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До и После: Ультра-стильный редизайн в доме 50-х годов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Gefühlvolle Sanierung eines 50er Jahre Hauses, ewaa ewaa
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Этот небольшой домик в провинции был куплен с явным желанием сделать из него эффектный коттедж в стиле фэшн. Модные тренды, используемые в дизайне интерьера, поразят даже искушенного зрителя – ведь никто не думал, что из дома, которому более 65 лет, можно сделать такую конфетку!

Архитектурная студия ewaa работала над этим проектом с искренней любовью к глянцу. О том, как им удалось сделать интерьеры этого домика роскошными, вы узнаете позже, а пока посмотрите на то, каким дом был до их вмешательства.

Общая площадь дома – 150 квадратных метров, она позволила архитектору создать открытую общественную зону на первом этаже, полностью отдав мансарду в распоряжение приватных комнат.

Дом до ремонта

Gefühlvolle Sanierung eines 50er Jahre Hauses, ewaa ewaa
ewaa

ewaa
ewaa
ewaa

На этой фотографии мы видим первую стадию после покупки – вынос мусора, всей мебели и мелочей от старых хозяев. Сам дом был заброшен в течение нескольких лет, но и до этого времени за ним не слишком трепетно ухаживали. Внутри были ретро-обои в цветочек, старые деревянные полы и дисгармония в цветах и оттенках.

Крыша до ремонта

Gefühlvolle Sanierung eines 50er Jahre Hauses, ewaa ewaa
ewaa

ewaa
ewaa
ewaa

К сожалению, старая кровля из натуральной черепицы не подлежала восстановлению. Она текла во многих местах, а ее полная замена на такую же обошлась бы примерно в 3 раза дороже, чем современный аналог. Кроме того, новая хозяйка сама настояла на более современном формате решения проблемы, хотя все же попросила скопировать оригинальный стиль кровли.

Дом после ремонта

Gefühlvolle Sanierung eines 50er Jahre Hauses, ewaa ewaa
ewaa

ewaa
ewaa
ewaa

Аккуратный и теперь белоснежный, с современной крышей и стильной отделкой мансардных окон декоративными панелями – этот дом выглядит очень интересно! С одной стороны, он приобрел строгие и ультра-современные черты, а с другой – оставил при себе волшебную форму кровли, маленький формат здания и собственное очарование.

Ландшафтный дизайн

Gefühlvolle Sanierung eines 50er Jahre Hauses, ewaa ewaa
ewaa

ewaa
ewaa
ewaa

В проекте реконструкции и редизайна также предусматривался и ландшафтный дизайн. В первую очередь, он касался вырубки старых кустарников, а также организации клумбы по периметру террасы. Клумба оказалась очень длинная – более 20 метров в длину, ее очень красиво оформили натуральным камнем в стиле кантри.

Кухня

Gefühlvolle Sanierung eines 50er Jahre Hauses, ewaa ewaa
ewaa

ewaa
ewaa
ewaa

Эта кухня может кого угодно удивить! Ведь она выглядит, как идеальное место для кулинарии в современном стиле, а находится в доме постройки 50-х годов прошлого века! Разве можно было подумать, что минимализм может обустроиться в этом доме с такой невесомой легкостью?

Отделка интерьера в процессе реконструкции происходила просто – абсолютно все старые элементы были убраны и заменены. В некоторых местах было предусмотрено дополнительное утепление стен, в других – навесной потолок со встроенными светильниками, а в остальном обо всем позаботилась белая краска, качественный паркет и керамическая плитка.

Система отопления тоже была полностью обновлена и теперь здесь есть двери-слайдеры, выходящие на террасу, что смотрится просто прекрасно!

Столовая

Gefühlvolle Sanierung eines 50er Jahre Hauses, ewaa ewaa
ewaa

ewaa
ewaa
ewaa

Рядом с кухней находится и столовая. Оформленная в одной из самых модных вариаций стиля ретро – сером монохроме, она выглядит очень стильно. Вместо мягкой мебели или стульев основой столовой группы – деревянная мебель в стиле минимализм, закрепленная по периметру на стены.

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Ванная до ремонта

Gefühlvolle Sanierung eines 50er Jahre Hauses, ewaa ewaa
ewaa

ewaa
ewaa
ewaa

По состоянию ванной комнаты до ремонта вы можете легко представить, как до редизайна здесь выглядели кухня, столовая и даже спальни. Стиль 50-х годов сейчас очень моден, но вовсе не в оригинальной вариации. Эту ванную комнату превратили в уютную и аккуратную туалетную комнату, в стиле главной ванной в доме.

​Главная ванная комната

Gefühlvolle Sanierung eines 50er Jahre Hauses, ewaa ewaa
ewaa

ewaa
ewaa
ewaa

После редизайна ванная комната была перенесена на мансардный этаж, где ранее удобства отсутствовали в принципе. Теперь здесь – глянцевый минимализм, способный навсегда изменить ваше представление о дизайне маленьких ванных комнат!

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