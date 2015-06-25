Как внести разнообразие в интерьер ванной – 10 способов

Людям, влюбленным в жизнь, свойственно стремление к разнообразию. Всегда хочется что-то изменить к лучшему. Вроде бы вы довольны своей работой, но неплохо бы получить повышение, вас вполне устраивает гардероб, тем не менее, вы как минимум раз в неделю задумываетесь о приобретении новых, более современных вещей, вы совсем недавно осуществили перестановку, но сегодня вам кажется, что не помешало бы добавить еще несколько аксессуаров.
Именно для таких людей, находящихся в вечном поиске новых впечатлений и идей, мы не так давно публиковали статьи ’15 способов создать яркий интерьер в гостиной
и 15 способов изменить спальню без ремонта’. Сегодня пришла очередь взглянуть на 10 способов разнообразить интерьер ванной и выбрать среди них тот, который лучше всего подходит для ванной в вашей квартире.
Одним из самых простых способов внести разнообразие в декор ванной является новая необычная люстра. Украшая ванную, мы чаще всего думаем о том, как подобрать подходящую мебель и плитку, забывая про то, что светильники также могут сыграть важную роль в улучшении внешнего вида комнаты. Замените стандартный белый плафон на роскошную дизайнерскую люстру, и ванная преобразиться на глазах.
Если вам позволяют время и средства, почему бы не изменить отделку в ванной комнате? Однообразные белые квадратики вызывают разве что приступ зевоты даже у далеких от дизайна интерьера людей. В условиях повышенной влажности лучше всего подойдет отделка из каменной плитки, мрамора, гипсокартона или пластиковых панелей.
Приобретение новой душевой кабины может стать тем самым практичным решением, которое вы искали. Помимо функциональной составляющей, благодаря современному душу интерьер ванной комнаты будет выглядеть значительно свежее и инновационнее.
Забудьте про изжившие себя стереотипы о том, что цветовая палитра в ванной должна ограничиваться белым и черным. Обратите внимание на шкафы, зеркала и полочки ярких цветов, предназначенные именно для этой комнаты. Благо, современный рынок предлагает широкий выбор предметов мебели и сантехники в самых невероятных цветовых комбинациях.
Иногда, чтобы разнообразить интерьер комнаты, достаточно лишь повесить на стену забавный постер, который наверняка привлечет значительно больше восторженных взглядов, чем новая раковина. Создать в комнате атмосферу легкости и веселья может быть значительно проще, чем вам кажется.
Европейский
Стеклянная мозаичная плитка находится на пике популярности. Благодаря тому, что этот материал проходит процедуру обжига, его надежность и долговечность не изменяются на протяжении долгого времени. Как и металлическая мозаика, стеклянная поверхность отлично выдерживает перепады температур и является неблагоприятной средой для развития плесени и микроорганизмов, что является немаловажным фактором при выборе материала для стен ванной комнаты.
Если вы пока делаете только первые шаги в дизайне, начните с малого. Первым шагом к переменам может стать подбор настенного декора для ванной. Если с вами живут маленькие дети, им наверняка будет очень приятно обнаружить, что на месте скучного квадратного зеркала их каждое утро будет встречать силуэт веселого жирафа.
Уместна ли деревянная мебель в ванной? Дерево светлых оттенков пользуется неизменной популярностью при создании интерьеров. Ванная комната – не исключение. Деревянная мебель отлично сочетается как с темной керамической плиткой, так и с отделкой натуральным камнем. Не забывайте о том, что чтобы дерево в ванной жило долго, необходимо позаботиться о хорошей вентиляции в комнате.
Как и любое другое помещение, ванную комнату можно разделить на функциональные зоны. Сделать это можно как за счет использования разных материалов для отделки стен, так и с помощью предметов предметов мебели и сантехники.
И напоследок, самый банальный и одновременно самый эффективный способ внести яркий графический штих в интерьер ванной – поставить на полку небольшой букетик живых цветов. Конечно, ванная – это не идеальное место для растений, поэтому к отбору цветов необходимо подойти с особой тщательностью. К цветущим растениям, которые хорошо переносят перепады температуры и недостаток светя относятся хризантемы, цикламены и экзакумы.