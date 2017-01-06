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Идеальный деревенский дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Church Farm Barn, Beech Architects Beech Architects Гостиная в стиле кантри
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Мечта о жизни на природе для городского человека, привыкшего к определенным стандартам комфорта, просто не реальна без большого и красивого дома. Архитекторы и дизайнеры из студии Beech Architects знают это, поэтому и воплотили этот интересный проект как раз для жизни городского человека.

Расположенный в Великобритании, на главной улицы совсем небольшого провинциального городка он выглядит просто изумительно. Традиционный, монументальный и при этом деревянный, с черепичной крышей и красивой отделкой цоколя красным кирпичом.

Дизайн экстерьера

Rear Garden Beech Architects Загородные дома
Beech Architects

Rear Garden

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Реконструкция старого особняка в стиле кантри выполнена просто отлично – здесь больше не чувствуется историческая принадлежность дома, но сохранились классические британские черты.

Ландшафтный проект выполнен в современном стиле с характерной для него большой круглой газонной поляной и декоративными многолетниками.

Палисадник

Front Elevation Beech Architects Загородные дома
Beech Architects

Front Elevation

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Парадный вход, украшенный красивой дорожкой из плитки под натуральный камень и зелеными насаждениями, ведет в центральную часть дома, из которой можно попасть как в приватные комнаты, так и в гостиную с двусветным освещением. Здесь с улицы виден еще один красивый уголок – столовая группа на террасе возле дверей в гостиную, которая смотрится очаровательно и идеально подходит для семейного обеда.

Гостиная

Main 17th Century Barn Space Beech Architects Гостиная в стиле кантри
Beech Architects

Main 17th Century Barn Space

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Внутри этого дома мы найдем традиционный английский вид реконструкции старинного дома – кирпичное основание и деревянные балки, оставленные на виду. Светлый дизайн интерьера позволяет скомпенсировать брутальность старой древесины, как и новая кровля, и современное остекление от пола до потолка.

Слева от печи, которая расположена на месте старого камина, мы найдем лестницу с проходом в спальню и ванную комнату, о которых мы узнаем больше в конце статьи. Сама же главная общественная зона в доме на первом уровне поделена на комнаты лишь визуально и имеет свободную планировку.

Кухня

Kitchen Beech Architects Кухня в стиле кантри
Beech Architects

Kitchen

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Просторная кухня составлена из двух комнат, которые теперь объединены в одно большое и светлое помещение. Выполненная в стиле минимализм она имеет мягкий уголок для отдыха, большую столовую зону на 8 персон, кухонный остров и сам гарнитур с имитацией дымохода.

Декоративные светильники изысканно повторяют трио – над кухонным островом и столовой вы найдете одинаковую комбинацию. Акцентная светло-серая стена на заднем плане идеально создает современное настроение в комнате с историей, а сам оттенок изысканно повторяется в дизайне мягкого уголка.

Спальня

The old milking shed Beech Architects Спальня в стиле кантри
Beech Architects

The old milking shed

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

В одной из спален на втором этаже мы также найдем оставленные на виду деревянные балки и планировку в стиле мастер-сьюта – с выходом в ванную комнату и гардеробную непосредственно из самой спальни.

Также из спальни можно попасть на террасы – отличный ход для того, чтобы сделать приватную комнату автономной и максимально комфортной для отдыха. Еще один традиционный прием, позволяющий сделать облик комнаты в старом здании удобнее и лаконичнее – классическая отделка деревом нижней части стены с широкими плинтусами и полочкой сверху.

Ванная комната

Bathroom Beech Architects Ванная комната в стиле кантри
Beech Architects

Bathroom

Beech Architects
Beech Architects
Beech Architects

Светлая ванная комната с высокими потолками, чашей и душевой в комплекте с большими новыми окнами выглядит очень современно, несмотря на расположение в старом здании. Здесь зонируют помещение небольшие декоративные перегородки, не доходящие до потолка, а оформление пола и стен реализовано с помощью плитки из натурального камня. Деревянные балки здесь, как и в других помещениях – на виду. А ранее на этом месте располагалась еще одна спальня с камином, его место  вы легко узнаете по декоративной нише в стене возле чаши.

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