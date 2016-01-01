Модные тенденции дизайна интерьера в 2016 году – Часть 2

Исключительно новый тренд – использование слов при оформлении комнат. На рынке представлено множество вариантов обоев с использованием различных цитат, знаменитых фраз и просто тематических слов. Также можно воспользоваться готовыми наборами букв или виниловыми наклейками.

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