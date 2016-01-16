Нереальный и стильный дом будущего

Новый проект с налетом футуризма от студии архитектуры Naked Architecture реализован в Нидерландах и является новой альтернативой классической вариации модерна. Здесь он разбавлен яркими красками и странными геометричными формами, в духе передовой голландской архитектуры.

Такие проекты – самые интересные для изучения, так как их планировка, нетрадиционный подход к организации зон и просто особенный антураж помогают нам расширить кругозор и удивиться, насколько необычно можно решить традиционную проблему дизайна экстерьера.

Крупный комплекс построек, который используется в формате отеля B&B и выглядит очень креативно, обещает показать вам много новшеств и поразить необычно составленными объемами. Возможно, и в формате коттеджа такой проект выглядел бы очень неплохо.

Интересные решения, рассыпанные, как драгоценные камни, по этому проекту, нам еще предстоит найти, а пока вы можете полюбоваться очаровательным вечерним пейзажем со стороны бассейна. Кажется, время действительно остановилось и важна лишь красота текущего момента.