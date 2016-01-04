Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дом-невидимка

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa em Matosinhos II, Jorge Domingues Arquitectos Jorge Domingues Arquitectos Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Маскирующий окрас требуется не только животным в дикой природе, но и частным домам, построенным в городе! Архитекторы из студии Jorge Domingues Arquitectos это знают и придумали для семейной пары с детьми интересный проект коттеджа, который почти не заметен на улице и имеет приватный формат остекления.

Такие проекты – полные нюансов, эксклюзивных элементов и характерных отличий, которые служат в первую очередь практичной цели, являются гордостью homify и полностью оправдывают свои яркие названия.

Дизайн фасадов

Casa em Matosinhos II, Jorge Domingues Arquitectos Jorge Domingues Arquitectos Дома в стиле модерн
Jorge Domingues Arquitectos

Casa em Matosinhos II

Jorge Domingues Arquitectos
Jorge Domingues Arquitectos
Jorge Domingues Arquitectos

Стекла с матовыми шторами, которые не полностью закрывают вид и солнечный свет – главное решение в дизайне парадного фасада, которое позволило не отказываться от современного остекления. Так, два крупных окна на первом и втором этаже стали главным элементом дизайна экстерьера этого дома в стиле минимализм.

Дизайн забора простым и геометричным видом своих модулей повторяет облик экстерьера самого здания и позволяет увести внимание прохожих на что-нибудь более яркое. Еще один шикарный элемент – третий уровень с террасой на крыше, который практически не заметен пешеходам, но помогает увеличить полезную площадь и сделать дом более просторным.

Асимметричные объемы

Casa em Matosinhos II, Jorge Domingues Arquitectos Jorge Domingues Arquitectos Дома в стиле модерн
Jorge Domingues Arquitectos

Casa em Matosinhos II

Jorge Domingues Arquitectos
Jorge Domingues Arquitectos
Jorge Domingues Arquitectos

Весь проект дома создан на основе асимметричных объемов, которые будто кубики LEGO накладываются друг на друга. Третий уровень, как мы видим с этого ракурса, представлен террасой и с этой стороны, делая общую площадь террас равной почти 30 квадратам.

Интересно также и то, что автомобильная площадка была реализована очень нестандартным образом. Заезжая в ворота с улицы, вам нужно проехать вдоль всего дома, чтобы оставить машину у входа в дом на другом конце участка. Эта единственно верная и удобная комбинация зон на участке шириной немногим более 10 метров выглядит очень оригинально.

Дизайн интерьера и отделка

Casa em Matosinhos II, Jorge Domingues Arquitectos Jorge Domingues Arquitectos Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Jorge Domingues Arquitectos

Casa em Matosinhos II

Jorge Domingues Arquitectos
Jorge Domingues Arquitectos
Jorge Domingues Arquitectos

Невидимые двери – часть общей концепции проекта, где дизайн не отвлекает внимание на себя, а лишь помогает жить комфортной и стильной жизнью. Сейчас мы находимся на втором уровне здания – внизу нас ждет гостиная, вверху – комната с террасами.

Отделка дома была произведена по очень простой, но при этом и очень выигрышной схеме. Полы из натурального дерева и покраска стен в белый цвет позволяют в будущем воплотить на этой основе любой стиль оформления.

Парадный вход

Casa em Matosinhos II, Jorge Domingues Arquitectos Jorge Domingues Arquitectos Окна и двери в стиле модерн
Jorge Domingues Arquitectos

Casa em Matosinhos II

Jorge Domingues Arquitectos
Jorge Domingues Arquitectos
Jorge Domingues Arquitectos

На этом фотоснимке вы видим парадную прихожую, которая тоже оформлена в лаконичной манере. Рядом – гардеробная, а в самой комнате достаточно места для того, чтобы вся семья или даже компания друзей смогла удобно пройти дальше.

Гостиная

Casa em Matosinhos II, Jorge Domingues Arquitectos Jorge Domingues Arquitectos Гостиная в стиле модерн
Jorge Domingues Arquitectos

Casa em Matosinhos II

Jorge Domingues Arquitectos
Jorge Domingues Arquitectos
Jorge Domingues Arquitectos

Просторная гостиная с большим окном от пола до потолка выглядит вдохновляюще. Скоро здесь будет мебель и предметы декора, которые подчеркнут большую площадь шикарного остекления.

Детские

Casa em Matosinhos II, Jorge Domingues Arquitectos Jorge Domingues Arquitectos Гостиная в стиле модерн
Jorge Domingues Arquitectos

Casa em Matosinhos II

Jorge Domingues Arquitectos
Jorge Domingues Arquitectos
Jorge Domingues Arquitectos

Две детские комнаты расположены на втором этаже и имеют равную площадь. Подобный подход отлично решает проблему выбора комнаты для каждого из детей. Главная спальня родителей – на третьем уровне с террасами, а ванные комнаты, как и детские, находятся на втором.

Такой проект – отличная возможность на узком участке создать стильный коттедж в современном стиле, избегая множества проблем, связанных с ограниченной площадью. Такие дома в предельно минималистичном стиле появляются все чаще на улицах Лиссабона, Мадрида и Рима. Не привлекающие внимания прохожих, но популярные на мировой дизайнерской арене.

Они – новый образ жизни в доме в городе, который позволяет наслаждаться приватностью и собственным зеленым двориком вместе с близостью инфраструктуры. А выбирая исторические или особенно зеленые районы, вы сможете получить еще и грандиозное местоположение, позволяющее жить с повышенным комфортом.

Лучшие материалы для вас на homify:

— Однушка вашей мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Интересные идеи для дизайна спальни.

Идеальный декор для празднования православного Рождества

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо