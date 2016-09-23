Новейшие тенденции в дизайне плитки

Ни для кого не секрет, что в современном интерьере предназначение керамической плитки не исчерпывается сугубо санузлом или кухней. Тенденция к смешению стилей и преодолению условностей толкает современных дизайнеров использовать плитку в любом пространстве, где возникает необходимость в разнообразии фактур и поверхностей. Благо, сегодня керамическая плитка может иметь совершенно невообразимые качества и формы.
И здесь встаёт вопрос выбора и предпочтения. Ведь всё это многообразие зачастую продиктовано вкусами не самыми взыскательными или просто излишне консервативными. Кроме того многие производители оказываются не достаточно проворными, чтобы успевать за новейшими веяниями. Так или иначе, но для того, чтобы остановив свой выбор на плитке как декоративном решении, быть уверенным в по-настоящему современном и стильном результате, Вам придётся тщательно изучить предложение на этом рынке и последние тенденции в мире керамики.
Пэчворк – одно из самых перспективных направлений дизайна керамической плитки. Если для Вас принципиальна уникальность Вашего собственного выбора, что может быть проще и рациональнее, чем самому составить мозаику из одинаковых по форме, но различных по рисунку модулей? В этом случае, производители обычно обходятся традиционной квадратной плиткой. Впрочем, ничуть не хуже смотрятся и другие формы. Главным принципом здесь должен стать принцип единства колорита или фактуры: таким образом, в какой бы последовательности не сочетались модули, конечный результат будет смотреться цельно и органично.
Сегодня в мире керамики постепенно уходит в прошлое господство минимализма, чьи простота форм, строгость линий и колористическая сдержанность или нейтральность вытесняются смешением стилей, эклектикой, сложностью и подчас даже вычурностью рисунка, яркими фовистскими красками.
Главные тенденции на нынешний момент: креативность, доходящая до экстравагантности, инновационные технологии, натуральные материалы, дробность, неожиданные формы и сложные замысловатые ансамбли.
Прежде, чем говорить о месте плитки в современном интерьере, нужно заметить, что современная плитка – это далеко не одна лишь ортодоксальная керамика. Сегодня в интерьере всё чаще можно встретить такие материалы, как керамогранит, пробку, цемент, зеркала и даже метал или смальтовое стекло.
Как бы то ни было, первым делом стоит задуматься о том, каким Вы видите решение всего дома и выбранного помещения, в частности. Исходя из этого и стоит выбирать дизайн самой плитки.
В наше время использование мрамора в интерьере перестало быть редкостью или признаком роскоши. Но если мрамор кажется Вам слишком нарочитым и при этом Вы тяготеете к натуральности, можно задуматься о плитке с имитацией поверхности камня. Зачастую, конечно, она выглядит грубовато, но в то же время это её свойство можно поставить на службу, превратив даже и в достоинство. Прелесть такой поверхности будет проявлена в сопоставлении со строгими предметами интерьера из хромированной стали, чугуна и стекла. Одно из выгодных свойств керамики, имитирующей камень, заключается в том, что практически всегда она матовая и достаточно рельефная,от чего почти не скользит. Это качество делает ей идеальным вариантом для декорирования пола в помещениях, предусматривающих обилие влаги. Большую естественность такой плитке придаёт соседство с открытым пространством двора или сада
С задачей имитации натурального камня превосходно справляется керамогранит. Обладая великолепными характеристиками износоустойчивости, экологичности, влагостойкости и морозоустойчивости, этот достаточно новый материал всё чаще предпочитается традиционной плитке. Керамогранит получается соединением глины, каолина, полевого шпата и окиси металлов, под действием высокой температурой и сильного давления. Получаемый таким способом материал обладает декоративными свойствами , почти не уступающими натуральному камню, и при этом он пластичнее и универсальнее последнего.
Говоря о уникальных пластических свойствах новых материалов необходимо отдельно остановиться на одном из них – гибких каменных плитках, представляющих собой модуль из среза природного известняка толщиной 1-2 мм, наклеенного на основу из стекловолокна. Сложно переоценить декоративные качества такого материала: каждая плитка совершенно уникальна в силу уникальности самого камня. Кроме того такой материал становится абсолютно незаменимым, когда речь идёт о облицовке криволинейных поверхностей, таких, как арки и колонны. Плюс к этому декоративность этой плитке сообщает и разнообразие форм, в которых она производится: различной конфигурации многоугольники, традиционные квадраты и мелкий мозаичный модуль.
Но также сегодня пересматриваются как возможности, так и область применения и самой привычной керамической плитки. Заметной тенденцией здесь стал подход к плитке как к законченному декоративно-художественному объекту. Причём выдумка как дизайнеров, так и производителей здесь доходит совсем до причуд: такой плиточный ансамбль может походить скорее на декоративное панно или конструктивистский объект.
