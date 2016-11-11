Простые способы привлечения диких животных в сад

В былые времена садоводы по-разному относились к представителям фауны, которые жили или на время появлялись в их садах. Одни спокойно сосуществовали, другие старались прогнать, третьи — даже убить. В любом случае привлекать диких животных в сад мыслей не было.

Однако времена меняются и в садоводстве приоритеты поменялись. Это обусловлено несколькими факторами

Во-первых, дикая природа в определенном смысле «вошла в моду». Мелкие обитатели сада радуют глаз и потешают своей непосредственностью.

Во-вторых, люди начали осознавать вред, наносимый окружающей среде, и необходимость что-то делать для ее сохранения. Создание условий для развития жизни в саду — своего рода компенсация за то, что уже сделано.

Во третьих, в дикой природе много полезных животных, которые борются с вредителями на садовых участках. Так, ежики могут съесть за одну ночь много слизней, божья коровка ест тлю т. д.

В стремлении угодить существующему тренду садоводы и ландшафтные архитекторы разработали сотни идей, как привлечь диких животных в сад. О них и пойдет речь.