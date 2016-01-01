Модные тенденции дизайна интерьера в 2016 году – Часть 2

Продолжаем знакомить вас с дизайнерскими трендами наступившего года. Первую часть подборки можно прочесть здесь.
Мода интерьерного дизайна менее быстротечна, чем мода на подиумах. Поэтому, выбирая современные тенденции в интерьере, будьте уверены, что новый дизайн вашего дома или квартиры будет актуальным не только в 2016 году, но и значительно дольше! В этой книге идей мы поговорим о веяниях дизайна интерьера в будущем году.
Популярность эко-дизайна только набирает обороты, поэтому, безусловно, использование переработанного сырья, натуральных материалов и винтажных предметов интерьера остается в тренде времени. Не торопитесь избавляться от старого бабушкиного комода или старинной «советской горки» -- вдохните новую жизнь в то, что так было дорого вашей семье несколько десятилетий назад.
Компания Pantone ознаменовала цветами 2016 года два оттенка: розовый кварц и бледно-сиреневый. Согласно представлению команды специалистов, именно эти два цвета способны удовлетворить потребность современного человека в успокоении. «Rose Quartz — мягкий, но убедительный цвет, передающий сочувствие и чувство самообладания. Serenity — невесомый и воздушный, как голубые небесные просторы над нами, несёт в себе ощущение передышки и отдыха даже в беспокойные времена».
В тренде остается «контрастный» способ сочетания фактур, подчеркивание глубины текстуры. Все это помогает создать неповторимый уют и комфорт. Игривые сочетания меха, бархата, кожи и замши будут продолжать способствовать зарождению эмоционального спокойствия и гармонии.
Квартирный вопрос
Камень, бетон и кирпич смотрятся в интерьере лаконично и смело. Прочность, гладкость, возможность выбора цвета, текстуры и толщины – эти параметры устанавливаются заказчиком и позволяют создавать дизайн на любой вкус. Сочетание таких твердых текстур с деревом, стеклом и металлом играет ключевую роль в тенденции 2016 года.
Преимущества открытой планировки давно оценили по достоинству и архитекторы, и потребители. Даже минусы объединенного пространства кухни и гостиной можно свести к минимуму, если заранее обдумать цели и задачи, которые мы ставим перед ремонтом и конечным результатом. Кухня – это сердце вашего дома, поэтому совмещенная планировка позволяет осуществлять визуальные связи между домочадцами, и гостями, также такое решение даёт больше естественного света.
Мода 2016 любит снабжать дома и квартиры прозрачными элементами интерьера, а также стеклянными перегородками. Такие нотки урбанизма дарят помещению больше света и пространства, они легки в установке и выглядят новаторски. Дизайнеры предлагают применение как полной прозрачности, так и полупрозрачных перегородок, аксессуаров, занавесок в качестве новаторского решения. Посмотрите нашу книгу идей
Стекло. Шедевры для вашего дома.
Исключительно новый тренд – использование слов при оформлении комнат. На рынке представлено множество вариантов обоев с использованием различных цитат, знаменитых фраз и просто тематических слов. Также можно воспользоваться готовыми наборами букв или виниловыми наклейками.
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Стоит вспомнить, что дизайн интерьера 2015 года был посвящен воплощению таких тенденций, как «близость к природе», «экологичность » и «вторая жизнь старых вещей». Цветом года был объявлен оттенок зрелого вина с коричневым подтоном – марсала.