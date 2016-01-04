Дом-невидимка

Маскирующий окрас требуется не только животным в дикой природе, но и частным домам, построенным в городе! Архитекторы из студии Jorge Domingues Arquitectos это знают и придумали для семейной пары с детьми интересный проект коттеджа, который почти не заметен на улице и имеет приватный формат остекления.

Такие проекты – полные нюансов, эксклюзивных элементов и характерных отличий, которые служат в первую очередь практичной цели, являются гордостью homify и полностью оправдывают свои яркие названия.