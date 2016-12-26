​Идеи дизайна туалетной комнаты в стиле бразильяно

Комбинация из туалетного столика под раковину и аксессуаров и дополнительной полочки под ней – очень распространенный декоративный прием в стиле бразильяно. Эту стену можно украсить зеркалами, как и поверхности полочек, а сама столешница чаще всего выполняется из натурального камня.

В декоре туалетной комнаты в качестве аксессуаров стоит использовать зеркальные, стеклянные, золотые и серебряные элементы, преломляющие и удваивающие свет и отражения и добавляющие капельку гламура в интерьер.