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Как внести разнообразие в интерьер ванной – 10 способов

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Скандинавский лес, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Ванная комната в скандинавском стиле
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Людям, влюбленным в жизнь, свойственно стремление к разнообразию. Всегда хочется что-то изменить к лучшему. Вроде бы вы довольны своей работой, но неплохо бы получить повышение, вас вполне устраивает гардероб, тем не менее, вы как минимум раз в неделю задумываетесь о приобретении новых, более современных вещей, вы совсем недавно осуществили перестановку, но сегодня вам кажется, что не помешало бы добавить еще несколько аксессуаров. 

Именно для таких людей, находящихся в вечном поиске новых впечатлений и идей, мы не так давно публиковали статьи ’15 способов создать яркий интерьер в гостиной и 15 способов изменить спальню без ремонта’. Сегодня пришла очередь взглянуть на 10 способов разнообразить интерьер ванной и выбрать среди них тот, который лучше всего подходит для ванной в вашей квартире. 

Необычная люстра

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое, ООО "Архитектурное бюро Доценко" ООО 'Архитектурное бюро Доценко' Ванная в классическом стиле
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>

Интерьеры жилого дома в пос.Дубовое

ООО "Архитектурное бюро Доценко"
ООО <q>Архитектурное бюро Доценко</q>
ООО "Архитектурное бюро Доценко"

Одним из самых простых способов внести разнообразие в декор ванной является новая необычная люстра. Украшая ванную, мы чаще всего думаем о том, как подобрать подходящую мебель и плитку, забывая про то, что светильники также могут сыграть важную роль в улучшении внешнего вида комнаты. Замените стандартный белый плафон на роскошную дизайнерскую люстру, и ванная преобразиться на глазах. 

Отделка стен

Если вам позволяют время и средства, почему бы не изменить отделку в ванной комнате? Однообразные белые квадратики вызывают разве что приступ зевоты даже у далеких от дизайна интерьера людей. В условиях повышенной влажности лучше всего подойдет отделка из каменной плитки, мрамора, гипсокартона или пластиковых панелей. 

Современная душевая кабина

Ванная, mysoul mysoul Ванная комната в стиле минимализм
mysoul

Ванная

mysoul
mysoul
mysoul

Приобретение новой душевой кабины может стать тем самым практичным решением, которое вы искали. Помимо функциональной составляющей, благодаря современному душу интерьер ванной комнаты будет выглядеть значительно свежее и инновационнее. 

Яркая мебель

The House in Wonderland, udesign udesign Ванная в классическом стиле
udesign

The House in Wonderland

udesign
udesign
udesign

Забудьте про изжившие себя стереотипы о том, что цветовая палитра в ванной должна ограничиваться белым и черным. Обратите внимание на шкафы, зеркала и полочки ярких цветов, предназначенные именно для этой комнаты. Благо, современный рынок предлагает широкий выбор предметов мебели и сантехники в самых невероятных цветовых комбинациях. 

Смешная картинка на стене

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая) Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Ванная в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Иногда, чтобы разнообразить интерьер комнаты, достаточно лишь повесить на стену забавный постер, который наверняка привлечет значительно больше восторженных взглядов, чем новая раковина. Создать в комнате атмосферу легкости и веселья может быть значительно проще, чем вам кажется. 

Неожиданные цветовые комбинации

Шоу-рум в ЖК "Европейский", Студия Анастасии Бархатовой Студия Анастасии Бархатовой Ванная комната в эклектичном стиле
Студия Анастасии Бархатовой

Шоу-рум в ЖК Европейский

Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой
Студия Анастасии Бархатовой

Стеклянная мозаичная плитка находится на пике популярности. Благодаря тому, что этот материал проходит процедуру обжига, его надежность и долговечность не изменяются на протяжении долгого времени. Как и металлическая мозаика, стеклянная поверхность отлично выдерживает перепады температур и является неблагоприятной средой для развития плесени и микроорганизмов, что является немаловажным фактором при выборе материала для стен ванной комнаты. 

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Необычные зеркала

Монохромное сафари, O-Deco Studio O-Deco Studio Ванная в классическом стиле
O-Deco Studio

Монохромное сафари

O-Deco Studio
O-Deco Studio
O-Deco Studio

Если вы пока делаете только первые шаги в дизайне, начните с малого. Первым шагом к переменам может стать подбор настенного декора для ванной. Если с вами живут маленькие дети, им наверняка будет очень приятно обнаружить, что на месте скучного квадратного зеркала их каждое утро будет встречать силуэт веселого жирафа. 

Дерево в пространстве ванной

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Уместна ли деревянная мебель в ванной? Дерево светлых оттенков пользуется неизменной популярностью при создании интерьеров. Ванная комната – не исключение.  Деревянная мебель отлично сочетается как с темной керамической плиткой, так и с отделкой натуральным камнем. Не забывайте о том, что чтобы дерево в ванной жило долго, необходимо позаботиться о хорошей вентиляции в комнате. 

Зонирование ванной

Скандинавский лес, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Ванная комната в скандинавском стиле
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

Скандинавский лес

EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

Как и любое другое помещение, ванную комнату можно разделить на функциональные зоны. Сделать это можно как за счет использования разных материалов для отделки стен, так и с помощью предметов предметов мебели и сантехники. 

Букет цветов

Дизайн-проект “Современная классика”, Дизайн-студия HOLZLAB Дизайн-студия HOLZLAB Ванная в классическом стиле
Дизайн-студия HOLZLAB

Дизайн-проект “Современная классика”

Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB
Дизайн-студия HOLZLAB

И напоследок, самый банальный и одновременно самый эффективный способ внести яркий графический штих в интерьер ванной – поставить на полку небольшой букетик живых цветов. Конечно, ванная – это не идеальное место для растений, поэтому к отбору цветов необходимо подойти с особой тщательностью. К цветущим растениям, которые хорошо переносят перепады температуры и недостаток светя относятся хризантемы, цикламены и экзакумы.

Современные бунгало

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