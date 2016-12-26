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​Идеи дизайна туалетной комнаты в стиле бразильяно

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Ванная в классическом стиле
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Именно с оформления маленькой туалетной комнаты вы можете начать исправлять недостатки вашей квартиры. Стиль бразильяно действительно знает, как преобразовать квадратные сантиметры (а не метры!) в роскошь и глянец самым легким и доступным образом.

Подсветка пола

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Ванная комната в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Подсветка пола по периметру – возможность, которую не стоит упускать в дизайне туалетной комнаты. Включается он вместе с основным светом, а создан в формате отделки пола плинтусами или в специальном отдельном модуле. Также он может быть встроен в пол под стеклянным экраном вместо керамической плитки по периметру помещения.

Подход к дизайну туалетной комнаты

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Ванная комната в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Нужно понять, что дизайн интерьера туалетной комнаты в стиле бразильяно – полноценный, самостоятельной проект, который требует такой же отдачи, как и другие помещения, если не большей. Подбор материалов, освещения, выбор цветов, аксессуаров, сантехники и мебели здесь ограничен, поэтому задача усложняется, но оттого вы можете словить волну азарта – ведь сделать все идеально, кажется, просто невозможно.

Волшебство бразильяно

homify Ванная комната в стиле модерн Мрамор
homify

homify
homify
homify

Но стиль бразильяно даже в своем самом крохотном проявлении дизайна туалетной комнаты делает так, что цвета становятся ярче, рельефы контрастнее, место для хранения появляется из ниоткуда, как и ощущение роскоши и глянца. Посмотрим, какие идеи он нам приготовил?

Декоративное хранение

Apartamento Alphavile, Morávia - Arquitetura e Interiores Morávia - Arquitetura e Interiores Ванная комната в стиле модерн
Morávia – Arquitetura e Interiores

Morávia - Arquitetura e Interiores
Morávia – Arquitetura e Interiores
Morávia - Arquitetura e Interiores

Одну из самых важных частей в дизайне интерьера туалетной комнаты часто оставляют на потом. Эффектное хранение аксессуаров и предметов декора должно быть сразу учтено и вписано в дизайн проект. Лучше всего организовывается оно на декоративном подносе – золотом, деревянном, серебряном или зеркальном.

Оформление деревом

Apartamento na Pompeia, São Paulo, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Ванная комната в стиле модерн
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Частичная отделка интерьера туалетной комнаты деревом позволит вам сделать эту мокрую зону гораздо уютней. Выбирайте теплые, насыщенные тона или, наоборот, максимально нейтральные и вы сможете создать красивую комбинацию вместе с керамической плиткой.

Обои в туалетной комнате

Apartamento Bairro Funcionários, Rosangela C Brandão Interiores Rosangela C Brandão Interiores Ванная в классическом стиле
Rosangela C Brandão Interiores

Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores
Rosangela C Brandão Interiores

Еще одна интересная идея из стиля бразильяно – оформление стен в туалетной комнате специальными влагостойкими обоями. Так как здесь нет душа или ванной чаши, такое использование становится возможным, а высокие плинтусы из керамической плитки сделают такое решение еще более практичным.

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Декоративная комбинация

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Ванная в классическом стиле
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Комбинация из туалетного столика под раковину и аксессуаров и дополнительной полочки под ней – очень распространенный декоративный прием в стиле бразильяно. Эту стену можно украсить зеркалами, как и поверхности полочек, а сама столешница чаще всего выполняется из натурального камня. 

В декоре туалетной комнаты в качестве аксессуаров стоит использовать зеркальные, стеклянные, золотые и серебряные элементы, преломляющие и удваивающие свет и отражения и добавляющие капельку гламура  в интерьер.

Шикарная раковина

Apartamento Lourdes - Caxias do Sul, Fabris Franco Arquitetura Fabris Franco Arquitetura Ванная в классическом стиле
Fabris Franco Arquitetura

Fabris Franco Arquitetura
Fabris Franco Arquitetura
Fabris Franco Arquitetura

Отдельная дизайнерская раковина, гордо стоящая на мраморном туалетном столике – шикарная возможность сделать интерьер этой комнаты потрясающим и неотразимым. Остановите свой выбор на блестящих, жемчужных, золотых и серебряных моделях, а также подумайте о раковине из стекла в стиле минимализм.

Зеркальная мебель

Apartamento AC, Gláucia Britto Gláucia Britto Ванная комната в стиле модерн
Gláucia Britto

Gláucia Britto
Gláucia Britto
Gláucia Britto

Еще один характерный признак стиля бразильяно – минималистичная зеркальная мебель, она идеально подойдет под декор туалетной комнаты. Такой интерьер, кажется, ничем не уступает по статусу гостиной или парадному холлу, а может быть реализован достаточно просто.

Отделка стен

Iluminação de destaque em apartamento no litoral paulista , Guido Iluminação e Design Guido Iluminação e Design Ванная в классическом стиле
Guido Iluminação e Design

Guido Iluminação e Design
Guido Iluminação e Design
Guido Iluminação e Design

Очень важна в стиле бразильяно отделка стен. Комбинированная и очень интересная она состоит из натурального и декоративного камня, штукатурки, мозаики, керамической плитки и зеркальной отделки. Комбинация этих элементов способна сделать и маленькую комнату очень стильной.

Предельный минимализм

Projeto Residencial clean, Virtu Arquitetura Virtu Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Virtu Arquitetura

Virtu Arquitetura
Virtu Arquitetura
Virtu Arquitetura

Крайне трепетно стоит подходить и к выбору главных предметов этого пространства. Раковина, унитаз, биде и другие элементы в стиле минимализм лучше всего дополнят интерьер туалетной комнаты в стиле бразильяно.

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