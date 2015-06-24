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Современные бунгало

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Glass Kitchen, ARCHICURA ARCHICURA Кухня в стиле модерн
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История бунгало берет свое начало в индийской провинции Бенгалии, жители которой строили одноэтажные хижины с соломенными крышами. Британские чиновники, работавшие в колонизированной Индии, прозвали эти забавные домики бунгало. Они  с удовольствием селились в одноэтажных постройках с большой верандой. Чтобы разместить в них все необходимые комнаты, бунгало расширяли. 

Горизонтальная направленность постройки по сей день остается ее отличительной особенностью, хотя другие элементы структуры бунгало претерпели значительные изменения. Современный бунгало – это все тот же широкий дом с плоской крышей, и небольшой коттедж из нескольких этажей, в нижней части которого располагаются холл, гостиная и выход на земельный участок, а в верхней – жилой дуплекс и солярий-терраса.

Бунгало на европейский манер

экстерьер дома в Токсово de.studio Дома в скандинавском стиле
de.studio

экстерьер дома в Токсово

de.studio
de.studio
de.studio

Едва ли можно представить себе жизнь под соломенной крышей в наших климатических условиях. Поэтому европейский бунгало имеет ряд существенных отличий от традиционного азиатского. Как правило, такой дом расчитан на проживание одной семьи. К его нижнему сектору пристраивается терраса или большая беседка с выходом в сад. На первом этаже размещается функциональная жилая площадь, а второй отдается под зону отдыха.

Преимущества бунгало

GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Дома в стиле минимализм
TSEH Architectural Group

GoodLife Park дом №2

TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group

Структура бунгало такова, что все коммуникации дома располагаются на первом этаже, а второй этаж считается роскошью и никакого функционала не несет. Это значительно упрощает процесс строительства. В классическом одноэтажном бунгало нет лестниц, а это значит, что пожилым людям будет очень удобно перемещаться по нему.

Стеклянная романтика

Glass Kitchen, ARCHICURA ARCHICURA Кухня в стиле модерн
ARCHICURA

Glass Kitchen

ARCHICURA
ARCHICURA
ARCHICURA

Многие жители мегаполисов мечтают пожить загородом, отдохнуть от городского ритма, многолюдных торговых улиц и высотных домов. Однако рожденным среди стекла и пластика детям асфальта непросто представить себя среди деревянных домов с прилегающими к ним садовыми участками.  Возможно, как раз для такого типа людей современные, стильные бунгало с прозрачными фасадами станут тем самым типом загородной постройки, ради которой они решатся на переезд.

Жизнь на лоне природы

Дом AUS, INT2architecture INT2architecture Дома в стиле минимализм
INT2architecture

Дом AUS

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Природа успокаивает и помогает сконцентрироваться. Каждый день вы дышите чистым воздухом, прогуливаетесь по бегеру моря или лесным тропинкам, встречаете рассвет, а самое главное – вам больше не нужно ютиться в тесных квартирах, сражаясь за каждый квадратный метр. Призвав на помощь талантливого и опытного архитектора, вы вместе можете спроектировать дом своей мечты, единственный и неповторимый в своем роде. Как должне выглядеть бунгало вашей мечты?

Интерьер бунгало

Индивидуальный жилой дом LGorshkaleva Дома в стиле минимализм
LGorshkaleva

Индивидуальный жилой дом

LGorshkaleva
LGorshkaleva
LGorshkaleva

Характерные особенности интерьера бунгало – минимум деталей, лаконичность, практичная и фукнциональная мебель из ценных пород древесины. Чтобы подчеркнуть связь дома с его историей, выберите в качестве аксессуаров изделия в колониальном стиле. Это могут быть фигурки из соломы или стеблей бамбука. 

Если внутри дома вы хотите создать атмосферу классического бунгало, без сомнений выбирайте комбинации, вызывающие ассоциации с пустыней – белый песок, высохшие стебли растений, нежно-голубое небо и оранжевое предзакатное солнце. Оттенки черного, фиолетового и бордового также будут отлично смотреться в интерьере бунгало. Избегать следует пастельных тонов – розового, лилового,  светло-зеленого.

Русский дизайн: стильная мебель
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