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Современная пристройка к старинной ферме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Nieuwbouw en verbouw hallen boerderij, Architectenbureau Jules Zwijsen Architectenbureau Jules Zwijsen Дома в стиле модерн
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О том, что старинные особняки и поместья могут получить вторую жизнь, читатели homify уже знают, но что же делать со старыми фермами, разбросанными по всей Европе, будто алмазы, мечтающие об огранке?

Этот проект пристройки от архитектурного бюро Architecten Bureau Jules Zwijsen реализован в Нидерландах, и он покажет вам, что на любой основе можно создать качественный и современный проект.

Дизайн экстерьера

Nieuwbouw en verbouw hallen boerderij, Architectenbureau Jules Zwijsen Architectenbureau Jules Zwijsen Дома в стиле модерн
Architectenbureau Jules Zwijsen

Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen

Сама пристройка вовсе не копирует стиль краснокирпичной фермы, а скорее дополняет ее современными мотивами. Построенная в стиле модерн она является семейным домом для супружеской пары с двумя детьми и большой собакой. Они решили жить в пригороде совсем недавно.

Отделка фасадов с помощью блестящего железа и белой штукатурки – характерный для стиля модерн прием, но здесь он смотрится немного неожиданно. Все дело в том, что дом окружен очень старым и высоким лесом, который ранее окружал ферму со всех сторон, а проглядывающие красные стены делают современный фасад более приземленным.

Сочетание двух эпох

Nieuwbouw en verbouw hallen boerderij, Architectenbureau Jules Zwijsen Architectenbureau Jules Zwijsen Дома в стиле модерн
Architectenbureau Jules Zwijsen

Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen

Стекло – материал, который может соединить все, что угодно, и при этом остаться нейтральным зрителем происходящего. Он очень красив, поэтому его наличие прощается и даже одобряется в любом стиле дизайна интерьера и архитектуры.

Здесь пристройку в стиле модерн и старое здание фермы (с новой кровлей и мансардными окнами) соединило именно стекло. Тонированное в черный и оттого еще более глянцевое оно помогло создать некий переходный барьер между двумя объемами из разных эпох.

Реконструированное здание фермы

Nieuwbouw en verbouw hallen boerderij, Architectenbureau Jules Zwijsen Architectenbureau Jules Zwijsen Дома в стиле модерн
Architectenbureau Jules Zwijsen

Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen

С этой стороны отлично видно, как была реконструирована ферма. Она получила новые окна, кровлю, мансардные окна, а большая парадная дверь сделана из современного небьющегося стекла.

Интерьер фермы

Nieuwbouw en verbouw hallen boerderij, Architectenbureau Jules Zwijsen Architectenbureau Jules Zwijsen Кухня в стиле модерн
Architectenbureau Jules Zwijsen

Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen

Внутри мы найдем стильный современный интерьер, рассчитанный на проживание с маленькими детьми. Все поверхности здесь очень практичны, холлы и коридоры – большие и широкие, а столовая является главным местом в доме, где собирается вся семья – и не только для того, чтобы пообедать. В семейном доме столовая становится всем – детской студией, кабинетом для мамы, местом для игр и выполнения домашнего задания, а также не забывает и про свою основную функцию, с которой тоже отлично справляется.

Сочетание двух построек в интерьере

Nieuwbouw en verbouw hallen boerderij, Architectenbureau Jules Zwijsen Architectenbureau Jules Zwijsen Столовая комната в стиле модерн
Architectenbureau Jules Zwijsen

Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen

Здесь мы видим, как изнутри выглядит стык двух зданий. Наверху есть переход между вторыми уровнями, а внизу – остекление в пол, своей эффектностью слегка сглаживающее ощущение двух разных материалов – массива кирпичной стены и бетонной.

Оригинальный кирпич

Nieuwbouw en verbouw hallen boerderij, Architectenbureau Jules Zwijsen Architectenbureau Jules Zwijsen Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Architectenbureau Jules Zwijsen

Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen

Было принято решение оставить часть кирпичных стен открытыми, чтобы подчеркнуть оригинальную постройку и сделать ее частью нового времени и образа жизни в доме, а не просто спрятать за штукатуркой. Таким образом, ферма сохранила свой прежний облик, но внутри стала совсем другой. Первый этаж занимает кухня и гостиная, а второй – огромная игровая для детей.

Мансардные окна в новой крыше

Nieuwbouw en verbouw hallen boerderij, Architectenbureau Jules Zwijsen Architectenbureau Jules Zwijsen Кухня в стиле модерн
Architectenbureau Jules Zwijsen

Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen
Architectenbureau Jules Zwijsen

В ходе реконструкции создали дополнительное освещение на ферме, так как старые стандарты никак не подходили для современной жизни. В некоторых местах окна были серьезно расширены, вплоть до установки окон от пола до потолка, в новой кровле появились мансардные окна – дюжина с обеих сторон, часть из которых освещает мансардный этаж, а другая часть – первый уровень.

Так, реконструированная ферма получила фору еще в 100 лет, которые она сможет провести со своими новыми владельцами и их внуками. Кажется, что здесь было сотворено настоящее чудо. Дом, который в прекрасном состоянии проживет два века, им и является!

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