Как обезопасить свой дом зимой?

Пришла пора подумать о том, как защитить свой дом в период холодов. Длинные зимние вечера внутри кажутся теплыми, но снаружи погода и ветер атакуют ваш дом, настоятельно просящий о заботе. Замечательно, что мы можем в спокойствии провести воскресенье с чашкой горячего шоколада у камина, но один выходной вам следует посвятить собственному дому.
Водосток нужно чистить два раза в год – перед зимой и после ее завершения. Осенью от листьев, веточек и всего, что принес ветер, вручную удаляя крупные объекты и под конец проводя очистку из шланга с водой. Затем вам следует проверить герметичность водостока – просто полейте воды на уже очищенный и вы увидите, есть ли у него протечки. Любое повреждение должно быть немедленно отремонтировано, иначе может пострадать фасад здания, отмостка, дорожки.
Также важно проверить фиксацию водостока – она должна быть гладкой, чтобы под давлением падающего снега водосток не сломался. Стоит подумать о покупке сетки для водостока, чтобы в будущем вам было легче его чистить, она защитит его от крупных вещей, листьев и веток и обеспечит хороший сток воды в любое время.
Фасад в качестве представительской части дома является своего рода витриной здания, которая служит двум основным функциям – эстетике и защите от внешнего мира. Деревянные фасады следует периодически покрывать специальным защищающим раствором, чтобы пропитка не давала возможности росту грибков и насекомых, а также для влагостойкости древесины.
Для окон очень важно проверить их герметичность, если во время осеннего дождя или метели вы заметили, пускай небольшую, протечку, ее срочно нужно устранить, иначе влага может повлиять на состояние всего окна.
Удалить всю воду из систем орошения очень важно, ведь при замерзании вода может стать льдом, а трубы просто лопнут. Очень важно удалить именно всю воду, все капельки, а не просто сделать их наполовину полными. В таком случае вам понадобится система продува как самый верный способ. Следует подключить мощный компрессор и последовательно удалить воду во всех системах орошения.
Специальные герметики и замазки, например, основанные на силиконе, отлично позволяют утеплить окна и двери без потери эстетики. Стоимость их очень низкая, а эффект виден сразу, но не переусердствуйте, иначе недостаточная вентиляция может привести к образованию грибков и слишком влажного микроклимата в доме.
В проекте вашего дома, вполне возможно, найдутся трубы с водой в не отапливаемых подвалах или слишком близко к поверхности земли. Сильный мороз может превратить воду в лед, и тогда вся ваша система труб просто разорвется от напряжения. Чтобы защитить воду от холода, нужно создать буферную зону из любого подручного материала – остатков утеплителя, например, что позволит сохранить тепло внутри.
Кажется, что по сравнению со строительными, ремонтными и другими сложными работами, добавляя мелочи в интерьер, вы не сделаете дом теплее, но это утверждение в корне неверно. Купите по пледу на каждого члена семьи в соответствии с его любимым цветом и стилем, добавьте свечей в гостиную и столовую и замените шторы на более толстые, если вам нравится такой стиль.
Для защиты некоторых теплолюбивых растений в саду нужны специальные укрытия. Вы можете купить их в любом магазине на сезонной ярмарке, но главное – вовремя укутать свои любимые розы. Правда, в большинстве случаев повреждения в саду вызывает мороз в конце зимы, но у каждого правила есть свои исключения. Наиболее опасным для садовых растений считается сильный мороз ниже -10 ° C в долгосрочной перспективе. И дело часто обстоит не только в том, что растение может полностью замерзнуть. Во время возвратных холодов весной растения и их почки могут не выдержать холода и просто решить «переждать» еще один год для цветения, до наступления тепла.
Утепление производится дважды – утепление грунта делается из веток сосны и ели или бумаги, а сами растения в прямом смысле слова укутываются в специальные покупные «одежды».
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Однушка мечты в стиле бразильяно: 30 квадратных метров глянца;
— Идеи дизайна стильной столовой комнаты.