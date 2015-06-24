Современные бунгало

История бунгало берет свое начало в индийской провинции Бенгалии, жители которой строили одноэтажные хижины с соломенными крышами. Британские чиновники, работавшие в колонизированной Индии, прозвали эти забавные домики бунгало . Они с удовольствием селились в одноэтажных постройках с большой верандой. Чтобы разместить в них все необходимые комнаты, бунгало расширяли.

Горизонтальная направленность постройки по сей день остается ее отличительной особенностью, хотя другие элементы структуры бунгало претерпели значительные изменения. Современный бунгало – это все тот же широкий дом с плоской крышей, и небольшой коттедж из нескольких этажей, в нижней части которого располагаются холл, гостиная и выход на земельный участок, а в верхней – жилой дуплекс и солярий-терраса.