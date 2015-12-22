Лучший бюджетный новогодний подарок для дома

Новогодняя приятная суета зачастую становится серьезным испытанием для нашего бюджета. Но стоит приложить немного фантазии, и вместо стандартных гаджетов и сувениров найдутся подарки и декор для дома индивидуальные, нестандартные и что удивительно – недорогие. Для этого пригодятся и наши забытые умения мастерить гирлянды из снежинок, и авторские работы дизайнеров, и оригинальные идеи – как превратить обычную вещь в новогоднее чудо.
Новый год – праздник особый, богатый традициями подарков и декора, настоящий кладезь для творческих экспериментов.
Хотите придать новое звучание привычным символам Нового года? Смастерите неординарную праздничную ель в минималистичном стиле, сделайте гирлянды в стиле хай-тек из разноцветных скрепок и мишуры, подарите друзьям необычные елочные игрушки из винтажных вещиц.
Для приверженцев традиционной стилистики новогодние подарки тем более дают возможность проявить креатив и мастерство: от простых композиций из еловых веток до праздничной скатерти с ручной вышивкой новогодних картин.
Часто в предновогодние распродажи на полках магазинов можно встретить оригинальные дизайнерские вещицы по приемлемым ценам – обращайте почаще внимание на неординарные предметы, отличающиеся от основой массы традиционных новогодних сувениров. Возможно именно такая неожиданная находка станет идеальным подарком. Интересные арт-объекты вне зависимости от тематики – подарок яркий и индивидуальный.
Если позаботиться о новогоднем подарке заранее, можно заказать вещи с персонализацией. Такой подарок априори будет выделяться из всех остальных предметов. Простые тарелочки – но с инициалами, это уже фамильный сервиз, изящное украшение столовой. Настенное панно с печатью на холсте вашей любимой фотографии, коллаж из семейных фотографий в виде фамильного дерева - яркий декор комнаты и приятное напоминание о счастливых моментах жизни.
Новогодний декор традиционно близок к природе, и эко-стилистика гармонично развивает эту тему естественности и незамысловатой красоты. Аксессуары в эко-стиле, простые и фактурные одновременно, выглядят в интерьере оригинально, но вместе с тем идеально вписываются в новогоднее настроение уюта, детской наивной искренности и незатейливой самобытности.
Возможно вы помните сюжет мультфильма
Дух Рождества? Известный всему городу скряга всю жизнь лишал себя и близких простых человеческих радостей семейного уюта и тепла. Давайте же не будем уподобляться таким тщедушным персонажам и, несмотря на заботы и цейтноты, найдем время сделать себе и близким главный новогодний подарок – наполним дом волшебной аурой семейного праздника, душевной близости и добра. Ведь и нужно для этого совсем немного – купить пару ярких новогодних аксессуаров, найти место для традиционно-свежей или по-модному компактной елочки. И самое главное, остановиться на минутку в повседневной суете, взглянуть в глаза родному человеку и вместе войти в новый, счастливый год.
Пожалуй, никто так не ждет прихода Нового года и не радуется каждой мелочи в доме, напоминающей о скором наступлении волшебной ночи, как маленькие детки. Именно для них атмосфера новогоднего дома – сама по себе главный подарок: светящиеся олени с санями и фигурки сказочных героев, снежные шары и серебристая мишура, яркие гирлянды и еловые венки. Порадуйте своих детей еще до наступления торжественного момента появления подарков под елкой – подарите яркие и уютные новогодние украшения для детской комнаты и всего дома. Этот процесс предпраздничных приготовлений, волнительный и радостный, запоминается детьми не меньше, чем сами долгожданные подарки.