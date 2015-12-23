Мульти-функциональный современный дом

Интересный проект семейного коттеджа понравится тем, кто ищет для своего дома идеи по планировке, адаптированные под детей или или сразу созданные специально для них. Данный проект архитектурной студии AD MOBE Architectur из Республики Корея выберут и те, кому интересен семейный подход к стилю минимализм.
В основе проекта лежала концепция современного и экологичного дома с внутренним оформлением с помощью натурального дерева. Комбинированная отделка фасадов (штукатурка и железные декоративные панели в лаконичном стиле) создает заметный контраст между природой и коттеджем, эффектно указывая на его современность.
Фотография, сделанная еще до окончательной сдачи коттеджа клиенту, сделана зимой, поэтому не раскрывает всех возможностей этой удивительной зеленой площадки. В то время здесь еще не были созданы зеленые насаждения, которые будут не только закрывать забор и участок от улицы, но и украшать террасу по периметру и даже внутри.
Обратите внимание на специальное отверстие для дерева, которое будет расти прямо в деревянной конструкции. Кирпичные перегородки позволяют оградить автомобиль от футбольного мяча, и террасу от игр с мячом в другой части участка. А еще здесь планируется поставить детский игровой комплекс из дерева, чтобы все 4 ребенка могли играть одновременно и всем хватало места.
Шикарная игровая площадка, оказывается, в два раза больше, чем мы думали изначально. Правая терраса предназначена для столовой, а левая – для игр и игрушек. Это позволяет продлить возможные долгие прогулки на свежем воздухе на 1,5 месяца с каждой стороны от лета благодаря теплой террасе.
Для маленьких детей очень важно иметь достаточно просторное место на свежем воздухе, чтобы поиграть. И если трава бывает мокрая, а земля холодная, то терраса легко моется, чистится и гораздо теплее грунта.
Позитивная и яркая кухня тоже адаптирована под детей – простые и лаконичные фасады открываются нажатием и имеют очень плавный ход, что предотвращает любые детские травмы. Современная отделка исключает почти все труднодоступные углы, это облегчает хозяйке уборку, а использование дерева в интерьере делает его очень уютным.
Всего лишь несколько квадратных метров – и даже в вашем доме может появиться уникальное сооружение – горка для детей, которая сможет занять их дома не хуже, чем в парке. Созданная по эксклюзивному проекту архитектора, она делает подвижные игры дома безопаснее, чем на улице. Отлично помогает такая горка и зимой, когда не всегда есть время сводить ребенка в бассейн или на крытый игровой корт, а на улице и в парках уже лежит снег.
На лестнице (теперь уже настоящей) реализовано хранение книг и детских игрушек с помощью стеллажей от пола до потолка. На ступенях здесь даже организовано дополнительное место для «работы» двух младших детей – часть ступени используется как сиденье, а другая часть – как стол, как вы увидите на фотографии ниже.
В принципе, по всей высоте этой изумительно удобной лестницы дети любят играть и читать. Наверху (в лестничном холле) архитектор создал зону кабинета с игрушками, очень удобную сразу для двух школьников.
На этой фотографии показано, как удачно лестница помогает сразу четверым детям заниматься творчеством, делать домашнее задание и все это – в окружении собственной библиотеки и недалеко от горки.
Поворачивая после подъема лестницы налево, мы попадаем в коридор, ведущий в несколько приватных спален. По пути мы обнаруживаем, что стены здесь имеют окна на лестницу и полочки, позволяющие сделать досуг детей еще более разнообразным, а также предлагающие место для декоративной экспозиции.
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