами кроссвордов до пуфиков из книжных стопок, связанных бечевой, от фасада ниши стилизованной под камин до так называемых Growing Books- оригинальных кашпо для выращивания цветов.
Старые холщовые мешочки, сумки, даже футболки и джинсы – лучший вариант для декора уютных подушек. Смело отрезайте от найденных на чердаке вещей оригинальные кармашки, яркие лоскуты и изображения. Все эти полувыцветшие, потертые картинки – свидетели прошлых эпох и хранители ощущения неспешного и размеренного быта, спокойствия и простоты. Такие настроения домашнего декора придадут любому интерьеру теплое и расслабленное настроение. Мягкие подушки с аппликациями из старых лоскутов, сыграют роль аксессуара уютного не только по форме, но и по своему стилю.