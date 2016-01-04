Современная пристройка к старинной ферме

О том, что старинные особняки и поместья могут получить вторую жизнь, читатели homify уже знают, но что же делать со старыми фермами, разбросанными по всей Европе, будто алмазы, мечтающие об огранке?

Этот проект пристройки от архитектурного бюро Architecten Bureau Jules Zwijsen реализован в Нидерландах, и он покажет вам, что на любой основе можно создать качественный и современный проект.