Семейный дом в современном стиле

Чем отличается family-home от обычного коттеджа? Особенным образом жизни, который он с безупречным стилем поддерживает для своих владельцев. Подробнее о нем и о дополнительных нюансах такого дома – в нашей статье об этом комфортабельном проекте!
Архитектурная студия Roundhouse Architecture Ltd создала этот проект для семьи, которая хотела переехать в дом в пригороде с максимальным комфортом. Здесь есть все, что позволяет назвать проект прекрасным представителем линейки family-home.
Family-home – это дом в пригороде, рассчитанный на традиционную семью с 2-4 детьми, как полноценное место для их воспитания, развития и счастливой жизни. Данный стиль вышел из аристократической культуры, но с появлением большой прослойки среднего класса стал массовым. По сути он – современная копия богатых английских поместий, но более практичная и четко скомпонованная для определенного стиля жизни.
Обычно family-home подразумевает и то, что один супруг работает в городе, а второй в это время занимается домом, садом, кулинарией, декором и детьми. Попутно заметим, что в современное время уже нет гендерных предпочтений для этих ролей. При этом, супруг, который официально не работает, имеет собственный автомобиль и ведет активную социальную жизнь.
Поэтому family-home подразумевает гараж на два автомобиля, гостиную и отдельную игровую для детей, отдельный кабинет и прачечную, большую кухню, а также несколько спален на втором этаже.
Оформлен family-home может быть в любом стиле, но самые популярные – традиционный европейский, кантри, минимализм и модерн. Именно эти направления чаще всего выбирают семейные люди, декорирующие дом не только для себя, но и для своих детей.
Практичность модерна, эстетика минимализма, изысканность классики и уют кантри – именно в этом проекте мы найдем отлично подобранные элементы всех стилей.
Например, на кухне нас ждет гарнитур в стиле минимализм в черно-белом цвете – глянцевые поверхности и любимая всеми детьми барная стойка здесь отлично совмещают в себе стиль и семейный подход.
Отделка в family-home в первую очередь исходит из практичных соображений, но в каждом интерьере найдется место и для изысканного декоративного приема. В ванной комнате, например, есть акцентная стена из рельефной керамической плитки, тогда как остальные стены и пол оформлены достаточно просто.
Практически ни один семейный коттедж такого типа не обходится без элементов в стиле кантри, деревянной мебели или отделки. В этом коттедже особую роль в создании домашнего уюта играет традиционная лестница с деревянными перилами, дополняющая дизайн парадного холла и деревянной парадной двери.
В family-home существует, по сути, всего лишь две цветовых гаммы, которые имеют различные ответвления, но всегда остаются на вид очень традиционными. Первая основывается на древесных оттенках, вторая – на каменных. Именно вторую мы видим в этом проекте, где активно используются контрастные элементы, плитка «под камень» и нейтральные оттенки.
Душевая кабина в нише, две раковины в ванной у детей, встроенные модули для хранения и большая кухня – все эти современные удобства являются важной частью family-home. В практичной части (коммуникациях, сантехнике, на кухне и в ванной) мы видим, что модерн побеждает классику и все остальные стили, добиваясь максимально комфортных условий для жизни большой семьи.
Кроме того, family-home имеет еще две особенности – экологичность (чаще всего, он строится из дерева или кирпича) и практичность в уборке и организации хранения. Здесь ему просто нет равных! Важно, что и площадь такого дома редко бывает меньше 180 квадратов, включая более 30 метровую гостиную и 20 метровую кухню на всю семью.
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