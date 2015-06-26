Как правильно подобрать обои в квартиру

Элегантность, верность традиции, консерватизм и стремление к безупречности сформировали неувядающий английский стиль. Его цветовая гамма сдержанна и роскошна одновременно, любимые цвета – золотой, бронзовый, кремовый и темно-зеленый. Обои приглушенных оттенков с редким рисунком придают такому интерьеру особый шик, при этом они не отвлекают от главного – изысканной мебели из драгоценных пород дерева, являющейся главной достопримечательностью британских интерьеров.

Подробнее об особенностях английского стиля вы можете прочесть в статье ’Загородная жизнь в английском стиле’.