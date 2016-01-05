Легкие шаги, чтобы сделать деревянную мебель в патина стиле

Старой, слегка надоевшей мебели можно дать вторую жизнь, применив достаточно интересную и уникальную технологию, которая не только изменит ее внешний облик, но и придаст ей новизны и оригинальности. Итак, как самому украсить мебель?

Один из способов, который способен превратить ваши предметы интерьера в предметы искусства называется патинированием. Это процесс, с помощью которого изделие состаривается и имеет при этом декоративный, антикварный вид. В результате обработки мебели таким способом можно подчеркнуть естественность линий и рисунков натуральных деревянных поверхностей, так как красящие вещества имеют глубокое проникновение в ткани дерева. При этом возможно имитировать эффект состарившейся или стершейся позолоты или серебряного покрытия. Эту технологию нетрудно освоить самостоятельно и сделать патинирование своими руками. Сегодня можно купить любые средства для обработки деревянных поверхностей

Патина древесины, металлов, таких как бронза, латунь, медь, железо, а также на камне, гипсе или пенополиуретане выглядит шикарно и стильно. Но этот процесс должен осуществляться без спешки и с соблюдением всех требований технологии.