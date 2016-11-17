6 советов по дизайну интерьера офиса в стиле Google

Согласно корпоративной культуре Google, сотрудники не должны замыкаться в небольших группках, а должны иметь возможность взаимодействовать с коллегами из любых подразделений. Поскольку офис компании, как правило, занимает несколько этажей, эту задачу решают еще на этапе проектирования офисного пространства.

Рабочие зоны на этажах продумывают так, чтобы они дополняли, но не дублировали друг друга — чтобы у сотрудников была мотивация использовать все помещения, а значит, больше общаться друг с другом.

Еще одна особенность офиса — «гибкие» рабочие зоны с множеством изменяющихся параметров. К примеру, центральная зона может быть оборудована столами на колесах, что помогает изменить организацию пространства в зависимости от выполняемой работы — будь то семинар, групповые проекты или мозговые штурмы.