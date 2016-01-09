До и После: Ультра-стильный редизайн в доме 50-х годов

Этот небольшой домик в провинции был куплен с явным желанием сделать из него эффектный коттедж в стиле фэшн. Модные тренды, используемые в дизайне интерьера, поразят даже искушенного зрителя – ведь никто не думал, что из дома, которому более 65 лет, можно сделать такую конфетку!
Архитектурная студия ewaa работала над этим проектом с искренней любовью к глянцу. О том, как им удалось сделать интерьеры этого домика роскошными, вы узнаете позже, а пока посмотрите на то, каким дом был до их вмешательства.
Общая площадь дома – 150 квадратных метров, она позволила архитектору создать открытую общественную зону на первом этаже, полностью отдав мансарду в распоряжение приватных комнат.
На этой фотографии мы видим первую стадию после покупки – вынос мусора, всей мебели и мелочей от старых хозяев. Сам дом был заброшен в течение нескольких лет, но и до этого времени за ним не слишком трепетно ухаживали. Внутри были ретро-обои в цветочек, старые деревянные полы и дисгармония в цветах и оттенках.
К сожалению, старая кровля из натуральной черепицы не подлежала восстановлению. Она текла во многих местах, а ее полная замена на такую же обошлась бы примерно в 3 раза дороже, чем современный аналог. Кроме того, новая хозяйка сама настояла на более современном формате решения проблемы, хотя все же попросила скопировать оригинальный стиль кровли.
Аккуратный и теперь белоснежный, с современной крышей и стильной отделкой мансардных окон декоративными панелями – этот дом выглядит очень интересно! С одной стороны, он приобрел строгие и ультра-современные черты, а с другой – оставил при себе волшебную форму кровли, маленький формат здания и собственное очарование.
В проекте реконструкции и редизайна также предусматривался и ландшафтный дизайн. В первую очередь, он касался вырубки старых кустарников, а также организации клумбы по периметру террасы. Клумба оказалась очень длинная – более 20 метров в длину, ее очень красиво оформили натуральным камнем в стиле кантри.
Эта кухня может кого угодно удивить! Ведь она выглядит, как идеальное место для кулинарии в современном стиле, а находится в доме постройки 50-х годов прошлого века! Разве можно было подумать, что минимализм может обустроиться в этом доме с такой невесомой легкостью?
Отделка интерьера в процессе реконструкции происходила просто – абсолютно все старые элементы были убраны и заменены. В некоторых местах было предусмотрено дополнительное утепление стен, в других – навесной потолок со встроенными светильниками, а в остальном обо всем позаботилась белая краска, качественный паркет и керамическая плитка.
Система отопления тоже была полностью обновлена и теперь здесь есть двери-слайдеры, выходящие на террасу, что смотрится просто прекрасно!
Рядом с кухней находится и столовая. Оформленная в одной из самых модных вариаций стиля ретро – сером монохроме, она выглядит очень стильно. Вместо мягкой мебели или стульев основой столовой группы – деревянная мебель в стиле минимализм, закрепленная по периметру на стены.
По состоянию ванной комнаты до ремонта вы можете легко представить, как до редизайна здесь выглядели кухня, столовая и даже спальни. Стиль 50-х годов сейчас очень моден, но вовсе не в оригинальной вариации. Эту ванную комнату превратили в уютную и аккуратную туалетную комнату, в стиле главной ванной в доме.
После редизайна ванная комната была перенесена на мансардный этаж, где ранее удобства отсутствовали в принципе. Теперь здесь – глянцевый минимализм, способный навсегда изменить ваше представление о дизайне маленьких ванных комнат!
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