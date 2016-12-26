​Идеи дизайна туалетной комнаты в стиле бразильяно

Именно с оформления маленькой туалетной комнаты вы можете начать исправлять недостатки вашей квартиры. Стиль бразильяно действительно знает, как преобразовать квадратные сантиметры (а не метры!) в роскошь и глянец самым легким и доступным образом.
Подсветка пола по периметру – возможность, которую не стоит упускать в дизайне туалетной комнаты. Включается он вместе с основным светом, а создан в формате отделки пола плинтусами или в специальном отдельном модуле. Также он может быть встроен в пол под стеклянным экраном вместо керамической плитки по периметру помещения.
Нужно понять, что дизайн интерьера туалетной комнаты в стиле бразильяно – полноценный, самостоятельной проект, который требует такой же отдачи, как и другие помещения, если не большей. Подбор материалов, освещения, выбор цветов, аксессуаров, сантехники и мебели здесь ограничен, поэтому задача усложняется, но оттого вы можете словить волну азарта – ведь сделать все идеально, кажется, просто невозможно.
Но стиль бразильяно даже в своем самом крохотном проявлении дизайна туалетной комнаты делает так, что цвета становятся ярче, рельефы контрастнее, место для хранения появляется из ниоткуда, как и ощущение роскоши и глянца. Посмотрим, какие идеи он нам приготовил?
Одну из самых важных частей в дизайне интерьера туалетной комнаты часто оставляют на потом. Эффектное хранение аксессуаров и предметов декора должно быть сразу учтено и вписано в дизайн проект. Лучше всего организовывается оно на декоративном подносе – золотом, деревянном, серебряном или зеркальном.
Частичная отделка интерьера туалетной комнаты деревом позволит вам сделать эту мокрую зону гораздо уютней. Выбирайте теплые, насыщенные тона или, наоборот, максимально нейтральные и вы сможете создать красивую комбинацию вместе с керамической плиткой.
Еще одна интересная идея из стиля бразильяно – оформление стен в туалетной комнате специальными влагостойкими обоями. Так как здесь нет душа или ванной чаши, такое использование становится возможным, а высокие плинтусы из керамической плитки сделают такое решение еще более практичным.
Комбинация из туалетного столика под раковину и аксессуаров и дополнительной полочки под ней – очень распространенный декоративный прием в стиле бразильяно. Эту стену можно украсить зеркалами, как и поверхности полочек, а сама столешница чаще всего выполняется из натурального камня.
В декоре туалетной комнаты в качестве аксессуаров стоит использовать зеркальные, стеклянные, золотые и серебряные элементы, преломляющие и удваивающие свет и отражения и добавляющие капельку гламура в интерьер.
Отдельная дизайнерская раковина, гордо стоящая на мраморном туалетном столике – шикарная возможность сделать интерьер этой комнаты потрясающим и неотразимым. Остановите свой выбор на блестящих, жемчужных, золотых и серебряных моделях, а также подумайте о раковине из стекла в стиле минимализм.
Еще один характерный признак стиля бразильяно – минималистичная зеркальная мебель, она идеально подойдет под декор туалетной комнаты. Такой интерьер, кажется, ничем не уступает по статусу гостиной или парадному холлу, а может быть реализован достаточно просто.
Очень важна в стиле бразильяно отделка стен. Комбинированная и очень интересная она состоит из натурального и декоративного камня, штукатурки, мозаики, керамической плитки и зеркальной отделки. Комбинация этих элементов способна сделать и маленькую комнату очень стильной.
Крайне трепетно стоит подходить и к выбору главных предметов этого пространства. Раковина, унитаз, биде и другие элементы в стиле минимализм лучше всего дополнят интерьер туалетной комнаты в стиле бразильяно.
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