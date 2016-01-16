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Нереальный и стильный дом будущего

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Nieuwe woning/bed & breakfast, Naked Architecture Naked Architecture
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Новый проект с налетом футуризма от студии архитектуры Naked Architecture реализован в Нидерландах и является новой альтернативой классической вариации модерна. Здесь он разбавлен яркими красками и странными геометричными формами, в духе передовой голландской архитектуры.

Такие проекты – самые интересные для изучения, так как их планировка, нетрадиционный подход к организации зон и просто особенный антураж помогают нам расширить кругозор и удивиться, насколько необычно можно решить традиционную проблему дизайна экстерьера.

Крупный комплекс построек, который используется в формате отеля B&B и выглядит очень креативно, обещает показать вам много новшеств и поразить необычно составленными объемами. Возможно, и в формате коттеджа такой проект выглядел бы очень неплохо.

Интересные решения, рассыпанные, как драгоценные камни, по этому проекту, нам еще предстоит найти, а пока вы можете полюбоваться очаровательным вечерним пейзажем со стороны бассейна. Кажется, время действительно остановилось и важна лишь красота текущего момента.

Яркие акценты

Nieuwe woning/bed & breakfast, Naked Architecture Naked Architecture
Naked Architecture

Naked Architecture
Naked Architecture
Naked Architecture

По всему саду мы найдем яркие акценты в виде декоративных структур, ярких стен, видимых через панорамное остекление, а осенью сами деревья и кустарники взрываются вспышкой красок. Большие террасы на крыше модулей у бассейна позволяют использовать участок на максимуме и не ограничиваться для отдыха площадкой у бассейна.

Подсветка тоже является очень важной частью проекта. Бассейн, дорожки, террасы у каждой из комнат и совершенно эксклюзивная спальня, горящая в зеленом неоновом свете… Все эти элементы создают здесь очень необычную атмосферу.

Вилла на двоих

Nieuwe woning/bed & breakfast, Naked Architecture Naked Architecture
Naked Architecture

Naked Architecture
Naked Architecture
Naked Architecture

На этой отдельной вилле мы найдем то, что нужно любой паре – просторную спальню, удобную кухню, студию с двойным светом и стильный современный дизайн каждого уголка. Кроме того, здесь расположено несколько террас, а на втором уровне есть небольшой балкончик.

Вилла на двоих – эксклюзивный вариант для каникул, позволяющий отдохнуть в полной приватности, не лишая себя традиционного сервиса B&B! Наверняка и вы задумывались о таком виде отпуска, который сейчас начинает все чаще появляться в отелях данного формата, заменяя семейные и номера дабл.

Вид с улицы

Nieuwe woning/bed & breakfast, Naked Architecture Naked Architecture
Naked Architecture

Naked Architecture
Naked Architecture
Naked Architecture

Очень интересно комплекс выглядит со стороны улицы. Даже автостоянка является здесь частью архитектурного ансамбля и привлекает внимание своим дизайном. Разноцветные контейнеры для кустарников и особенная парадная дверь в комбинации из железа и цветного стекла выглядят очень красочно и позитивно!

Общественная зона

Nieuwe woning/bed & breakfast, Naked Architecture Naked Architecture
Naked Architecture

Naked Architecture
Naked Architecture
Naked Architecture

В зоне парадного холла мы найдем традиционные места для отдыха – кресла в фойе, гостиные и столовые.

Ландшафтный дизайн

Nieuwe woning/bed & breakfast, Naked Architecture Naked Architecture
Naked Architecture

Naked Architecture
Naked Architecture
Naked Architecture

Необычные ландшафтные светильники – особенная часть дизайна сада, они подчеркивают яркие краски в дизайне самого дома. Вечером они создают посреди леса веселую и праздничную атмосферу, чего обычно нелегко добиться всего парочкой предметов в саду.

Ландшафтный дизайн в принципе выполнен в традиционном стиле. Большую часть участка занимают газонные площадки, кустарники под стрижку и деревья, украшающие каждую дорожку сада. Но есть здесь и нюансы – декоративные пруды с особенным подбором растений, газонные площадки на крыше здания, световые окна на ней же и оригинальная подсветка растений с шикарными эффектами.

Если вы хотите и дальше видеть на homify статьи об архитектуре и дизайне отелей, оставьте комментарий, и мы обязательно учтем ваши пожелания. Именно они чаще всего быстрее улавливают интересные тренды и реализуют нестандартные идеи, а вы можете захотеть получать модные новости первыми.

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