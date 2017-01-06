Идеальный деревенский дом

Мечта о жизни на природе для городского человека, привыкшего к определенным стандартам комфорта, просто не реальна без большого и красивого дома. Архитекторы и дизайнеры из студии Beech Architects знают это, поэтому и воплотили этот интересный проект как раз для жизни городского человека.

Расположенный в Великобритании, на главной улицы совсем небольшого провинциального городка он выглядит просто изумительно. Традиционный, монументальный и при этом деревянный, с черепичной крышей и красивой отделкой цоколя красным кирпичом.