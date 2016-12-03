6 советов для обстановки квартиры в хрущевке в современном стиле

Наверное, самая странная, непрактичная и абсолютно нелогичная планировка квартир была осуществлена во времена хрущевской программы строительства доступного жилья. Основной задачей этой программы была минимизация затрат на строительство зданий и обеспечение как можно большего количества семей отдельной жилплощадью. Это был отличный и многообещающий план государства, но реализация этого плана проходила не слишком удачно.

Итогом такой тотальной экономии и массовых ошибок в планировках являются убогие, маленькие и узкие квартиры. Основными недостатками хрущевок являются: узкие коридоры, крохотные кухни, совмещенные санузлы и комнаты-пеналы, обычно проходные. Все эти изюминки хрущевских квартир часто неудобны и мешают людям нормально и комфортно жить в квартирах. Многие до сих пор наслаждаются жизнью в хрущевках и не имеют возможности оттуда переехать.