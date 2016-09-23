Новейшие тенденции в дизайне плитки

Ни для кого не секрет, что в современном интерьере предназначение керамической плитки не исчерпывается сугубо санузлом или кухней. Тенденция к смешению стилей и преодолению условностей толкает современных дизайнеров использовать плитку в любом пространстве, где возникает необходимость в разнообразии фактур и поверхностей. Благо, сегодня керамическая плитка может иметь совершенно невообразимые качества и формы.

И здесь встаёт вопрос выбора и предпочтения. Ведь всё это многообразие зачастую продиктовано вкусами не самыми взыскательными или просто излишне консервативными. Кроме того многие производители оказываются не достаточно проворными, чтобы успевать за новейшими веяниями. Так или иначе, но для того, чтобы остановив свой выбор на плитке как декоративном решении, быть уверенным в по-настоящему современном и стильном результате, Вам придётся тщательно изучить предложение на этом рынке и последние тенденции в мире керамики.