Дом для большой и счастливой семьи

С виду традиционный, но на самом деле переживший в прошлом году реконструкцию и редизайн – этот дом от студии Laurence Associates еще не раз удивит вас в нашем фото-туре по его интерьерам. Монументальный, основательный и просто классический проект выглядит еще лучше после капитального ремонта, при этом сохраняя свою тягу к истории.
Дом расположен на участке возле леса, в очень удобном месте, за что и был куплен новыми владельцами. Построенный в два уровня – основной и мансардный, он также имеет дополнительный гараж на два автомобиля и новое панорамное остекление.
Чтобы добраться до этого дома, вы не поверите, нужно пересечь настоящий мостик через ручей, который тоже принадлежит владельцам этого дома. Съехав с него, вы будто попадаете в сказку – столь приватное расположение всегда ощущается романтично.
Комбинированная отделка фасадов с этой стороны выполнена в слегка нестандартной манере. Дело в том, что отделка верхнего уровня древесиной начинается вовсе не с реального начала второго уровня, а с верхней планки окон первого. Такое решение было принято для того, что красиво оформить выступ, который вы видите на фото слева и использовать древесину по-максимуму. Остальная часть дома оштукатурена в белый цвет, включая дымоход и карнизы крыши, что делает большой дом более легким на вид.
Из-за нестандартного расположения возле леса дворик в этом проекте находится не с противоположной стороны улицы, где сейчас растет почти 50-летний лес, а слева.
Достаточно минималистичный дизайн сада, выполненный в строгих линиях и четких пропорциях, украшает панорамное остекление – кухня и гостиная здесь, как на ладони, также как и сад – для взгляда из интерьера. Ранее часть гостиной была дополнительной пристройкой с зимним садом (справа на фотографии), а теперь стала полноценным помещением и даже приобрела два окна в крыше для более солнечного освещения.
Каменный мост через небольшой ручей, построенный несколько десятилетий назад, был декорирован натуральным камнем в стиле, подходящим для проекта. Была сохранена его аутентичность, а само его присутствие прямо рядом с парадным крыльцом и домом просто очаровательно!
В интерьере дома мы найдем только что завершившуюся отделку и новый кухонный гарнитур, видимый из гостиной. Свободная планировка позволяет сделать комнаты одним целым, стирая границы между функциональными зонами.
Глянцевые черные фасады этой кухни были выбраны самой хозяйкой, ведь кухня ее мечты выглядит именно так! Мульти-функциональная, очень удобная и имеющая просторный остров для кулинарии и сервировки она шикарно сочетается с проектом реконструкции этого дома.
В парадном лестничном холле мы также найдем совершенно новый проект лестницы и лестничного холла. После крохотных и плохо освещаемых коридоров такой вариант реконструкции не просто понравился, но и очень удивил хозяев! Для дополнительного освещения были продуманы мансардные окна и встроенная в потолок и стены подсветка, а отделка интерьера выполнена исключительно в светлых оттенках с использованием глянцевого напольного покрытия.
Одна из ванных комнат на втором уровне оформлена в стиле SPA. Нежные оттенки ореха ши вместе с темным деревом, теплым камнем и изумительной мозаикой на полу душевой делают этот интерьер очень притягательным и расслабляющим!
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