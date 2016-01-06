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Как обезопасить свой дом зимой?

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Дома в классическом стиле
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Пришла пора подумать о том, как защитить свой дом в период холодов. Длинные зимние вечера внутри кажутся теплыми, но снаружи погода и ветер атакуют ваш дом, настоятельно просящий о заботе. Замечательно, что мы можем в спокойствии провести воскресенье с чашкой горячего шоколада у камина, но один выходной вам следует посвятить собственному дому.

Чистим водосток

Form follows Bebauungsplan, Pakula & Fischer Architekten GmnH Pakula & Fischer Architekten GmnH Окна и двери в эклектичном стиле
Pakula &amp; Fischer Architekten GmnH

Pakula & Fischer Architekten GmnH
Pakula &amp; Fischer Architekten GmnH
Pakula & Fischer Architekten GmnH

Водосток нужно чистить два раза в год – перед зимой и после ее завершения. Осенью от листьев, веточек и всего, что принес ветер, вручную удаляя крупные объекты и под конец проводя очистку из шланга с водой. Затем вам следует проверить герметичность водостока – просто полейте воды на уже очищенный и вы увидите, есть ли у него протечки. Любое повреждение должно быть немедленно отремонтировано, иначе может пострадать фасад здания, отмостка, дорожки.

Также важно проверить фиксацию водостока – она должна быть гладкой, чтобы под давлением падающего снега водосток не сломался. Стоит подумать о покупке сетки для водостока, чтобы в будущем вам было легче его чистить, она защитит его от крупных вещей, листьев и веток и обеспечит хороший сток воды в любое время.

Фасад здания

Dom letniskowy na Kaszubach, Magdalena Zawada Magdalena Zawada Дома в скандинавском стиле
Magdalena Zawada

Magdalena Zawada
Magdalena Zawada
Magdalena Zawada

Фасад в качестве представительской части дома является своего рода витриной здания, которая служит двум основным функциям – эстетике и защите от внешнего мира. Деревянные фасады следует периодически покрывать специальным защищающим раствором, чтобы пропитка не давала возможности росту грибков и насекомых, а также для влагостойкости древесины.

Для окон очень важно проверить их герметичность, если во время осеннего дождя или метели вы заметили, пускай небольшую, протечку, ее срочно нужно устранить, иначе влага может повлиять на состояние всего окна.

​ Удаляем воду из систем орошения

Wrzosowisko piękne o każdej porze roku, Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal Сад Растения
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal
Centrum ogrodnicze Ogrody ResGal

Удалить всю воду из систем орошения очень важно, ведь при замерзании вода может стать льдом, а трубы просто лопнут. Очень важно удалить именно всю воду, все капельки, а не просто сделать их наполовину полными. В таком случае вам понадобится система продува как самый верный способ. Следует подключить мощный компрессор и последовательно удалить воду во всех системах орошения.

Утепляем окна и двери

軽井沢K邸, 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 株式会社山崎屋木工製作所 Curationer事業部 Окна и двери в стиле модерн
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部
株式会社山崎屋木工製作所　Curationer事業部

Специальные герметики и замазки, например, основанные на силиконе, отлично позволяют утеплить окна и двери без потери эстетики. Стоимость их очень низкая, а эффект виден сразу, но не переусердствуйте, иначе недостаточная вентиляция может привести к образованию грибков и слишком влажного микроклимата в доме.

Не даем замерзнуть воде в трубах

VIVIENDA UNIFAMILIAR NUEVA EN ALCAÑIZO, TU REFORMA EN MADRID TU REFORMA EN MADRID Дома в рустикальном стиле
TU REFORMA EN MADRID

TU REFORMA EN MADRID
TU REFORMA EN MADRID
TU REFORMA EN MADRID

В проекте вашего дома, вполне возможно, найдутся трубы с водой в не отапливаемых подвалах или слишком близко к поверхности земли. Сильный мороз может превратить воду в лед, и тогда вся ваша система труб просто разорвется от напряжения. Чтобы защитить воду от холода, нужно создать буферную зону из любого подручного материала – остатков утеплителя, например, что позволит сохранить тепло внутри.

Добавляем тепло в интерьере

Metamorfoza domu w Bieszczadach, deco chata deco chata Гостиная в стиле кантри
deco chata

deco chata
deco chata
deco chata

Кажется, что по сравнению со строительными, ремонтными и другими сложными работами, добавляя мелочи в интерьер, вы не сделаете дом теплее, но это утверждение в корне неверно. Купите по пледу на каждого члена семьи в соответствии с его любимым цветом и стилем, добавьте свечей в гостиную и столовую и замените шторы на более толстые, если вам нравится такой стиль.

Укрытия для растений

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Дома в классическом стиле
Roundhouse Architecture Ltd

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Для защиты некоторых теплолюбивых растений в саду нужны специальные укрытия. Вы можете купить их в любом магазине на сезонной ярмарке, но главное – вовремя укутать свои любимые розы. Правда, в большинстве случаев повреждения в саду вызывает мороз в конце зимы, но у каждого правила есть свои исключения. Наиболее опасным для садовых растений считается сильный мороз ниже -10 ° C в долгосрочной перспективе. И дело часто обстоит не только в том, что растение может полностью замерзнуть. Во время возвратных холодов весной растения и их почки могут не выдержать холода и просто решить «переждать» еще один год для цветения, до наступления тепла.

Утепление производится дважды – утепление грунта делается из веток сосны и ели или бумаги, а сами растения в прямом смысле слова укутываются в специальные покупные «одежды».

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А вы что уже сделали, а что вам еще предстоит сделать по зимним работам в доме?

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