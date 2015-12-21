Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Коттедж в стиле кантри

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Loading admin actions …

Проезжая по Великобритании, мы найдем их на любой улице –шикарные особняки, напоминающие о своем былом величии остроконечными крышами, роскошными эркерами, оригинальными дымоходами и большим размером. Глядя на их строгие фасады – кирпичные и оштукатуренные, иногда, как в этом проекте, с элементами фахверка, можно и не понять, что внутри, в интерьерах прячется старая мебель и обои в цветочек. Эти массивные, аккуратные, красивые английские особняки ждут своего часа реконструкции или редизайна, и еще один из них уже дождался.

Архитекторы из лондонской фирмы Frost Architects Ltd имеют обширное портфолио, и часть из их работ – как раз реконструкции традиционных особняков. Этот на Princes Way отличается лестницей по эксклюзивному проекту и особенно легкой вариацией стиля кантри. Он стал новой визитной карточкой фирмы.

Дизайн экстерьера

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd Дома в стиле модерн
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

Комплекс, состоящий из двух строений – основного здания и домика для гостей, выглядит очень брутально. Сочетание красного кирпича, черных окон и фахверка – чисто английское изобретение, выдает в нем строгий характер.

Само здание построено в первой половине прошлого века и не потребовало сильных конструктивных изменений в процессе ремонта. Однако была заменена кровля, а также проведена перепланировка, чтобы увеличить кухню, столовую и гостиную, объединив их в одно пространство.

Новые элементы

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd Дома в стиле модерн
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

Одна из самых эффектных идей, реализованных в процессе ремонта – создание в столовой особого типа панорамного остекления от пола до потолка со складными стеклянными дверьми. В отличии от слайдеров, которые при недостатке места могут лишь наполовину открыть комнату навстречу природе, складные двери делают проходы почти в два раза шире.

Реконструкция лестничного холла

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

Если вы знакомы с викторианской или в принципе английской традиционной архитектурой, то знаете, что лестничный холл в этом особняке был темным, узким и на вид даже слегка драматичным. Теперь на его месте – новая деревянная лестница, красивые и просторные проходы, а стены оформлены в нежном бежевом оттенке. Для этого места также было продумано расположение окон – одно из них было в первоначальном проекте, а второе добавлено в процессе ремонта.

Кухня

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd Кухня в стиле модерн
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

Легкий стиль кантри, светлый и современный, помог оформить этот просторный и шикарный особняк в более изысканной манере, нежели бывший здесь ранее традиционный английский стиль.

Большая высота потолков в доме позволила создать встроенное в потолок освещение, а несколько комнат, объединенных в одну, теперь выглядят гораздо позитивнее.

Эксклюзивная лестница

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

Особенная лестница, ведущая с первого этажа на второй, поражает с первого взгляда. Необычные изгибы ее деревянных декоративных элементов выглядят футуристично, но при этом отлично сочетаются с кухней в стиле кантри.

Кухня

Princes Way, Frost Architects Ltd Frost Architects Ltd Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Frost Architects Ltd

Princes Way

Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd
Frost Architects Ltd

Особенный эффект лестница приобретает в кухне. Кажется, что она является живым объектом, умеет двигаться и извиваться. Благодаря округлым формам самой лестницы и комнаты рядом, она лишь в последнюю очередь похожа на то, чем является на самом деле.

Акцентная стена создает контрастный фон для экспозиции из лестницы и ее нестандартных форм. Интересное решение влияет на облик всего дома – эксклюзивная работа преображает старый особняк в модную современную резиденцию.

Контраст, создаваемый традиционным оформлением столовой в стиле кантри, слегка рыжеватым деревом и глянцевой отделкой пола велик, но выглядит уместно и очень стильно. Такое решение отлично подойдет тем, кто хочет сделать стиль кантри практичным и современным.

Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:

— Дом с характером: кирпичный коттедж в Германии;

— Интересные идеи для дизайна спальни.

Дизайн входа в частный дом
А вам нравится отделка в стиле фахверк?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо