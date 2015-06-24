Современные бунгало

История бунгало берет свое начало в индийской провинции Бенгалии, жители которой строили одноэтажные хижины с соломенными крышами. Британские чиновники, работавшие в колонизированной Индии, прозвали эти забавные домики
бунгало. Они с удовольствием селились в одноэтажных постройках с большой верандой. Чтобы разместить в них все необходимые комнаты, бунгало расширяли.
Горизонтальная направленность постройки по сей день остается ее отличительной особенностью, хотя другие элементы структуры бунгало претерпели значительные изменения. Современный бунгало – это все тот же широкий дом с плоской крышей, и небольшой коттедж из нескольких этажей, в нижней части которого располагаются холл, гостиная и выход на земельный участок, а в верхней – жилой дуплекс и солярий-терраса.
Едва ли можно представить себе жизнь под соломенной крышей в наших климатических условиях. Поэтому европейский бунгало имеет ряд существенных отличий от традиционного азиатского. Как правило, такой дом расчитан на проживание одной семьи. К его нижнему сектору пристраивается терраса или большая беседка с выходом в сад. На первом этаже размещается функциональная жилая площадь, а второй отдается под зону отдыха.
Структура бунгало такова, что все коммуникации дома располагаются на первом этаже, а второй этаж считается роскошью и никакого функционала не несет. Это значительно упрощает процесс строительства. В классическом одноэтажном бунгало нет лестниц, а это значит, что пожилым людям будет очень удобно перемещаться по нему.
Многие жители мегаполисов мечтают пожить загородом, отдохнуть от городского ритма, многолюдных торговых улиц и высотных домов. Однако рожденным среди стекла и пластика
детям асфальта непросто представить себя среди деревянных домов с прилегающими к ним садовыми участками. Возможно, как раз для такого типа людей современные, стильные бунгало с прозрачными фасадами станут тем самым типом загородной постройки, ради которой они решатся на переезд.
Природа успокаивает и помогает сконцентрироваться. Каждый день вы дышите чистым воздухом, прогуливаетесь по бегеру моря или лесным тропинкам, встречаете рассвет, а самое главное – вам больше не нужно ютиться в тесных квартирах, сражаясь за каждый квадратный метр. Призвав на помощь талантливого и опытного архитектора, вы вместе можете спроектировать дом своей мечты, единственный и неповторимый в своем роде. Как должне выглядеть бунгало вашей мечты?
Характерные особенности интерьера бунгало – минимум деталей, лаконичность, практичная и фукнциональная мебель из ценных пород древесины. Чтобы подчеркнуть связь дома с его историей, выберите в качестве аксессуаров изделия в колониальном стиле. Это могут быть фигурки из соломы или стеблей бамбука.
Если внутри дома вы хотите создать атмосферу классического бунгало, без сомнений выбирайте комбинации, вызывающие ассоциации с пустыней – белый песок, высохшие стебли растений, нежно-голубое небо и оранжевое предзакатное солнце. Оттенки черного, фиолетового и бордового также будут отлично смотреться в интерьере бунгало. Избегать следует пастельных тонов – розового, лилового, светло-зеленого.