Вне зависимости от того,какое функциональное пространство Вашего дома Вы желаете декорировать при помощи плитки, и даже того, какой цвет доминирует в интерьере, можно с уверенностью утверждать, что серая плитка подойдёт здесь как нельзя лучше.
Серый цвет – это не какой-то конкретный колер, а скорее градация возможностей. По большому счёту, не будет слишком натянутым утверждение, что никакого “просто серого” вообще не существует. Серые оттенки – это всегда смесь минимум трёх красок: белой, чёрной и любой другой, придающей смеси характер. Сегодня серый – это не признак какого-то конкретного направления дизайна, вроде минимализма или сдержанной классики. Сочетая возможности комбинирования разных по поверхности и тону серых плиток с яркими акцентами чистого алого, хромового жёлтого или персикового цветов, Вы можете создать изысканное пространство тонкого вкуса и с нотками хорошей бесшабашности, отражающей лёгкость и непринуждённость современной широкой культуры.
Вообще, выдумка в области формы и текстуры – это, пожалуй, главное, чего ждут от плитки сегодня.
Как никогда актуальна, хотя и не нова имитация натурального дерева. Визуально и на ощупь такую плитку не отличить от древесины. Вместе с тем, керамическая плитка превосходит абсолютное большинство видов дерева по влаго- и износостойкости, что выгодно её отличает от натурального аналога. Развитие современных технологий позволяет создавать в керамическом производстве удивительные и невероятные текстуры, напоминающие внутреннюю обшивку космического корабля из фантастического блокбастера. Поверхность плитки становится объёмнее, переходя подчас в область скорее рельефа, нежели текстуры.
Ещё одно поветрие в дизайне керамической плитки последнего времени – индустриальный стиль. Романтика пространств свободной планировки, воплощённая в лофтовых интерьерах напрямую связана с молодёжным сопротивлением 60-80х годов. И не смотря на то, что из это явление давно выведено из маргинального пространства панк-культуры и прочно срослось с культурой общепринятой, всё же в индустриальном стиле остаётся некоторая доля бунтарства, необходимая в том случае, если Вы не желаете просто повторять образцы, а ищете уникальный дух Вашего дома.
В наше время зачастую можно видеть, как передовые дизайнеры и архитекторы смело вводят в интерьер и экстерьер жилья открытые бетонные конструкции, эстетизируя сам этот материал. В интерьерах в стиле Hi-Tech, лофтовых и эклектичных интерьерах сегодня это даже норма. Однако укладка настоящего бетона – дело непростое и весьма
пыльное. И использование плитки, имитирующей бетон, замечательный выход. Такая плитка помогает не только избежать неудобств, связанных с укладкой бетона, кроме этого она обладает и всеми теми качествами, которые свойственны только керамике.
Кроме традиционной керамической плитки, бетон может быть имитирован при помощи керамогранита, который смотрится одинаково эффектно как на стенах, так и на полу. Однако, не всегда необходимо прибегать к суррогатам. Сам цемент активно используется производителями в качестве материала для облицовочной плитки. Цементная плитка по свойствам схожа с керамической. Поверхность таких плиток покрывается цветным заполнителем пор, после чего полируется и высушивается.
Широко распространена ныне зеркальная плитка, любимая многими дизайнерами за ряд характерных для неё одной свойств. Например, с её помощью можно достичь особого эффекта “развоплощения” предметов. Область ее применения совершенно не ограничена – от ванной до гостиной, от пола и до потолка. Зеркальная плитка разного модуля сочетается с золотом, ультрамарином и изумрудом, да, собственно, со всяким прочим локальным цветом. И не только. Большие зеркальные плитки могут быть нарочно разбиты и скомбинированы после в неповторимые структуры. Вообще, в силу универсальности самого зеркального эффекта, всех возможностей работы с такой плиткой перечесть не возможно, что всегда оставляет для Вас шанс быть первопроходцем.
Популярная сегодня шестигранная форма плитки, хотя и смотрится необычно, даже футуристично, на самом деле является переиначиванием на современный лад традиции XVIII века, когда такая форма была весьма распространена. В отличие от галантного века, современность предписывает плитке быть яркой, свежей, выделяться, а не скромно ютиться по стенам. Популярно также и использование крупных шестигранных плит из керамогранит в винтажном стиле. Такая плитка на полу, к примеру,прекрасно сочетается с глазурованной поверхностью керамики на стенах.
Как видно, плитка сегодня завоёвывает всё новые области, вытесняя более прихотливые в эксплуатации материалы. Эта интервенция на новые территории вместе с развитием технологии провоцирует дизайнеров выдумывать совершенно не очевидные способы работы с этим материалом. Так что не стоит ограничиваться известными примерами и Вам. Подумайте, какого эффекта Вы бы желали достичь, и не возможно ли в Вашем конкретном случае пойти на авантюру, чтобы на выходе получить нечто поистине уникальное?