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Как правильно подобрать обои в квартиру

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Яркие мечты, RogovStudio RogovStudio Кухня в стиле минимализм
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От выбора отделки для стен во многом зависит, как будет выглядеть дизайн комнаты. Одним из самых распространенных видов отделки на протяжении многих десятилетий являются обои. Ошибка в их подборе может испортить даже самый лучший интерьер, сделав его слишком кричащим или, наоборот, угнетающим. Как правильно подобрать цветовую гамму обоев, как менять габариты комнаты с помощью рисунка и в каких случаях лучше оклеить обоями только часть стены? Учимся на примерах профессионалов.

Волшебство прованса

Гостиная в стиле Прованс Анна Теклюк Гостиные в эклектичном стиле
Анна Теклюк

Гостиная в стиле Прованс

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

Стиль французской деревни – романтичный и изысканный прованс вдохновляет на размеренную жизнь и наслаждение каждым моментом. Источником хорошего настроения могут стать нежный букет полевых цветов, пение птиц за окном или.. бумажные обои с мелким узором. Прованс – это стиль вне времени, который любит легкость, воздушность и элегантность во всем.

Обои для спальни

Квартира на ул. Мосфильмовская, Tina Gurevich Tina Gurevich Детская комнатa в классическом стиле
Tina Gurevich

Квартира на ул. Мосфильмовская

Tina Gurevich
Tina Gurevich
Tina Gurevich

Вы – мечтательная натура, увлеченная классической литературой и музыкой? Почему бы не сделать интерьер спальни отражением вашей личности? При оформлении спальни в одной из московских квартир дизайнер Тина Гуревич  со всей тщательностью и педантизмом подошла к подбору цветовой гаммы и декора. В результате дизайн комнаты получился удивительно уютным, нежным и теплым. 
Если перед вами стоит задача оформить небольшую комнату, не стоит полностью оклеивать стены обоями, это может привнести в дизайн нежелательный аляповый эффект. Как видно на фото, обои занимают здесь лишь одну половину стены, а в качестве разделительной линии дизайнер использовала изысканный лепной узор.

Комната для взрослого ребенка

Квартира с мансардой, Александра Кудрявцева Александра Кудрявцева Детская комнатa в стиле минимализм
Александра Кудрявцева

Квартира с мансардой

Александра Кудрявцева
Александра Кудрявцева
Александра Кудрявцева

Ваш ребенок авторитетно заявляет, что не желает больше видеть на стенах мультяшных героев. Ну что же, настал момент прислушаться к его словам и заменить обои на новые, которые в большей степени соответствуют его возрасту. Какими бы зрелыми не показались вам слова ребенка, не забывайте, что детство любит яркие и пышные цвета. Преобладание темных оттенков может крайне негативно сказаться на психике маленьких жителей вашей квартиры, так что выбирайте обои с узорами насыщенных цветов.

Британская строгость

​Дизайн интерьера детской комнаты для мальчика Архитектурное Бюро 'Капитель' Детская комнатa в классическом стиле
Архитектурное Бюро <q>Капитель</q>

​Дизайн интерьера детской комнаты для мальчика

Архитектурное Бюро "Капитель"
Архитектурное Бюро <q>Капитель</q>
Архитектурное Бюро "Капитель"

Элегантность, верность традиции, консерватизм и стремление к безупречности сформировали неувядающий английский стиль. Его цветовая гамма сдержанна и роскошна одновременно, любимые цвета – золотой, бронзовый, кремовый и темно-зеленый. Обои приглушенных оттенков с редким рисунком придают такому интерьеру особый шик, при этом они не отвлекают от главного – изысканной мебели из драгоценных пород дерева, являющейся главной достопримечательностью британских интерьеров. 

Подробнее об особенностях английского стиля вы можете прочесть в статье ’Загородная жизнь в английском стиле’.

Обои в виде рисунка

homify Детская комнатa в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Для самых маленьких обителей квартиры подойдут обои с изображением героев их любимых сказок. Как правило, такие обои отличаются яркостью и вычурностью, поэтому остальные предметы детской комнаты лучше подобрать в более спокойной цветовой гамме.

Креативные обои

Яркие мечты, RogovStudio RogovStudio Кухня в стиле минимализм
RogovStudio

Яркие мечты

RogovStudio
RogovStudio
RogovStudio

Если природа наделила вас фантазией и креативным мышлением, не откажите себе в удовольствии поэкспериментировать. Хотите удивить гостей? Повесьте в комнате огромные фотообои, мотив которых позволит создать в комнате интересную оптическую иллюзию. Очень простой и в тоже время необычный и запоминающийся дизайнерский ход!

Испанский минимализм с видом на море
Какие обои больше всего понравились вам? 

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