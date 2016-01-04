100 м2: модульный дом в стиле минимализм

Модульные дома не перестают нас удивлять! Кроме того, что они стоят гораздо меньше альтернатив, выглядят супер-стильно и минималистично, так еще и используют гениальные и очень удобные планировки!
Этот проект создала архитектурная студия CASAS CUBE наравне с линейкой похожих, но в нем есть своя особенность – отличный формат в 100 квадратных метров, который обеспечивает вас всем необходимым с высоким уровнем комфорта! Такой дом, хоть и является практически минимальным по площади для пригорода, все-таки выглядит полноценно и основательно, а стоит достаточно доступно.
Мы уже говорили вам о том, что дома, изготавливаемые на фабрике и устанавливаемые за короткий срок на участок (от 6 часов до 3-х суток), называются prefabricadas. Вся линейка данной фирмы основывается именно на таких домах, общее название Cube имеет приставку в виде обозначения площади. Этот дом – Cube 100, в Испании он стоит 69.900 € плюс налог, что на местном рынке считается просто шикарным выбором для покупки.
Внутри и снаружи такие проекты часто поражают своей гениальностью и точной планировкой, рассчитанной на очень удобный и современный образ жизни. Внутри вы найдете уже включенную в сумму отделку и мебель – ламинат, двойные стеклопакеты, окрашенные стены, как принято в Испании, в три слоя краски, полностью укомплектованные кухню и ванную комнату, электрические жалюзи в спальнях, двери и освещение.
Среди потрясающих возможностей этого дома – возобновляемый источник энергии, используемый для отопления и основанный на аэротермическом насосе, он тоже входит в стоимость.
Минималистичный и очень красивый дизайн экстерьера основан на отделке натуральным камнем (!) в комбинации с деревом и панорамном остеклении в пол в половине комнат дома.
Длинные плиты камня, изысканно расположенные на фасаде, в тени раскрывают свой рисунок, они идеально гладкие и защищают дом от жаркого испанского лета. Небольшое крыльцо с красивым навесом из темного дерева, отмостка и терраса также входят в стоимость проекта.
Такие студии как Casas Cube находят золотую середину между всеми параметрами дома, подходящего для образа жизни современной семьи. Строится он очень быстро, к владельцам попадает готовым на 99% (добавьте лишь кровати, диван и пару шкафов), а стоит на местном рынке недорого. При этом вы получаете новый минималистичный дом, который выглядит очень стильно.
На кухне нас ждет светлый гарнитур с бытовой техникой, интерьер, слегка декорированный для фотосессии, и кухонный фартук из керамической мозаики. В проекте Casa Cube 100 кухня имеет площадь 10,6 кв.м. и зону столовой в другом углу.
Кроме того, в Casa Cube 100 есть: гостиная в 23 кв.м., прихожая 4,5 кв.м. и коридор 6 кв.м. ведущий в три спальни (10, 13,5 и 8 кв.м.). Также мы найдем в доме отдельную ванную комнату для главной спальни и одну – общую для детей (5 и 6 кв.м.), а рядом дополнительную прачечную (3 кв..м) для стирки и глажки.
В Casa Cube есть и другой вариант планировки – с двумя спальнями, где маленькая спальня в 8 кв.м. становится шикарной гардеробной с окном, частью главного мастер-сьюта. А еще во все комнатах предусмотрены удобные ниши для шкафов-купе, которые визуально очень красиво впишутся в интерьер, а в гостиной вы найдете и зону парадной столовой на 6 персон.
Такой дом явно стоит 69.900 €!
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