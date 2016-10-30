Каким образом можно использовать чердак

Традиционно сложилось, что чердак — это обычное, пыльное, холодное и сырое помещение под крышей. Максимум, для чего его используют — хранение закаток либо ненужного хлама, который так и не решились выбросить. А еще ним пугают детей, рассказывая о различных «бабайках», которые там обитают и которые могут прийти оттуда к непослушным детям.

Однако нужно понимать, что пространство на чердаке может быть полноценным помещением, если найти к нему функциональный подход. Ведь чердаки есть практически у всех частных домов, а также у многоквартирных многоэтажных домов. Следует отметить, что более полезное использование чердака, чем указано выше, довольно редко.

Тем не менее, современные подходы в дизайне позволяют рассматривать использование чердака совершенно под новыми углами. Если бы их можно было представить в реальности, они образовали огромную многогранную фигуру из идей.

Малую толику из этих решений составляют проекты:

использования чердака как хранилища;

личного тренажерного зала;

спа и сауны;

комнаты для занятий хобби;

мансардного помещения;

комнаты для вечеринок и пр.

Рассмотрим детальнее эти варианты использования чердака.