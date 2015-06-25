Интерьер мансардного этажа

Жители загородных домов нередко используют пространство мансарды под рабочий кабинет. Даже рутинный труд на высоте птичьего полета легко превращается в увлекательное занятие, но только при условии, что в кабинет проникает достаточно дневного света. Окна в мансарде могут стать ярким графическим штрихом в дизайне дома.

Несколько необычных идей по обустройству мансардного этажа вы можете подсмотреть в статье ’До и после: Дом Кастро’.