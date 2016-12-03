6 советов для обстановки квартиры в хрущевке в современном стиле

Наверное, самая странная, непрактичная и абсолютно нелогичная планировка квартир была осуществлена во времена хрущевской программы строительства доступного жилья. Основной задачей этой программы была минимизация затрат на строительство зданий и обеспечение как можно большего количества семей отдельной жилплощадью. Это был отличный и многообещающий план государства, но реализация этого плана проходила не слишком удачно.
Итогом такой тотальной экономии и массовых ошибок в планировках являются убогие, маленькие и узкие квартиры. Основными недостатками
хрущевок являются: узкие коридоры, крохотные кухни, совмещенные санузлы и комнаты-пеналы, обычно проходные. Все эти
изюминки хрущевских квартир часто неудобны и мешают людям нормально и комфортно жить в квартирах. Многие до сих пор
наслаждаются жизнью в
хрущевках и не имеют возможности оттуда переехать.
Сегодня в нашей статье мы попробуем создать из узкой и неудобной
хрущевки – просторную и стильную квартиру в современном стиле. Расскажем что для этого нужно и рассмотрим основные дизайнерские приемы для создания современных квартир. Приятного чтения!
Самым простым способом улучшить внешний вид
хрущевки является капитальная перепланировка всей площади квартиры. Самым распространенным способом увеличить пространство в такой квартире является снос стены между гостиной и кухней. Это позволяет создать многофункциональную, стильную и просторную комнату, совмещающую в себе функции кухни, столовой и гостиной.
Другими современными планировочными решениями могут стать:
- Превращение проходной комнаты в изолированную, путем создания перегородки с дверью и дополнительного коридора (площадь квартиры в этом случае слегка уменьшится, зато вы избавитесь раз и навсегда от проходного помещения в квартире),
- Снос перегородки между гостиной и балконом, и создание рабочего кабинета или зоны отдыха за счет квадратных метров
бывшего балконного пространства,
- Увеличение площади зоны санузла за счет части коридора или прихожей.
А вообще, можно просто снести все перегородки в квартире и создать совершенно новое пространство, которое полностью удовлетворяет всем потребностям хозяев.
Хрущевские квартиры славятся своими крохотными кухоньками от 4х до 6 метров площадью. Их площадь можно увеличить, но только не за счет ванной комнаты. СаНПиН2.1.2.2645-10 и СНиП 31-03-2003 г. полностью запрещают расширять площадь кухни за счет ванной или санузла. Зато правила совершенно не запрещают передвинуть перегородку между кухней и жилой комнатой.
Главное не двигать с места плиту и мойку, а площадь новой жилой комнаты должна составлять не менее девяти квадратных метров. Еще одним вариантом расширения кухонного пространства является увеличение за счет коридора, кладовки или стенного шкафа (если такой присутствует).
Также
хрущевки отличаются особенным расположением комнаты в квартире: помещение является проходным и из него обычно есть несколько выходов. Чтобы создать обособленное спальное место в такой комнате, можно создать перегородку в помещении с дверью. А можно просто визуально отгородить спальную зону с помощью различных систем хранения или ширм. Спальная комната будет немного меньше в размерах, но приватность этого стоит. А с помощью грамотного специалиста можно и на маленькой площади спальной комнаты создать стильное и функциональное помещение.
Двойные распашные двери в квартире создают ощущение простора и единения пространства. Такие двери выглядят весьма эффектно в доме. Распашная конструкция довольно неудобна в малогабаритных помещениях, ведь каждая дверь в размахе занимает примерно один квадратный метр. Намного функциональнее и компактнее будут выглядеть в интерьере малогабаритной квартиры раздвижные двери, это стильный и эффективный способ закрытия пространства помещений от посторонних глаз.
В большинстве
хрущевок санузел совмещенный, но бывают и раздельные ванные комнаты и туалеты. По функциональности раздельный санузел серьезно проигрывает, поэтому лучшим решением для создания просторной и функциональной ванной комнаты будет объединение двух маленьких помещений в одно просторное. Для этого нужно всего лишь убрать одну перегородку, получив предварительно разрешение на перепланировку
хрущевки. В такой просторной ванной комнате поместится не только туалет, ванная и раковина, но и душевая кабина, стиральная машина и сушилка. К тому же просторные ванные комнаты выглядят намного эстетичнее и стильнее. Правда, это не совсем хороший вариант для семей с количеством человек более двух.
Системы хранения в
хрущевках могут быть расположены где угодно. При перепланировке квартиры можно их расположить в отдельных гардеробных и кладовых, в гостиной, или с помощью системы хранения отделить спальную зону от зоны гостиной комнаты. Таким образом сквозные полки будут выполнять сразу две функции: зрительное разделение пространства на две функциональные зоны и эффективная и вместительная система хранения, которых в малогабаритном жилье много не бывает. Системы хранения также могут быть в предметах мебели, например под диваном, под кроватью или в пуфике.
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