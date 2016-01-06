Дом для большой и счастливой семьи

С виду традиционный, но на самом деле переживший в прошлом году реконструкцию и редизайн – этот дом от студии Laurence Associates еще не раз удивит вас в нашем фото-туре по его интерьерам. Монументальный, основательный и просто классический проект выглядит еще лучше после капитального ремонта, при этом сохраняя свою тягу к истории.

Дом расположен на участке возле леса, в очень удобном месте, за что и был куплен новыми владельцами. Построенный в два уровня – основной и мансардный, он также имеет дополнительный гараж на два автомобиля и новое панорамное остекление.