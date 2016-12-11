Идеи обустройства и дизайна маленькой ванной

Маленькие квартиры – это исконная проблема постсоветских построек. Даже спальная комната площадью 18 квадратных метров в то время считалась нормальной, не говоря уже о ванной. А именно это помещения «пострадало» от рук архитекторов больше всего. В связи с этим современных владельцев интересует вопрос, как можно увеличить ванную комнату?
Частично эту проблему можно решить, подобрав правильный стиль интерьера. В подобном случае стоит обратить внимание на такие направления как модерн, минимализм и японский этно-стиль. Им характерно рациональное распределение помещения, простота в использовании и минимальное количество вспомогательных предметов.
Как еще можно обустроить маленькую ванную читайте в этой статье.
Правильная организация пространства является залогом порядка в ванной комнате. Особенно, если её размеры ограничены квадратными метрами. Куда спрятать пузырьки с шампунями и гелями, где развесить полотенца и как при этом сделать комнату стильной?
Стоит обратить внимание на место под раковиной независимо от того, открытое оно или закрытое. Если у раковины нет специальной тумбы, то нужно оборудовать пространство под ней открытыми полочками. Здесь в качестве органайзеров хорошо использовать плетёные корзинки, пластиковые и металлические контейнеры.
В маленькой ванной также будут уместны открытые полки над дверью, в углах, возле зеркала, на свободной стене. На широких полочках можно хранить полотенца, корзинки с косметикой, пузырьки с шампунями и гелями. На узких полочках отлично разместятся баночки с ватными дисками, стаканчик с зубными щётками, любимые духи, несколько гелей или кремов. Известно, что продолговатые открытые полки визуально делают комнату шире, что является ещё одним плюсом таких конструкций в маленькой ванной.
Для небольшой по площади ванной комнаты рекомендуется плитка небольшого размера и не яркого цвета. Тогда создаётся зрительное увеличение помещения. Очень хорошо смотрится стеклянная мозаика.
Лучшими основными цветами для оформления ванных комнат считаются : голубой, салатовый, нежно-зеленый, голубовато-зеленоватый, цвет слоновой кости, жемчужно-серый, светло-желтый, лимонно-желтый, бледно-розовый, персиковый, терракотовый, песочный, нежно-сиреневый, лавандовый. Основной цвет – это тот, которого больше всего.
Если ванная комната совсем маленькая (менее 2 кв. м), то лучше всего оформить ее в одном из этих цветов, только взять очень светлый, ненасыщенный оттенок. Но лучше использовать два оттенка одного цвета: один темнее, другой – светлее, и короткие стены облицевать плиткой более светлого оттенка, а длинные – плиткой более темного. Этот прием сильно увеличит видимый размер помещения.
Зеркала и зеркальные поверхности очень пригодятся в условиях маленьких ванн, они зрительно увеличивают пространство. Лучше покупать зеркала с подогревом, чтобы они не запотевали и не портились.
Очень будут к месту небольшие подвесные шкафы с зеркальными дверцами. Особенно мало места займут шкафчики, вмонтированные в стену. Само зеркало обычно вешают над раковиной. Зеркала можно сочетать с любым другим материалом, ведь полностью отделывать ими стены не практично: это потребует тщательного ежедневного ухода, иначе брызги, подтеки и пятна буквально уничтожат все великолепие. Альтернативой обычных зеркал может быть матовое или рифленое стекло.
Стеллажи – все это бесценные интерьерные элементы, которые позволяют не только с удобством разместить все необходимое для банных процедур, а и спрятать его от лишних глаз. Оборудовав ванную специальным напольным стеллажом, на нескольких полочках можно удачно разместить бытовую химию или средства гигиены.
Очень удобны вертикальные угловые стеллажи – их можно провести хоть до самого потолка, разместив на полках множество полезных вещей. Еще одно традиционно-пустующее место – расстояние от потолка до входной двери. Здесь можно обустроить полку для полотенец.
Практичным и удобным решением для небольшой ванной может оказаться стеллаж из хромированного металла на роликовых опорах, который содержит выдвижные контейнеры из проволочной сетки или выдвижные плетеные корзинки. Такой стеллаж идеально подходит для хранения полотенец и других принадлежностей для ванной, удобен и не занимает много места.
Замените ванную душевой кабиной. Компактная модель для маленьких ванн займет около 90*90см площади. Подбирайте модель с прозрачным, а не матовым стеклом – такая конструкция придаст интерьеру легкости.
Можно также рассмотреть вариант обустройства душевого уголка. Самая простейшая модификация душевой кабинки, в которой отсутствует потолок и задняя стена займет площадь 70*70см. Дверца (раздвижная или мягкая штора) и боковая стенка крепятся непосредственно к стене ванной.
Визуальное зонирование пространства с помощью напольного покрытия отлично подходит для больших помещений, но в маленькой ванной лучше обойтись без него. Не стоит дробить уже и без того небольшое пространство. Поэтому дизайнеры советуют использовать одну и туже плитку для пола самой ванной и душевой.
Можно обойтись даже без поддона, обустроив сток на западный манер, прямо в полу. Только не забудьте про необходимый уклон пола по направлению к стоку (минимум 1см на каждый метр расстояния до двери).