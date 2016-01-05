Легкие шаги, чтобы сделать деревянную мебель в патина стиле

Старой, слегка надоевшей мебели можно дать вторую жизнь, применив достаточно интересную и уникальную технологию, которая не только изменит ее внешний облик, но и придаст ей новизны и оригинальности. Итак, как самому украсить мебель?
Один из способов, который способен превратить ваши предметы интерьера в предметы искусства называется патинированием. Это процесс, с помощью которого изделие состаривается и имеет при этом декоративный, антикварный вид. В результате обработки мебели таким способом можно подчеркнуть естественность линий и рисунков натуральных деревянных поверхностей, так как красящие вещества имеют глубокое проникновение в ткани дерева. При этом возможно имитировать эффект состарившейся или стершейся позолоты или серебряного покрытия. Эту технологию нетрудно освоить самостоятельно и сделать патинирование своими руками. Сегодня можно купить любые средства для обработки деревянных поверхностей
Патина древесины, металлов, таких как бронза, латунь, медь, железо, а также на камне, гипсе или пенополиуретане выглядит шикарно и стильно. Но этот процесс должен осуществляться без спешки и с соблюдением всех требований технологии.
Прежде чем приступить к самостоятельному нанесению патины на древесину, нужно потренироваться на каком-нибудь ненужном куске дерева и освоить саму технологию патинирования. Главным требованием в этом процессе является мера. Желательно не переусердствовать, так как деревянная поверхность будет смотреться наиболее привлекательно, если патина на древесину нанесена без излишества. Если краски много, структура дерева излишне пестрит и кажется, будто она вымазана. Патина древесины мебели обычно старит углы, кромки, ребра. Мастера советуют фурнитуру и ручки шкафов лучше не красить, краска в этих местах частого механического воздействия долго держаться не будет.
Наносить патину на древесину можно на мебель с различными оттенками. Классический стиль и прованс эффектно выглядит в белом цвете. Мебель спальни, кухни и гостиной, имеющие черный фасад, шикарно смотрятся с патиной в серебре. Мебель покрывается патиной в цвете, максимально приближенном к натуральному оттенку деревянных поверхностей: коричневому, золотистому, серебристому или молочно-белому. Они создают ощущение того, что мебель длительное время находилась под воздействием солнечных лучей и в связи с этим выгорела и немного потрепалась.
Искусственно состарить мебель можно простым патинированием. При этом на поверхность дерева наносится базовый состав, который подготавливает основу для нанесения патины на древесину. Благодаря нанесению грунтовки выравнивается поверхность и улучшается адгезия состава патины.
Для декорирования мебели используются акриловые или эмульсионные краски самых разных оттенков.
Кроме того, для нанесения патины на древесину понадобятся такие материалы:
- кисточки разного размера;
- валики малярные;
- наждачная бумага мелкозернистая или скотч-брайт;
- тряпка из грубой ткани;
- краска двух видов (одна – темнее обрабатываемой поверхности, вторая для имитации металла: бронзового цвета или античного золота).
Подготовив все необходимые материалы можно приступать к самостоятельному нанесению патины на древесину мебельных изделий в несколько шагов.
Прежде чем наносить базовый слой необходимо подготовить поверхности. Для этого наждачной бумагой нужно аккуратно зачистить все неровности и шероховатости фасадных частей. Степень зачистки нужно определить самостоятельно исходя из своих предпочтений. После этого основательно вытереть пыль, которая образовалась во время этого процесса. Далее нужно применить грунтовку. Наиболее подходящей для базового слоя будет полиэфирный или полиуретановый грунт. Он должен наноситься равномерным и небольшим слоем. Часто в качестве базового слоя применяется краска. Ее нанесение также требует тонкого, равномерного слоя. Чем он меньше, тем красивее впоследствии будет структура планируемой поверхности. Покраска базовым слоем осуществляется при помощи кисточки. После первой покраски нужно дать поверхности хорошо высохнуть. Обычно минимальное время высыхания составляет около суток.
На этом этапе начинается процесс основного нанесения патины на древесину. Можно подобрать цветной слой краски так, чтоб он имитировал металл, или чтобы он был немного темнее, чем основная базовая краска. И в том и в другом случае результат будет довольно интересным. Нанесения второго слоя делается сухой кистью. При этом нужно дать краске какую-то часть времени на высыхание. После этого ее нужно стереть при помощи сухой груботканой тряпки. Углы и впадины будут иметь при этом цвет более насыщенный и темный, чем основной оттенок. На этом этапе можно экспериментировать и выделять при помощи металлического или более темного цвета другие места на поверхности фасада. Стирание краски, нанесенной вторым слоем можно делать на разных этапах ее высыхания. И каждый раз эффект будет отличаться. Поэтому обязательно нужно поэкспериментировать на отдельном куске древесины прежде, чем приступать к работе с мебелью и выбрать самый подходящий и понравившийся способ патинирования.
Патина на древесине будет выглядеть очень эффектно, если осуществлять этот процесс аккуратно и последовательно. Не менее ответственный этап в патинировании деревянной мебели – обработка поверхности скотч-брайтом (металлизированной губкой). Если его нет под рукой, можно использовать обычную мелкозернистую наждачную бумагу. Начинать этот этап можно только тогда, когда полностью высохнет патина. Затирать нужно очень аккуратно и создавать свой рисунок таким, каким вы хотели его видеть. После затирки необходимо какой-нибудь тряпкой очистить поверхности, которые обрабатывались, чистой тряпкой и постараться полностью убрать всю пыль и образовавшуюся грязь. Очищенное и покрытое патиной дерево можно защитить и сделать красивее при помощи лака. Его цвет выбирается в зависимости от того, какой цвет имеет дерево. Светлые оттенки деревянной поверхности покрывают не желтеющими лаками, темные – нитролаками или полиуретановыми.
Патина древесины может осуществляться при помощи воска.
Для этого необходимо обзавестись:
водоэмульсионной краской;
античной патиной;
золотой патиной;
прозрачным воском;
акриловой краской;
кисточками;
наждачной бумагой;
войлоком;
фланелью;
перчатками.
Желаемый образец нужно очистить, ошкурить и подготовить к отделочным работам.
Краску основы, наносится при помощи кисточки на самом ее кончике. Нужно осторожно нанести ее на поверхность и как можно больше растянуть. Краска должна ложиться тончайшим слоем, чтобы структура дерева оставалась не закрашенной. Никаких подтеков или наплывов краски допускать нельзя. Рельефные места прокрашиваются также тонким слоем. После высыхания краски на протяжении суток, ее нужно нанести еще раз. И снова оставить сохнуть на сутки. Если есть подтекание краски, необходимо прошкурить дерево и подкрасить снова.
Патина на древесину наносится кисточкой. Она высыхает быстро, за 5-10 минут. Более длительное высыхание позволит сделать мебель более состарившейся. Далее нужно нанести прозрачный воск пальцем на маленький участок и наждачкой втереть воск. От того, чем его больше, чем зернистее шкурка и больше приложенные усилия, зависит результат старения. Грязные катышки воска нужно убрать фланелью. После на войлок нанести немного воска и отполировать. После этого она зашкуривается с выделением рельефов, очищается и наносится золото. Сухой кистью и акрилом нужно покрыть всю поверхность и сразу стереть ее фланелью. Золота не должно быть много, только его следы. По завершению этого этапа можно изделие вскрыть лаком.