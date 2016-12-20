Как сделать бар у себя дома?

Домашний бар можно обустроить практически в любом помещении, которое вам кажется уместным и удобным для этого, главное гармонично вписать его в интерьер выбранной комнаты. Чаще всего для этих целей выбирают кухню или столовую, большой плюс заключается в том, что устройство бара позволит вам выделить функциональные зоны в доме, отделить кухню от столовой, а также поможет обозначить зоны отдыха и работы непосредственно на кухне. При таком интерьерном решении сохраняется визуальное единство зон, но при этом видна четкая граница, которая значительно практичнее обычных стен и перегородок, которые часто лишь воруют ценную площадь в небольших квартирах. С помощью домашнего бара можно сделать интерьер более интересным и уютным.

При выборе барной мебели необходимо руководствоваться пространственными возможностями помещения и предпочтениями в конфигурации, так как кроме всего прочего бар может быть мобильным или стационарным. Классический вариант стационарнрого бара включает стойку-стол и высокие стулья или табуреты. К нему может прилагаться буфет. Более простым вариантом домашнего бара может быть вертикальная стойка с небольшой столешницей и приспособлением для бокалов и бутылок. Если же площадь позволяет устроить домашний бар с размахом и отвести для него отдельную комнату, то в таком случае следует задуматься о приобретении специальной мебели для хранения напитков (винный шкаф или специальный барный холодильник), большой барной стойке или комплексе барных столиков и стульев, буфета для хранения посуды и т.д. С таким помещением ваш дом станет любимым местом для дружеским встреч и вечеринок, а вам достанется роль гостеприимного хозяина. Если же у вас отсутствует свободное пространство, а мечта о домашнем баре не Вас оставляет не огорчайтесь, так как возможность организовать его компактно тоже существует. В таком случае стоит обратить свое внимание на передвижную барную мебель, мобильность которой позволит создать нужную атмосферу в любой комнате или зоне.