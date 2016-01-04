Дом-невидимка

Маскирующий окрас требуется не только животным в дикой природе, но и частным домам, построенным в городе! Архитекторы из студии Jorge Domingues Arquitectos это знают и придумали для семейной пары с детьми интересный проект коттеджа, который почти не заметен на улице и имеет приватный формат остекления.
Такие проекты – полные нюансов, эксклюзивных элементов и характерных отличий, которые служат в первую очередь практичной цели, являются гордостью homify и полностью оправдывают свои яркие названия.
Стекла с матовыми шторами, которые не полностью закрывают вид и солнечный свет – главное решение в дизайне парадного фасада, которое позволило не отказываться от современного остекления. Так, два крупных окна на первом и втором этаже стали главным элементом дизайна экстерьера этого дома в стиле минимализм.
Дизайн забора простым и геометричным видом своих модулей повторяет облик экстерьера самого здания и позволяет увести внимание прохожих на что-нибудь более яркое. Еще один шикарный элемент – третий уровень с террасой на крыше, который практически не заметен пешеходам, но помогает увеличить полезную площадь и сделать дом более просторным.
Весь проект дома создан на основе асимметричных объемов, которые будто кубики LEGO накладываются друг на друга. Третий уровень, как мы видим с этого ракурса, представлен террасой и с этой стороны, делая общую площадь террас равной почти 30 квадратам.
Интересно также и то, что автомобильная площадка была реализована очень нестандартным образом. Заезжая в ворота с улицы, вам нужно проехать вдоль всего дома, чтобы оставить машину у входа в дом на другом конце участка. Эта единственно верная и удобная комбинация зон на участке шириной немногим более 10 метров выглядит очень оригинально.
Невидимые двери – часть общей концепции проекта, где дизайн не отвлекает внимание на себя, а лишь помогает жить комфортной и стильной жизнью. Сейчас мы находимся на втором уровне здания – внизу нас ждет гостиная, вверху – комната с террасами.
Отделка дома была произведена по очень простой, но при этом и очень выигрышной схеме. Полы из натурального дерева и покраска стен в белый цвет позволяют в будущем воплотить на этой основе любой стиль оформления.
На этом фотоснимке вы видим парадную прихожую, которая тоже оформлена в лаконичной манере. Рядом – гардеробная, а в самой комнате достаточно места для того, чтобы вся семья или даже компания друзей смогла удобно пройти дальше.
Просторная гостиная с большим окном от пола до потолка выглядит вдохновляюще. Скоро здесь будет мебель и предметы декора, которые подчеркнут большую площадь шикарного остекления.
Две детские комнаты расположены на втором этаже и имеют равную площадь. Подобный подход отлично решает проблему выбора комнаты для каждого из детей. Главная спальня родителей – на третьем уровне с террасами, а ванные комнаты, как и детские, находятся на втором.
Такой проект – отличная возможность на узком участке создать стильный коттедж в современном стиле, избегая множества проблем, связанных с ограниченной площадью. Такие дома в предельно минималистичном стиле появляются все чаще на улицах Лиссабона, Мадрида и Рима. Не привлекающие внимания прохожих, но популярные на мировой дизайнерской арене.
Они – новый образ жизни в доме в городе, который позволяет наслаждаться приватностью и собственным зеленым двориком вместе с близостью инфраструктуры. А выбирая исторические или особенно зеленые районы, вы сможете получить еще и грандиозное местоположение, позволяющее жить с повышенным комфортом.
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