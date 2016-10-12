Как создать авторскую лампу своими руками

Свет – один из главнейших элементов дизайна интерьера. Светом зонируют пространство комнат, подчёркивают достоинства и комуфлируют недостатки помещения, создают специфическую атмосферу и многое другое. Но совершенно ясно, что свет этот – не абстрактное свечение, но он прямо связан с своим источником – светильником. И не мене, чем характер освещения, пристального творческого внимания требует и сам светильник.
И что может быть естественнее, стремясь к индивидуальному освещению и дизайну светильника, чем создать его самостоятельно? Все мы с детства знаем, что лучший подарок тот, что сделан своими руками. Это утверждение можно развить: все то, что сделано своими руками, всегда предпочтительно перед тем, что можно приобрести в магазине. Но, разумеется, прежде,чем делать такое смелое заявление, необходимо быть уверенным, что своими руками Вы и впрямь может создать что-то не уступающее по качеству промышленным аналогам. Для того, чтобы создать качественную, привлекательную и уникальную лампу своими руками, следует тщательно подготовиться и изучить как примеры, так и технологию этого ремесла.
Модное ныне направление DIY – do it yourself – буквально переводится как “сделай это самостоятельно”. Что же притягательного находят современные творческие люди в этом “сделайсаме”, к которому мы привыкли относиться несколько предвзято: как к примете недостатка?
DIY не так уж молод, как может показаться, и стоит за этим явлением ряд сложных культурных и экономических резонов. Но здесь мы не станем заострять внимание на этой политике. Вместо этого, давайте попробуем понять DIY с точки зрения его потенциальной привлекательности. В интерьере практика “сделай это самостоятельно” распространена на столько часто, что сложно говорить о каком-то конкретном направлении: самостоятельно мы собираем книжные полки, стулья, столы, починяем, красим, оклеиваем и т.д., и т.п. Разница DIY культуры с этим нашим вечным состояние ремонта – в осознанном стремлении во-первых, сделать своими руками всё от начала до конца, а во-вторых, сделать что-то принципиально неповторимое. Классический первый шаг в направлении DIY дизайна – это создание авторской лампы: не слишком трудоёмкий способ добавить в Ваш интерьер что-то очень индивидуальное и очень заметное.
Процесс создания лампы не очень сложен, но требует известной осведомлённости в электротехнике, а также знания элементарных свойств материалов, с которыми Вам придётся работать. Кроме того помните, что работая с электричеством следует соблюдать технику безопасности. Попробуем проследить весь этот процесс от эскиза до конкретного места в интерьере.
В любом техническом, а равно и творческом проекте, начало работы заключается в эскизировании замысла. Нет необходимости браться за карандаш и вступать в неравный бой с бумагой, если Вам не свойственно фиксировать размышление в виде рисунка, хотя это и не было бы лишним. Но в любом случае, Вам придётся достаточно точно представить себе, что же Вы хотите получить в результате.
Для того, чтобы определиться с дизайном Вашей будущей лампы, имеет смысл изучить достаточное количество образцов. Таким образом Вы исключите возможность того, что по случайности просто повторяете виденный когда-то пример. Вообще, широта знаний в этой области развяжет Вам руки: сочетая признаки разных стилей и эпох или допуская индивидуальные разночтения в интерпретации конкретного стиля, Вы с большой вероятностью найдёте свой собственный, уникальный образ.
Что касается материала, то единственное ограничение Вашей фантазии – это физические законы. То есть всякий предмет, способный длительное время сохранять свою форму, может стать основой для Вашей лампы. Достаточно посмотреть на существующие образцы, чтобы понять, что DIY – это не про ограничения! Как Вам, например, лампа из велосипедного колеса? Или из металлических водопроводных труб? Декоративный абажур из диапозитивов? В ход идут строительные материалы, берёзовые чурбаки, резиновые перчатки, рисовая бумага, отжившие свой век вещи – одним словом, всё, что Вам кажется привлекательным.
Однако, важно понимать, что, с одной стороны, свет сильно меняет визуальные свойства материалов: очень часто светильники, производящие потрясающее впечатление, будучи зажжёнными в тёмном помещении, при свете дня оказываются корявенькими поделками, и наоборот. С другой стороны, не следует забывать и о технических свойствах материалов: способности к электропроводности, сопротивлении к нагреванию и т.п. Выбор материала во многом обуславливает и привлекательность результата. Как правило, DIY эстетика предполагает, что у Вас нет портативной столярной или слесарной мастерской, равно как и мебельной фабрики, и требования, предъявляемые профессиональным ремесленникам или промышленности, в Вашем случае соблюсти невозможно. Это значит, что работая с наличными материалами в DIY, мы не стремимся изменить до неузнаваемости исходный материал. Даже совсем напротив: большая доля очарования в такой работе заключается именно в игре парадоксов.
После того, как работа над внешностью Вашей лампы завершена, остаётся ещё несколько процедур, от которых зависит, можно ли вообще будет назвать Ваше произведение лампой, или лучше остановиться на стойке для зонтов, чтобы не выступить в странном свете. Шутки шутками, а некоторые вещи и впрямь лучше лишний раз прояснить.
Помните, что Ваша лампа будет работать от розетки: а стало быть неправильная сборка, плохая изоляция, а в иных случаях простое отсутствие заземления могут привести к удару или даже пожару.
В настоящий момент в свободном доступе можно найти специальные заготовки для сбора электрики в самодельной лампе. В том же случае, если Вы хотите создать свою лампу без каких-либо промышленных заготовок, Вам придётся уделить некоторое внимание её электросхеме.
Так, например, используя в конструкции светильника алюминиевые, то есть электропроводящие, трубки, желательно делать двенадцативольтовую электросхему, с использованием выносного блока питания и ламп 12V, чтобы избежать удара током, в случае повреждения изоляции провода.
Венцом Вашей лампы будет, конечно, лампочка. И здесь есть несколько соображений, которые можно принять во внимание. Разумеется, самым целесообразным вариантом следует признать светодиодную лампочку: экономичная, яркая, безвредная, обладающая естественной цветовой температурой и не нагревающаяся – на сегодня она не знает конкурентов в повседневной жизни. Однако, в ряде случаев, не смотря на все недостатки, предпочтение отдаётся люминесцентным лампам и даже декоративным лампам накаливания. Причиной такого предпочтения становятся уникальные декоративные свойства этих ламп, особенно в последнее время.
И, как говорится, конец – делу венец. Ваша лампа готова! Но судить о результате по настоящему Вы сможете только тогда, когда она найдёт свой место в Вашем доме. От этого во многом зависят и выбор материала, и предпочтение характера света, или цветовой температуры. Так, в спальне имеет смысл предпочесть тёплый свет, характерный для ламп накаливания, и естественные материалы, в то время, как в гостиной или столовой, естественный или даже холодный свет, излучаемый экстравагантным металлическим светильником, будет способствовать созданию непринуждённой и свежей атмосферы.
Сегодня, как никогда мы можем наблюдать, как массовая промышленность просачивается во все области нашей жизни, и даже исключительность ставится на конвейер. DIY – потрясающая возможность проявить Вашу изобретательность и пускай немного, но изменить свой дом в сторону индивидуального и человечного дизайна.