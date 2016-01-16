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Семейный дом в современном стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Ванная комнатаДекор
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Чем отличается family-home от обычного коттеджа? Особенным образом жизни, который он с безупречным стилем поддерживает для своих владельцев. Подробнее о нем и о дополнительных нюансах такого дома – в нашей статье об этом комфортабельном проекте!

Архитектурная студия Roundhouse Architecture Ltd создала этот проект для семьи, которая хотела переехать в дом в пригороде с максимальным комфортом. Здесь есть все, что позволяет назвать проект прекрасным представителем линейки family-home.

Английский стандарт

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Дома в стиле модерн
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Family-home – это дом в пригороде, рассчитанный на традиционную семью с 2-4 детьми, как полноценное место для их воспитания, развития и счастливой жизни. Данный стиль вышел из аристократической культуры, но с появлением большой прослойки среднего класса стал массовым. По сути он – современная копия богатых английских поместий, но более практичная и четко скомпонованная для определенного стиля жизни.

Обычно family-home подразумевает и то, что один супруг работает в городе, а второй в это время занимается домом, садом, кулинарией, декором и детьми. Попутно заметим, что в современное время уже нет гендерных предпочтений для этих ролей. При этом, супруг, который официально не работает, имеет собственный автомобиль и ведет активную социальную жизнь.

Поэтому family-home подразумевает гараж на два автомобиля, гостиную и отдельную игровую для детей, отдельный кабинет и прачечную, большую кухню, а также несколько спален на втором этаже.

Дизайн интерьера

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd КухняШкафы и полки
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Оформлен family-home может быть в любом стиле, но самые популярные – традиционный европейский, кантри, минимализм и модерн. Именно эти направления чаще всего выбирают семейные люди, декорирующие дом не только для себя, но и для своих детей.

Практичность модерна, эстетика минимализма, изысканность классики и уют кантри – именно в этом проекте мы найдем отлично подобранные элементы всех стилей.

Например, на кухне нас ждет гарнитур в стиле минимализм в черно-белом цвете – глянцевые поверхности и любимая всеми детьми барная стойка здесь отлично совмещают в себе стиль и семейный подход.

Отделка

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Ванная комнатаВанны и душевые
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Отделка в family-home в первую очередь исходит из практичных соображений, но в каждом интерьере найдется место и для изысканного декоративного приема. В ванной комнате, например, есть акцентная стена из рельефной керамической плитки, тогда как остальные стены и пол оформлены достаточно просто.

Кантри и family-home

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Практически ни один семейный коттедж такого типа не обходится без элементов в стиле кантри, деревянной мебели или отделки. В этом коттедже особую роль в создании домашнего уюта играет традиционная лестница с деревянными перилами, дополняющая дизайн парадного холла и деревянной парадной двери.

Цветовая гамма

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Ванная комнатаДекор
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

В family-home существует, по сути, всего лишь две цветовых гаммы, которые имеют различные ответвления, но всегда остаются на вид очень традиционными. Первая основывается на древесных оттенках, вторая – на каменных. Именно вторую мы видим в этом проекте, где активно используются контрастные элементы, плитка «под камень» и нейтральные оттенки.

Современные удобства

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Ванная комнатаВанны и душевые
Roundhouse Architecture Ltd

Ecclesgreig Gardens, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Душевая кабина в нише, две раковины в ванной у детей, встроенные модули для хранения и большая кухня – все эти современные удобства являются важной частью family-home. В практичной части (коммуникациях, сантехнике, на кухне и в ванной) мы видим, что модерн побеждает классику и все остальные стили, добиваясь максимально комфортных условий для жизни большой семьи.

Кроме того, family-home имеет еще две особенности – экологичность (чаще всего, он строится из дерева или кирпича) и практичность в уборке и организации хранения. Здесь ему просто нет равных! Важно, что и площадь такого дома редко бывает меньше 180 квадратов, включая более 30 метровую гостиную и 20 метровую кухню на всю семью.

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