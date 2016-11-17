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6 советов по дизайну интерьера офиса в стиле Google

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Google Super HQ, PENSON PENSON Конференц-центры в эклектичном стиле
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Дизайн офиса чрезвычайно важен для создания творческой рабочей атмосферы. Мобильные технологии и плавающий график рабочего времени диктуют новые подходы, так как традиционные идеи уже не работают, а компания Google понимает это как никто другой. Их идеи по организации офисного пространства далеко ушли от простых предложений по эргономичности.

От выбора дизайна зависит многое: от безошибочного выполнения задачи до моральной удовлетворённости сотрудников. Тренажерные залы, зоны для отдыха и оригинальный дизайн помогут стимулировать креативность и удержать ценных сотрудников. В это статье мы представляем вашему вниманию идеи по дизайну рабочего пространства в стиле Google.

Открытая планировка с огороженными ячейками – это в прошлом

Офис на Мясницкой, Хороший план Хороший план Конференц-центры в стиле лофт Офисные помещения
Хороший план

Офис на Мясницкой

Хороший план
Хороший план
Хороший план

Согласно корпоративной культуре Google, сотрудники не должны замыкаться в небольших группках, а должны иметь возможность взаимодействовать с коллегами из любых подразделений. Поскольку офис компании, как правило, занимает несколько этажей, эту задачу решают еще на этапе проектирования офисного пространства.

Рабочие зоны на этажах продумывают так, чтобы они дополняли, но не дублировали друг друга — чтобы у сотрудников была мотивация использовать все помещения, а значит, больше общаться друг с другом.

Еще одна особенность офиса — «гибкие» рабочие зоны с множеством изменяющихся параметров. К примеру, центральная зона может быть оборудована столами на колесах, что помогает изменить организацию пространства в зависимости от выполняемой работы — будь то семинар, групповые проекты или мозговые штурмы.

Яркие основные цвета

Google CSG Reception PENSON Конференц-центры в эклектичном стиле Офисные помещения
PENSON

Google CSG Reception

PENSON
PENSON
PENSON

Исследование Национального института здоровья показало, что краски, которые окружают нас, оказывают сильное влияние на скорость работы. Воздействие синего и зелёного оттенков способствуют повышению производительности труда сотрудников, которые генерируют новые идеи. Красный нужен для тех, кто выполняет кропотливую работу. Зелёные оттенки также часто используются в корпоративном дизайне, т.к. увеличивают производительность труда.

Это не совпадение, что комбинация красного, синего и зелёного знакома нам. Многие крупные компании, такие как Google, Ebay и Microsoft, объединили их в своём бренде и дизайне офисов.

Современные игровые и зоны отдыха

Офис компании "Сабидом", Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) Конференц-центры в стиле модерн Офисные помещения
Михаил Новинский (MNdesign)

Офис компании Сабидом

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

Все пространство должно быть продумано так, чтобы побуждать сотрудников к общению. Очень полезны места для неформальных встреч — в том числе столы для пинг-понга, фитнес-центр и  небольшие закусочные. Для психологической разгрузки в некоторых продвинутых офисах даже есть музыкальная комната с роялем.

В офисе Google в Лондоне, например, для того чтобы работа не утомляла, авторы побеспокоились о досуге работников и гостей. Каждый человек в здании может насладиться видом Лондона с крыши здания, отдохнуть на крытом дворе, припарковать свой велосипед на специальной парковке, покушать в кафе, и пообщаться с коллегами в неформальной обстановке в специальных общественных зонах.

Комфортная мебель для небольшого отдыха

Офис продаж для девелоперской компании, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Конференц-центры в стиле модерн Офисные помещения
Студия братьев Жилиных

Офис продаж для девелоперской компании

Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных
Студия братьев Жилиных

В некоторых офисах даже есть то, о чем мечтают многие офисные работники, — изолированный спальный уголок, напоминающий домик на дереве.

Лаунж-зоны в современных офисах оформлены, как правило, в пастельных тонах, что позволяет максимально расслабиться и насладиться отдыхом. Так, например, интерьер офиса продаж для одной девелоперской компании в стиле эко. Интерьер, подчеркивает идею компании о том, что человек и природа едины. Использованы натуральные материалы и большое количество растений, а мебель в зоне отдыха похожа на парковую, что способствует максимальному расслаблению.

Hipster like кафе

офис компании Сириус, Краснодар, 700 м², Bronx Bronx Конференц-центры в эклектичном стиле Офисные помещения
Bronx

офис компании Сириус, Краснодар, 700 м²

Bronx
Bronx
Bronx

В Google, для тех, кто проголодался, найти, чем перекусить, проблемы не составляет — по всему офису расставлены холодильники с едой и стойки со снеками. В некоторых столовых для сотрудников даже висит большой экран, который вполне подходит для просмотра матчей по футболу, например.

Компания Google еще известна тем, что создает для своих работников специально оборудованные зоны для перекуса. Кроме мини-кухонь, в офисах есть комнаты отдыха, где можно уединиться и поговорить тет-а-тет за чашечкой кофе.

И еда, и напитки в офисе компании Google не только вкусные, но и бесплатные. В шутку еду в офисе называют “Google fifteen”, что соответствуют 15 кг, которые можно получить, если все время проводить в кафетерии. Но с другой стороны прием пищи – это социальное явление, которое сближает и предрасполагает к общению. 

Стеклянные стены повсюду

homify Рабочий кабинет в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Оптимальное решение для организации отдельного кабинета или комнаты переговоров – стеклянные перегородки. Эти прочные светопрозрачные конструкции из закаленного стекла удачно заменяют стены, превращая рабочее пространство в единый механизм.

Стационарные перегородки, которые легко монтируются в любой части офиса, позволяют избавиться от недостатков, присущих открытой офисной «плантации», – смешения подчиненных с руководителями и высокого уровня шума, значительно снижающего производительность сотрудников. Стекло создает условные границы, способствующие сохранению приватности при полной или частичной открытости всех бизнес-процессов.

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