Семейный дом в современном стиле

Family-home – это дом в пригороде, рассчитанный на традиционную семью с 2-4 детьми, как полноценное место для их воспитания, развития и счастливой жизни. Данный стиль вышел из аристократической культуры, но с появлением большой прослойки среднего класса стал массовым. По сути он – современная копия богатых английских поместий, но более практичная и четко скомпонованная для определенного стиля жизни.

Обычно family-home подразумевает и то, что один супруг работает в городе, а второй в это время занимается домом, садом, кулинарией, декором и детьми. Попутно заметим, что в современное время уже нет гендерных предпочтений для этих ролей. При этом, супруг, который официально не работает, имеет собственный автомобиль и ведет активную социальную жизнь.

Поэтому family-home подразумевает гараж на два автомобиля, гостиную и отдельную игровую для детей, отдельный кабинет и прачечную, большую кухню, а также несколько спален на втором этаже.