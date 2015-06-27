До и После: Переделка старого завода в стильные апартаменты

Иногда, чтобы полностью изменить интерьер помещения, вовсе не требудется прибегать к радикальным мерам. Присмотревшись, вы убедитесь, что архитекторы оставили нетронутыми ступеньки и балюстрады. Все, что они сделали, это перекрасили стены и заменили старую кафельную плитку на новую с трехмерным эффектом.

О похожих проектах вы можете прочесть в рубрике ’До и После’.