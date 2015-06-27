До и После: Переделка старого завода в стильные апартаменты

Эпоха индустриализации завершилась несколько десятелетий назад, а ее продукты – многочисленные заводы и фабрики – превратились в пустующие здания-призраки. Впрочем, предприимчивые девелоперские фирмы давно разглядели потенциал этих построек. При помощи профессиональных архитекторов они заново вдохнули жизнь в полуразрушенные здания, превратив их в элитные жилые комплексы. Одному из таких проектов посвящена наша сегодняшняя статья.
За то время, пока фабрика пустовала, за ее мощными, бетонными стенами нашли свою приют несколько бездомных. После того, как местные власти попросили нежеланных постояльцев покинуть их временную обитель, огромное помещение фабрики было похоже на мусорную свалку.
Теперь перед нами – современный дом, жители которого вряд ли догадываются, из какого хаоса произошел этот элегантный и не лишенный гламурных ноток интерьер. Особенный шик апартаментам придают характерные для заводских помещений высокие потолки. Узкие окна из матового стекла очень эффектно вписываются в нестандартную планировку комнаты. Игра линий, форм и объемов завораживает и увлекает.
Помещения заброшенных фабрик идеально подходят для апартаметнов в стиле лофт. Специалистам не понадобилось сносить стены, чтобы добиться желаемого результата. Достаточно было постелить деревянный пол, освежить обивку стен, поставить по центру широкий обеденный стол, и мы получили светлую и просторную столовую комнату, обитателей которой ждет много вкусных обедов в кругу семьи и друзей. Окружающая дом природа естественным образом смягчит брутальные черты интерьера в стиле лофт.
До вмешательства профессиональных дизайнеров эта кухня вряд ли выглядела как кухня мечты. Она срочно требовала капитального ремонта – замены пола, старомодных деревянных шкафов, стола и стульев.
Новая кухня выглядит очень эклектично. Ее интерьер представляет собой смешение нескольких эпох – здесь можно найти элементы рустики, баухауза и даже ар-деко. Именно эта особенность делает кухню невероятно современной, ведь сегодня мода в интерьере больше не опирается на одно единственное направление. Чем органичнее выглядит комбинация, составленная из разных стилей, тем актуальнее смотрится дизайн помещения.
Не так давно мы посвятили отдельную Книгу идей особенностям оформления интерьера мансардного этажа, и на основе подчерпанных из нее знаний можем авторитетно утверждать, что такому дизайну мог бы порадоваться разве что оставшийся без крыши над головой человек.
От прежней мансарды здесь остались только грубые, неоттесанные деревянные балки. Обновленный интерьер наполнен свежестью раннего утра, настроением вечной весны, и необыкновенно теплой энергией. Практически все предметы в комнате имеют закругленную форму и легкий намек на винтажность.
Как оказалось, предыдущие хозяева помещения бывшей фабрики не слишком интересовались дизайном интерьера. Кажется, что дизайн лестничного прохода не обновлялся с 70-х годов. Какой внешний вид он обрел после переделки?
Иногда, чтобы полностью изменить интерьер помещения, вовсе не требудется прибегать к радикальным мерам. Присмотревшись, вы убедитесь, что архитекторы оставили нетронутыми ступеньки и балюстрады. Все, что они сделали, это перекрасили стены и заменили старую кафельную плитку на новую с трехмерным эффектом.
О похожих проектах вы можете прочесть в рубрике ’До и После’.