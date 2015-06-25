Интерьер мансардного этажа

Сложно в это поверить, но чудесная мансарда – укромный уголок, спрятанный под изломанными линиями кровли, – далеко не всегда был в почете. В начале XIX века в Европе на чердачных этажах жили преимущественно бедные люди. Впрочем, и у нас на протяжении долгого времени мансарда не считалась полноценным жилым помещением и чаще всего использовалась для хранения вещей не первой необходимости. Лишь по истечении нескольких десятилетий, прошедших под знаком абсолютного доминирования однообразных многоэтажек с плоскими крышами, мы вновь оценили преимущества геометрически сложной, но такой уютной и неповторимой мансарды.
Оформление интерьера мансардного этажа имеет ряд особенностей, обусловленных нестандарным конструктивным решением пространства. Необходимо учесть и тип геометрической формы мансарды (треугольный или ломаный, симметричный или несимметричный) и специфику планировки этажа, расположенного ниже.
Уютная комната со скошенными потолками очень эффектно смотрится на страницах архитектурных журналов, однако жизнь в ней может оказаться совсем не такой комфортной. Недостаток естественного света и невозможность свободного перемещения могут спровоцировать подавленное настроение, поэтому специалисты рекомендуют тщательно поработать над освещением комнаты, и создать в ней тематический интерьер, как это сделали дизайнеры из Architoria 3D, превратившие мансардное помещение в каюту парусной яхты.
Чаще всего на мансардных этажах располагаются спальные или детские комнаты, и очень редко дизайнеры решаются на размещение в них гостиных. Причина невероятно проста – в гостиных мы проводим большую часть времени, поэтому все здесь все должно быть подчинено комфорту, который в восприятии большинства абсолютно несовместим с низкими потолками и отсутствием света. Что может сделать дизайнер, чтобы компенсировать эти недостатки? Прежде всего отказаться от цветной отделки потолка и подобрать мебель в светлых тонах. Еще одним способом освежить интерьер гостиной в мансарде могут стать комнатные растения, не требующие много солнечного света.
Планировка некоторых мансардных этажей предполагает использование полноценных стандартных окон. В таких помещениях можно смело планировать детские комнаты. Малыши будут с удовольствием жить на верхнем этаже дома, при этом вам не придется переживать за то, что слишком крутой скат негативно скажется на психике ребенка. Какая отделка лучше всего подойдет для детской комнаты? Разумеется, самая высокоэкологичная.
Дизайн этого помещения опровергает распространенный стереотип о том, что деревянная отделка стен и потолка делает дизайн комнаты
деревенским. Многое зависит от цвета дерева и от того, как оно сочетается с выбранной мебелью.
Скандинавия
Как оказалось, мансардное помещение тоже можно, и даже нужно разделять на функциональные зоны, особенно это касается небольших по площади домов. Сделать этом можно с помощью использования разных напольных покрытий и предметов мебели, визуально отделяющих одну часть комнаты от другой.
Жители загородных домов нередко используют пространство мансарды под рабочий кабинет. Даже рутинный труд на высоте птичьего полета легко превращается в увлекательное занятие, но только при условии, что в кабинет проникает достаточно дневного света. Окна в мансарде могут стать ярким графическим штрихом в дизайне дома.
Несколько необычных идей по обустройству мансардного этажа вы можете подсмотреть в статье ’До и после: Дом Кастро’.