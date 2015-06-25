Как внести разнообразие в интерьер ванной – 10 способов

Людям, влюбленным в жизнь, свойственно стремление к разнообразию. Всегда хочется что-то изменить к лучшему. Вроде бы вы довольны своей работой, но неплохо бы получить повышение, вас вполне устраивает гардероб, тем не менее, вы как минимум раз в неделю задумываетесь о приобретении новых, более современных вещей, вы совсем недавно осуществили перестановку, но сегодня вам кажется, что не помешало бы добавить еще несколько аксессуаров.

Именно для таких людей, находящихся в вечном поиске новых впечатлений и идей, мы не так давно публиковали статьи ’15 способов создать яркий интерьер в гостиной и 15 способов изменить спальню без ремонта’. Сегодня пришла очередь взглянуть на 10 способов разнообразить интерьер ванной и выбрать среди них тот, который лучше всего подходит для ванной в вашей квартире.