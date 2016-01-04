100 м2: модульный дом в стиле минимализм

Модульные дома не перестают нас удивлять! Кроме того, что они стоят гораздо меньше альтернатив, выглядят супер-стильно и минималистично, так еще и используют гениальные и очень удобные планировки!

Этот проект создала архитектурная студия CASAS CUBE наравне с линейкой похожих, но в нем есть своя особенность – отличный формат в 100 квадратных метров, который обеспечивает вас всем необходимым с высоким уровнем комфорта! Такой дом, хоть и является практически минимальным по площади для пригорода, все-таки выглядит полноценно и основательно, а стоит достаточно доступно.