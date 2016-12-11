Идеи обустройства и дизайна маленькой ванной

Маленькие квартиры – это исконная проблема постсоветских построек. Даже спальная комната площадью 18 квадратных метров в то время считалась нормальной, не говоря уже о ванной. А именно это помещения «пострадало» от рук архитекторов больше всего. В связи с этим современных владельцев интересует вопрос, как можно увеличить ванную комнату?

Частично эту проблему можно решить, подобрав правильный стиль интерьера. В подобном случае стоит обратить внимание на такие направления как модерн, минимализм и японский этно-стиль. Им характерно рациональное распределение помещения, простота в использовании и минимальное количество вспомогательных предметов.

Как еще можно обустроить маленькую ванную читайте в этой статье.