Лучший бюджетный новогодний подарок для дома

Новый год – праздник особый, богатый традициями подарков и декора, настоящий кладезь для творческих экспериментов.

Хотите придать новое звучание привычным символам Нового года? Смастерите неординарную праздничную ель в минималистичном стиле, сделайте гирлянды в стиле хай-тек из разноцветных скрепок и мишуры, подарите друзьям необычные елочные игрушки из винтажных вещиц.

Для приверженцев традиционной стилистики новогодние подарки тем более дают возможность проявить креатив и мастерство: от простых композиций из еловых веток до праздничной скатерти с ручной вышивкой новогодних картин.