Как сделать бар у себя дома?

Бар дома – это, конечно, нонсенс: когда мы ходим в бар, место шумное и атмосферное, разве тем самым мы не спасаем уют и порядок у себя дома? Чего ради лишать бар атмосферы отвязности, или наоборот, превращать дом в вертеп?
На самом деле всё обстоит иначе. Бар – это не только образ жизни или поведения, но также и эффектная декорация. И в этой декорации может происходить как самый благочестивый семейный ужин, так и камерная домашняя вечеринка. Перенося внешние признаки барной культуры в свой дом, мы сообщаем нашим гостям некоторое личное отношение: открытость и “компанейскость”.
Домашний бар можно обустроить практически в любом помещении, которое вам кажется уместным и удобным для этого, главное гармонично вписать его в интерьер выбранной комнаты. Чаще всего для этих целей выбирают кухню или столовую, большой плюс заключается в том, что устройство бара позволит вам выделить функциональные зоны в доме, отделить кухню от столовой, а также поможет обозначить зоны отдыха и работы непосредственно на кухне. При таком интерьерном решении сохраняется визуальное единство зон, но при этом видна четкая граница, которая значительно практичнее обычных стен и перегородок, которые часто лишь воруют ценную площадь в небольших квартирах. С помощью домашнего бара можно сделать интерьер более интересным и уютным.
При выборе барной мебели необходимо руководствоваться пространственными возможностями помещения и предпочтениями в конфигурации, так как кроме всего прочего бар может быть мобильным или стационарным. Классический вариант стационарнрого бара включает стойку-стол и высокие стулья или табуреты. К нему может прилагаться буфет. Более простым вариантом домашнего бара может быть вертикальная стойка с небольшой столешницей и приспособлением для бокалов и бутылок. Если же площадь позволяет устроить домашний бар с размахом и отвести для него отдельную комнату, то в таком случае следует задуматься о приобретении специальной мебели для хранения напитков (винный шкаф или специальный барный холодильник), большой барной стойке или комплексе барных столиков и стульев, буфета для хранения посуды и т.д. С таким помещением ваш дом станет любимым местом для дружеским встреч и вечеринок, а вам достанется роль гостеприимного хозяина. Если же у вас отсутствует свободное пространство, а мечта о домашнем баре не Вас оставляет не огорчайтесь, так как возможность организовать его компактно тоже существует. В таком случае стоит обратить свое внимание на передвижную барную мебель, мобильность которой позволит создать нужную атмосферу в любой комнате или зоне.
Если вы всерьез задумались о создании домашнего бара, но не можете решить, что именно Вам нужно, то не медлите, а отправляйтесь в свой любимый бар! Что именно вам нравится здесь? Почувствуйте атмосферу, присмотритесь к деталям, что-то наверняка Вас вдохновит. А если вы любитель шумных домашних вечеринок, то приглашайте домой друзей и посмотрите, чего вам так не хватает: мобильного барного столика, вместо которого вы используете табуретку или же удобной барной стойки вместо кухонного стола? Определившись с желаниями, оцените возможности своего жилья и приступайте к выбору самого необходимого.
Данный предмет интерьера замечателен своей многофункциональностью, так как в свободное от вечеринок и дружеских встреч время она вам может служить обеденным столом, рабочим местом или уголком, где можно выпить чашечку кофе за чтением. Рынок предлагает различные варианты барных стоек, некоторые из них подходят даже для маленькой кухни, а в небольших квартирах это может стать единственных спасительным выходом для гостеприимных хозяев. Выбирая барную стойку, нужно обратить внимание на то, как она вписывается в интерьер комнаты, ее можно сочетать со столешницами кухонной мебели, подоконниками, полом или лестницей и другими элементами дизайна.
Выбирая барные стулья прежде всего обратите внимание на материал, из которого они изготовлены. Такие стулья в меру их функциональных особенностей более обычных склонны к изнашиванию, вследствие чего предпочтение стоит отдавать моделям из пластика, дерева или металла.
Следующим существенным критерием является конструкция ножек стула. Большим плюсом конструкции будет возможность регулирования высоты. Другая важная особенность устройства барного стула – подножка. Ножки барного стула обязательно должны быть на сварной основе, так как иначе есть риск того, что они скоро разболтаются и придут в негодность. “Седло” барного стула принято классифицировать как классический табурет, полукресло или стул. И выбирать из них стоит, руководствуясь только личными предпочтениями и толщиной кошелька. В остальном, хотя у каждого из видов есть свои плюсы и минусы, они слишком схожи.
Если Вы – ценитель хорошего вина, и с радостью устроили бы в своём Шале грандиозный винный погреб, но – увы! – по воле случая в Шале не хозяйничаете, в таком случае хорошим утешением и стильной альтернативой погребу может стать винный шкаф. От обычного холодильника винный шкаф отличает наличие ряда опций,таких как поддержание оптимальной температуры, предохранение вина от окисления,очистка воздуха, исключающая посторонние запахи, минимизация вибраций, защита от воздействия света, а в более дорогих моделях доступно даже разделение пространства шкафа на климатические зоны с разной температурой для разных типов вина. Эти возможности позволяют обеспечить наилучшие условия для хранения именно вина и дадут ему вызреть до оптимального возраста и идеальных вкусо-ароматических характеристик. Тем не менее, винный шкаф – серьезная инвестиция, и перед тем, как потратиться на такую технику, неплохо бы сперва разобраться, необходим ли он вам.
Как мы уже говорили, некоторые могут остановить свой выбор на передвижной барной мебели. Мобильный бар представляет собой журнальный столик или шкафчик, который при открытии превращается в мини-барную стойку. Такой предмет станет идеальным дополнением интерьера небольшой квартиры, так как он занимает мало места, но в то же время все необходимое для уютного вечера буквально оказывается у вас под рукой. Удобен он именно тем, что с помощью такого столика вы можете устроить барную атмосферу в любом помещении, для этого нужно лишь перекатить столик в выбранное для данного вечера место: в гостиную, спальню, на балкон или в столовую.
Барный холодильник это компактная альтернатива винному шкафу, если вы являетесь любителем разнообразных алкогольних напитков. Маленькие габариты устройства позволяют без труда найти для него место в комнате или кухне.
Как правило, барные мини-холодильники оснащены одной камерой с одной или несколькими полками, и сохраняют температурный режим в пределах от 2 до 8 градусов тепла. Такой режим благоприятен для большинства напитков.
В силу специфичности барной культуры и некоторой её технологичности, домашний бар так же, как и традиционный, следует экипировать рядом специальных инструментов. Впрочем, для домашнего бара достаточно будет нескольких основных предметов, а именно: шейкер, джиггер, мадлер (пестик), стейнер и барная ложка. Этих пяти инструментов будет достаточно, чтобы смешивать у себя дома любые коктейли.