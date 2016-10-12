Как создать авторскую лампу своими руками

Свет – один из главнейших элементов дизайна интерьера. Светом зонируют пространство комнат, подчёркивают достоинства и комуфлируют недостатки помещения, создают специфическую атмосферу и многое другое. Но совершенно ясно, что свет этот – не абстрактное свечение, но он прямо связан с своим источником – светильником. И не мене, чем характер освещения, пристального творческого внимания требует и сам светильник.

И что может быть естественнее, стремясь к индивидуальному освещению и дизайну светильника, чем создать его самостоятельно? Все мы с детства знаем, что лучший подарок тот, что сделан своими руками. Это утверждение можно развить: все то, что сделано своими руками, всегда предпочтительно перед тем, что можно приобрести в магазине. Но, разумеется, прежде,чем делать такое смелое заявление, необходимо быть уверенным, что своими руками Вы и впрямь может создать что-то не уступающее по качеству промышленным аналогам. Для того, чтобы создать качественную, привлекательную и уникальную лампу своими руками, следует тщательно подготовиться и изучить как примеры, так и технологию этого ремесла.