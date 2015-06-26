Как правильно подобрать обои в квартиру

От выбора отделки для стен во многом зависит, как будет выглядеть дизайн комнаты. Одним из самых распространенных видов отделки на протяжении многих десятилетий являются обои. Ошибка в их подборе может испортить даже самый лучший интерьер, сделав его слишком кричащим или, наоборот, угнетающим. Как правильно подобрать цветовую гамму обоев, как менять габариты комнаты с помощью рисунка и в каких случаях лучше оклеить обоями только часть стены? Учимся на примерах профессионалов.
Стиль французской деревни – романтичный и изысканный прованс вдохновляет на размеренную жизнь и наслаждение каждым моментом. Источником хорошего настроения могут стать нежный букет полевых цветов, пение птиц за окном или.. бумажные обои с мелким узором. Прованс – это стиль вне времени, который любит легкость, воздушность и элегантность во всем.
Вы – мечтательная натура, увлеченная классической литературой и музыкой? Почему бы не сделать интерьер спальни отражением вашей личности? При оформлении спальни в одной из московских квартир дизайнер Тина Гуревич со всей тщательностью и педантизмом подошла к подбору цветовой гаммы и декора. В результате дизайн комнаты получился удивительно уютным, нежным и теплым.
Если перед вами стоит задача оформить небольшую комнату, не стоит полностью оклеивать стены обоями, это может привнести в дизайн нежелательный аляповый эффект. Как видно на фото, обои занимают здесь лишь одну половину стены, а в качестве разделительной линии дизайнер использовала изысканный лепной узор.
взрослого ребенка
Ваш ребенок авторитетно заявляет, что не желает больше видеть на стенах
мультяшных героев. Ну что же, настал момент прислушаться к его словам и заменить обои на новые, которые в большей степени соответствуют его возрасту. Какими бы зрелыми не показались вам слова ребенка, не забывайте, что детство любит яркие и пышные цвета. Преобладание темных оттенков может крайне негативно сказаться на психике маленьких жителей вашей квартиры, так что выбирайте обои с узорами насыщенных цветов.
Элегантность, верность традиции, консерватизм и стремление к безупречности сформировали неувядающий английский стиль. Его цветовая гамма сдержанна и роскошна одновременно, любимые цвета – золотой, бронзовый, кремовый и темно-зеленый. Обои приглушенных оттенков с редким рисунком придают такому интерьеру особый шик, при этом они не отвлекают от главного – изысканной мебели из драгоценных пород дерева, являющейся главной достопримечательностью британских интерьеров.
Подробнее об особенностях английского стиля вы можете прочесть в статье ’Загородная жизнь в английском стиле’.
Для самых маленьких обителей квартиры подойдут обои с изображением героев их любимых сказок. Как правило, такие обои отличаются яркостью и вычурностью, поэтому остальные предметы детской комнаты лучше подобрать в более спокойной цветовой гамме.
Если природа наделила вас фантазией и креативным мышлением, не откажите себе в удовольствии поэкспериментировать. Хотите удивить гостей? Повесьте в комнате огромные фотообои, мотив которых позволит создать в комнате интересную оптическую иллюзию. Очень простой и в тоже время необычный и запоминающийся дизайнерский ход!