Как создать авторскую лампу своими руками

Модное ныне направление DIY – do it yourself – буквально переводится как “сделай это самостоятельно”. Что же притягательного находят современные творческие люди в этом “сделайсаме”, к которому мы привыкли относиться несколько предвзято: как к примете недостатка?

DIY не так уж молод, как может показаться, и стоит за этим явлением ряд сложных культурных и экономических резонов. Но здесь мы не станем заострять внимание на этой политике. Вместо этого, давайте попробуем понять DIY с точки зрения его потенциальной привлекательности. В интерьере практика “сделай это самостоятельно” распространена на столько часто, что сложно говорить о каком-то конкретном направлении: самостоятельно мы собираем книжные полки, стулья, столы, починяем, красим, оклеиваем и т.д., и т.п. Разница DIY культуры с этим нашим вечным состояние ремонта – в осознанном стремлении во-первых, сделать своими руками всё от начала до конца, а во-вторых, сделать что-то принципиально неповторимое. Классический первый шаг в направлении DIY дизайна – это создание авторской лампы: не слишком трудоёмкий способ добавить в Ваш интерьер что-то очень индивидуальное и очень заметное.