Как обезопасить свой дом зимой?

Водосток нужно чистить два раза в год – перед зимой и после ее завершения. Осенью от листьев, веточек и всего, что принес ветер, вручную удаляя крупные объекты и под конец проводя очистку из шланга с водой. Затем вам следует проверить герметичность водостока – просто полейте воды на уже очищенный и вы увидите, есть ли у него протечки. Любое повреждение должно быть немедленно отремонтировано, иначе может пострадать фасад здания, отмостка, дорожки.

Также важно проверить фиксацию водостока – она должна быть гладкой, чтобы под давлением падающего снега водосток не сломался. Стоит подумать о покупке сетки для водостока, чтобы в будущем вам было легче его чистить, она защитит его от крупных вещей, листьев и веток и обеспечит хороший сток воды в любое время.