До и После: Ультра-стильный редизайн в доме 50-х годов

Этот небольшой домик в провинции был куплен с явным желанием сделать из него эффектный коттедж в стиле фэшн. Модные тренды, используемые в дизайне интерьера, поразят даже искушенного зрителя – ведь никто не думал, что из дома, которому более 65 лет, можно сделать такую конфетку!

Архитектурная студия ewaa работала над этим проектом с искренней любовью к глянцу. О том, как им удалось сделать интерьеры этого домика роскошными, вы узнаете позже, а пока посмотрите на то, каким дом был до их вмешательства.

Общая площадь дома – 150 квадратных метров, она позволила архитектору создать открытую общественную зону на первом этаже, полностью отдав мансарду в распоряжение приватных комнат.