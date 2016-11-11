Простые способы привлечения диких животных в сад

В былые времена садоводы по-разному относились к представителям фауны, которые жили или на время появлялись в их садах. Одни спокойно сосуществовали, другие старались прогнать, третьи — даже убить. В любом случае привлекать диких животных в сад мыслей не было.
Однако времена меняются и в садоводстве приоритеты поменялись. Это обусловлено несколькими факторами
Во-первых, дикая природа в определенном смысле «вошла в моду». Мелкие обитатели сада радуют глаз и потешают своей непосредственностью.
Во-вторых, люди начали осознавать вред, наносимый окружающей среде, и необходимость что-то делать для ее сохранения. Создание условий для развития жизни в саду — своего рода компенсация за то, что уже сделано.
Во третьих, в дикой природе много полезных животных, которые борются с вредителями на садовых участках. Так, ежики могут съесть за одну ночь много слизней, божья коровка ест тлю т. д.
В стремлении угодить существующему тренду садоводы и ландшафтные архитекторы разработали сотни идей, как привлечь диких животных в сад. О них и пойдет речь.
Если в саду есть старый сарай или его развалины, то не стоит его сносить. Даже если он утратил функциональные возможности, которые были заложены в нем ранее, его польза может проявиться в ином. К примеру, если просверлить в этих стенах множество отверстий, в них поселится много полезных насекомых. Они с удовольствием откладут там свои яйца.
Таким образом, могут поступать множество пчел, ос, божьих коровок, пауков, которые будут бороться с вредными насекомыми в саду. Чтобы сгладить эффект разрухи от старого сарая, можно его озеленить: посадить вокруг него дикий виноград, плющ или другие вьющиеся растения, которые накроют развалины густым ковром.
Еще одним способом завести больше диких животных в саду является поленница.
Эта конструкция состоит из небольших отрезков бревен, сложенных друг на друга. Порядок укладки бревен может быть разным. В одних случаях им придают форму пирамиды или квадрата, в другом просто сваливают их на кучу в хаотичном порядке. Для придания этой конструкции большей устойчивости несколько бревен располагают вертикально.
Далее поленья засыпают перегноем и высаживают дикорастущие растения наподобие папороти, колокольчиков и т. д. Из квадратной поленницы можно создать полноценную клумбу. Ее следует регулярно поливать.
В дальнейшем бревна начинают подгнивать от влаги. В них заводятся различные жуки и другие насекомые. Далее могут поселиться мыши, ежи. Находят свое питание и птицы. Поленница стает, с одной стороны, очагом для жизни, с другой — источником кормушки.
Еще одной средой для обитания диких животных станет пруд. Прежде всего он является источником воды для диких животных в саду: птицы, жабы, ящерицы с удовольствием будут пить там воду. А земноводные и вовсе будут там жить, возможно даже откладывать яйца. Кроме того, влажность, исходящая от пруда, сформирует прекрасный микроклимат в саду. Превзойти его сможет только микроклимат у фонтана или же у натурального водоема.
Поскольку пруд будет рукотворным, его берега следует делать пологими, чтобы обитатели сада без труда могли выбраться из воды. А через пруд соорудить стильный садовый мостик, через который можно будет совершать романтические прогулки на другую сторону водоема.
Человек всегда был рад птицам в саду. Ведь они всегда радовали его слух своим пением. Кроме того, птичье пение всегда ассоциировалось с весной, когда все природа пробуждается. Чтобы привлечь новых птиц и сохранить старых, их необходимо подкармливать. Для этого созданы разные виды кормушек.
Например, кормушки, напоминающие навес: они состоят из донышка и крыши, которые соединяются четырьмя перемычками. По донышку кормушки рассыпают корм, чтобы есть его могли сразу несколько птиц. Некоторые птицы, такие как дрозды или завирушки, предпочитают клевать корм на земле. Для них специально делают такие кормушки, которые размещаются непосредственно на земле.
Кормушки, на самом деле, можно изготовить из любых подручных средств. Например, из полиэтиленовой бутылки можно вырезать боковую поверхность, повешать ее на дереве и насыпать корм. Дикие животных в саду, в том числе и птицы, требуют много воды. Можно установить специальные поилки, откуда птицы будут пить воду.
Насекомые также являются неотъемлемой частью дикой природы в саду. Правильным пчелам, делающим правильный мед, необходимо правильное питание. Как известно, для производства меда пчелам нужна пыльца и нектар, которые в избытке вырабатывают многие садовые растения. Этот совет более актуален, если в планах не только любоваться пчелами, а еще и содержать пасеку на участке.
Привлекать пчел могут как дикорослые, так и садовые растения. Садить цветущие растения желательно так, чтобы они были рядом друг с другом. А подбирать их следует так, чтобы в саду были цветущие растения от ранней весны до поздней осенью.
К цветущим и нектароносным растениям относят: эхинацея, скабиоза, майоран, лаванда и т.д.
Птиц покормили, теперь им можно и поспать, и гнездиться, и потомство заводить. Для этого нужно построить для них маленький домик, который приведет диких животных в сад.
Так, большой популярностью у пернатых пользуется дуплянка. Это скворешник в виде домика, в котором есть круглое отверстие для влета-вылета птиц. В такой кормушке птицам можно не только есть, но и делать свое гнездо для продолжения потомства.
Для устройства аналогичного этому домика можно использовать и ствол спиляного старого дерева, который специально для подобных целей оставляли. Для этого нужно с помощью стамески выдолбить внутри ствола полое пространство, а также в стенке проделать отверстие для влета. Сверху столб накрываю доской и ее прибивают.
Для более социальных птиц, как голуби, необходим домик более больших размеров. Наличие голубятника или скворешника делают жизнь в саду более веселее.
Поскольку в саду выращивают плодовые деревья и ягоды, а возможно и овощи, то следует надлежащим образом за ними ухаживать. Это проявляется, в том числе, в необходимости удобрять растения и грунт вокруг них.
С этой целью придумали компостную кучу.
Во-первых, это средство утилизации органических отходов, которые накапливаются в повседневной жизни.
Во-вторых, в результате перегнивания отходов в компостной куче получается хороший перегной, которым удобно удобрять растения.
Во третьих, это прекрасное место жительства для червей, жуков и иных насекомых. В свою очередь, птицы прилетают сюда поживиться червями.
Для того, чтобы образовать компостную кучу, необходимо скошенную траву перемешать с отходами от приготовления пищи, навозом, который образовался от содержания домашних животных и т.д. В процессе гниения компост выделяет тепло, поэтому многие мелкие животные любят там зимовать.
По окончании зимы не следует спешить разобрать компостную. Животные могут там зимовать и до лета.