Каким образом можно использовать чердак

Традиционно сложилось, что чердак — это обычное, пыльное, холодное и сырое помещение под крышей. Максимум, для чего его используют — хранение закаток либо ненужного хлама, который так и не решились выбросить. А еще ним пугают детей, рассказывая о различных «бабайках», которые там обитают и которые могут прийти оттуда к непослушным детям.
Однако нужно понимать, что пространство на чердаке может быть полноценным помещением, если найти к нему функциональный подход. Ведь чердаки есть практически у всех частных домов, а также у многоквартирных многоэтажных домов. Следует отметить, что более полезное использование чердака, чем указано выше, довольно редко.
Тем не менее, современные подходы в дизайне позволяют рассматривать использование чердака совершенно под новыми углами. Если бы их можно было представить в реальности, они образовали огромную многогранную фигуру из идей.
Малую толику из этих решений составляют проекты:
использования чердака как хранилища;
личного тренажерного зала;
спа и сауны;
комнаты для занятий хобби;
мансардного помещения;
комнаты для вечеринок и пр.
Рассмотрим детальнее эти варианты использования чердака.
Это довольно традиционный вариант использования чердака, который знаком всем. Хранить на чердаке можно все что угодно: от рыболовных снастей, аудиокассет или лыж без одной пары до продуктов питания. В то же время, это не всегда рациональное использование чердака.
Например, человеку незачем хранить на чердаке хлам — его нужно просто выбросить и тогда он не будет занимать драгоценное место. Более полезные вещи хранить там нет смысла, так как, скорее всего, они потеряют там свои свойства и придут в негодность. Остается домашняя консервация, но ее с таким же успехом можно хранить в специально предназначенной для этого кладовой, подвале, погребе.
Более оригинальным будет использование чердака в качестве личного гардероба. Такой вариант в особенности допустим, если чердачное помещение невелико по размерам и не очень подходит для полноценной комнаты. Для этой цели на чердаке следует провести ремонт — окрасить потолок и стены в белый цвет или в другие цвета светлых тонов. По бокам помещения разместить низкие шкафы, оборудовать перекладины для вешалок.
Многие люди ежемесячно тратят большие деньги на то, чтобы позаниматься в фитнес-клубе. Если в доме есть подходящее помещение на чердаке, его можно использовать для оборудования личного тренажерного зала.
Для этого следует выполнить несколько условий, а именно:
Укрепить пол. Не помешает тут выстелить пол деревянной доской или паркетом. Особая направленность помещения подсказывает накрыть пол спортивным матом.
Утеплить чердачное помещение. Поскольку это кровля, она очень хорошо обдувается и подвергается воздействию атмосферных осадков. При этом, занятие по холодному залу плохо влияет на состояние мышц и здоровье в целом.
Покрасить стены в светлые тона. Это сделает помещение чердака визуально более просторным. Так оно не будет создавать гнетущую обстановку.
Обеспечить вентиляцию, ведь интенсивно работающему спортсмену необходим доступ к свежему воздуху.
Установить несколько тренажеров, достаточных для проработки основных групп мышц. Возможно оборудование под более специфические нужны в зависимости от избранного направления спорта. Так, для мужчин можно подвесить боксерскую грушу, для женщин — разместить гимнастические мячи, зеркала для тренировки танца, пилон и пр.
Каждый может экономить по-своему. Если в предыдущем пункте можно было сэкономить на походах в фитнес-клуб, то теперь рассматривается вариант экономии на саунах и банях. Ведь можно использовать чердак в качестве домашней сауны.
Для оборудования чердака под сауну рекомендуют придерживаться следующих советов:
Как и в случае с тренажерным залом, чердак нужно утеплить. Это предотвратит утечку теплого воздуха из сауны, а также сквозняков, которые представляют опасность для разгоряченных посетителей сауны.
Пол на чердаке следует укрепить и гидроизолировать, чтобы влага не оседала на потолке нижних этажей. Для этого идеально подойдет керамическая плитка.
Будет идеально, если рядом с мини-сауной на чердаке будет оборудован душ. Так не придется далеко идти или спускаться — все будет рядом.
Материалы, из которых будет изготовлена сауна, должны быть натуральны и не выделять вредных веществ. Так, даже натуральная сосна при нагревании выделяет вредные смолы, поэтому ее древесина не используется в таких целях.
Преимуществом использования чердака для оборудования мини-сауны является то, что ее владелец для прохождения это приятной процедуры может не ходить в соответствующие заведения. И она будет под рукой, достаточно подняться наверх, а потом спуститься.
Работа — работой, учеба — учебой, а найти время для любимого занятия, как говорят «для души», хочется хотя бы иногда. И не только время, но еще и место. Ведь каким бы ни было хобби, оно может занимать много жилого пространства, создавая хаос вокруг. К примеру, если хобби — это шитье, то наверняка приходится собирать остатки ниток и лоскутки ткани по всей квартире или дому. Поэтому, использование чердака в качестве комнаты для хобби находится на повестке дня у современных дизайнеров.
В то же время, необязательно собирать те же лоскутки и нитки на чердаке. Превратив его в комнату для хобби важно задуматься о разумном оборудовании этого места. Нужно поставить удобный стол, стулья, шкафчики и полочки, где будут размещаться материалы для реализации своих творческих идей. Будет идеально, если все это будет доступно на расстоянии вытянутой руки.
Идея использования чердака в качестве жилого помещения не нова, однако дизайнеры стараются привнести в нее свежее дыхание. Более того, мансардные помещения считаются признаком роскоши, ведь не каждый может себе это позволить.
Как и в рекомендациях, сказанных выше, для проживания на чердаке следует укрепить в нем пол, утеплить.
Особенностью чердака является то, что очень часто в нем мало пространства. Исходя из этого, не рекомендуется создавать обстановку чердака в темных тонах. Наоборот, рекомендуют применять белые и светлые тона. Тут будет кстати интерьер в скандинавском стиле, использующий такую цветовую гамму.
Для обзора желательно сделать большое окно. Особенно его достоинства оценятся вечером, когда засыпая, человек будет любоваться звёздным небом.
Напоследок можно предложить такое решение для использования чердака, как комната для вечеринок. Естественно, ограниченное пространство чердака вряд ли позволит проводить там яркие молодежные тусовки, как в голливудских молодежных комедиях. Однако, вечеринку для пяти — шести людей провести можно.
Требования к интерьеру такой комнаты аналогичны тем, что указаны выше. Учитывая невысокие потолки, мебель на чердаке должна быть низкой. Если это комната для вечеринок, то это могут быть низенькие пуфы, бескаркасные кресла или вовсе мягкие и теплые ковры — словно в восточном стиле. Угощения также можно подавать на низкие столики.