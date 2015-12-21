Коттедж в стиле кантри

Проезжая по Великобритании, мы найдем их на любой улице –шикарные особняки, напоминающие о своем былом величии остроконечными крышами, роскошными эркерами, оригинальными дымоходами и большим размером. Глядя на их строгие фасады – кирпичные и оштукатуренные, иногда, как в этом проекте, с элементами фахверка, можно и не понять, что внутри, в интерьерах прячется старая мебель и обои в цветочек. Эти массивные, аккуратные, красивые английские особняки ждут своего часа реконструкции или редизайна, и еще один из них уже дождался.

Архитекторы из лондонской фирмы Frost Architects Ltd имеют обширное портфолио, и часть из их работ – как раз реконструкции традиционных особняков. Этот на Princes Way отличается лестницей по эксклюзивному проекту и особенно легкой вариацией стиля кантри. Он стал новой визитной карточкой фирмы.