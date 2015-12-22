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Лучший бюджетный новогодний подарок для дома

Перла Вереника Перла Вереника
EuroNatale Srl, EuroNatale SRL EuroNatale SRL Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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Новогодняя приятная суета зачастую становится серьезным испытанием для нашего бюджета. Но стоит приложить немного фантазии, и вместо стандартных гаджетов и сувениров найдутся подарки и декор для дома индивидуальные, нестандартные и что удивительно – недорогие. Для этого пригодятся и наши забытые умения мастерить гирлянды из снежинок, и авторские работы дизайнеров, и оригинальные идеи – как превратить обычную вещь в новогоднее чудо.

Вещи, созданные своими руками

Décoration de Noël en bois de palette, Wood BC Wood BC Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
Wood BC

Wood BC
Wood BC
Wood BC

Новый год – праздник особый, богатый традициями подарков и декора, настоящий кладезь для творческих экспериментов.

Хотите придать новое звучание привычным символам Нового года? Смастерите неординарную праздничную ель в минималистичном стиле, сделайте гирлянды в стиле хай-тек из разноцветных скрепок и мишуры, подарите друзьям необычные елочные игрушки из винтажных вещиц.

Для приверженцев традиционной стилистики новогодние подарки тем более дают возможность проявить креатив и мастерство: от простых композиций из еловых веток до праздничной скатерти с ручной вышивкой новогодних картин.

Дизайнерские украшения в подарок на Новый год

Christmas Lifestyle, Habitat Habitat
Habitat

Christmas Lifestyle

Habitat
Habitat
Habitat

Часто в предновогодние распродажи на полках магазинов можно встретить оригинальные дизайнерские вещицы по приемлемым ценам – обращайте почаще внимание на неординарные предметы, отличающиеся от основой массы традиционных новогодних сувениров. Возможно именно такая неожиданная находка станет идеальным подарком. Интересные арт-объекты вне зависимости от тематики – подарок яркий и индивидуальный. 

Персонализированный домашний декор в подарок

Узор под гжель. Азулежу Shatreez КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Shatreez

Узор под гжель. Азулежу

Shatreez
Shatreez
Shatreez

Если позаботиться о новогоднем подарке заранее, можно заказать вещи с персонализацией. Такой подарок априори будет выделяться из всех остальных предметов. Простые тарелочки – но с инициалами, это уже фамильный сервиз, изящное украшение столовой.  Настенное панно с печатью на холсте вашей любимой фотографии, коллаж из семейных фотографий в виде фамильного дерева - яркий декор комнаты и приятное напоминание о счастливых моментах жизни. 

Интерьерный декор в эко-стиле

Christmas Range, The White Company The White Company
The White Company

Christmas Range

The White Company
The White Company
The White Company

Новогодний декор традиционно близок к природе, и эко-стилистика гармонично развивает эту тему естественности и незамысловатой красоты. Аксессуары в эко-стиле, простые и фактурные одновременно, выглядят в интерьере оригинально, но вместе с тем идеально вписываются в новогоднее настроение уюта, детской наивной искренности и незатейливой самобытности.

Новогодний декор дома – подарок для всей семьи

Christmas Lifestyle, M&S M&S Гостиная в рустикальном стиле
M&amp;S

Christmas Lifestyle

M&S
M&amp;S
M&S

Возможно вы помните сюжет мультфильма Дух Рождества? Известный всему городу скряга всю жизнь лишал себя и близких простых человеческих радостей семейного уюта и тепла. Давайте же не будем уподобляться таким тщедушным персонажам и, несмотря на заботы и цейтноты, найдем время сделать себе и близким главный новогодний подарок – наполним дом волшебной аурой семейного праздника, душевной близости и добра. Ведь и нужно для этого совсем немного – купить пару ярких новогодних аксессуаров, найти место для традиционно-свежей  или по-модному компактной  елочки. И самое главное, остановиться на минутку в повседневной суете, взглянуть в глаза родному человеку и вместе войти в новый, счастливый год.

Новогодние украшения для дома в подарок детям

EuroNatale Srl, EuroNatale SRL EuroNatale SRL Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
EuroNatale SRL

EuroNatale SRL
EuroNatale SRL
EuroNatale SRL

Пожалуй, никто так не ждет прихода Нового года и не радуется каждой мелочи в доме, напоминающей о скором наступлении волшебной ночи, как маленькие детки. Именно для них атмосфера новогоднего дома – сама по себе главный подарок: светящиеся олени с санями и фигурки сказочных героев, снежные шары и серебристая мишура, яркие гирлянды и еловые венки. Порадуйте своих детей еще до наступления торжественного момента появления подарков под елкой – подарите яркие и уютные новогодние украшения для детской комнаты и всего дома. Этот процесс предпраздничных приготовлений, волнительный и радостный, запоминается детьми не меньше, чем сами долгожданные подарки. 

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Какие новогодние подарки домашнего декора стали для вас самыми удачными?

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