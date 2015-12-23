Мульти-функциональный современный дом

Интересный проект семейного коттеджа понравится тем, кто ищет для своего дома идеи по планировке, адаптированные под детей или или сразу созданные специально для них. Данный проект архитектурной студии AD MOBE Architectur из Республики Корея выберут и те, кому интересен семейный подход к стилю минимализм.

В основе проекта лежала концепция современного и экологичного дома с внутренним оформлением с помощью натурального дерева. Комбинированная отделка фасадов (штукатурка и железные декоративные панели в лаконичном стиле) создает заметный контраст между природой и коттеджем, эффектно указывая на его современность.