Коттедж в стиле кантри

Проезжая по Великобритании, мы найдем их на любой улице –шикарные особняки, напоминающие о своем былом величии остроконечными крышами, роскошными эркерами, оригинальными дымоходами и большим размером. Глядя на их строгие фасады – кирпичные и оштукатуренные, иногда, как в этом проекте, с элементами фахверка, можно и не понять, что внутри, в интерьерах прячется старая мебель и обои в цветочек. Эти массивные, аккуратные, красивые английские особняки ждут своего часа реконструкции или редизайна, и еще один из них уже дождался.
Архитекторы из лондонской фирмы Frost Architects Ltd имеют обширное портфолио, и часть из их работ – как раз реконструкции традиционных особняков. Этот на Princes Way отличается лестницей по эксклюзивному проекту и особенно легкой вариацией стиля кантри. Он стал новой визитной карточкой фирмы.
Комплекс, состоящий из двух строений – основного здания и домика для гостей, выглядит очень брутально. Сочетание красного кирпича, черных окон и фахверка – чисто английское изобретение, выдает в нем строгий характер.
Само здание построено в первой половине прошлого века и не потребовало сильных конструктивных изменений в процессе ремонта. Однако была заменена кровля, а также проведена перепланировка, чтобы увеличить кухню, столовую и гостиную, объединив их в одно пространство.
Одна из самых эффектных идей, реализованных в процессе ремонта – создание в столовой особого типа панорамного остекления от пола до потолка со складными стеклянными дверьми. В отличии от слайдеров, которые при недостатке места могут лишь наполовину открыть комнату навстречу природе, складные двери делают проходы почти в два раза шире.
Если вы знакомы с викторианской или в принципе английской традиционной архитектурой, то знаете, что лестничный холл в этом особняке был темным, узким и на вид даже слегка драматичным. Теперь на его месте – новая деревянная лестница, красивые и просторные проходы, а стены оформлены в нежном бежевом оттенке. Для этого места также было продумано расположение окон – одно из них было в первоначальном проекте, а второе добавлено в процессе ремонта.
Легкий стиль кантри, светлый и современный, помог оформить этот просторный и шикарный особняк в более изысканной манере, нежели бывший здесь ранее традиционный английский стиль.
Большая высота потолков в доме позволила создать встроенное в потолок освещение, а несколько комнат, объединенных в одну, теперь выглядят гораздо позитивнее.
Особенная лестница, ведущая с первого этажа на второй, поражает с первого взгляда. Необычные изгибы ее деревянных декоративных элементов выглядят футуристично, но при этом отлично сочетаются с кухней в стиле кантри.
Особенный эффект лестница приобретает в кухне. Кажется, что она является живым объектом, умеет двигаться и извиваться. Благодаря округлым формам самой лестницы и комнаты рядом, она лишь в последнюю очередь похожа на то, чем является на самом деле.
Акцентная стена создает контрастный фон для экспозиции из лестницы и ее нестандартных форм. Интересное решение влияет на облик всего дома – эксклюзивная работа преображает старый особняк в модную современную резиденцию.
Контраст, создаваемый традиционным оформлением столовой в стиле кантри, слегка рыжеватым деревом и глянцевой отделкой пола велик, но выглядит уместно и очень стильно. Такое решение отлично подойдет тем, кто хочет сделать стиль кантри практичным и современным.
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