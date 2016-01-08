Маленький дом с большими возможностями

Профессионалы Casas inHAUS занимаются модульными проектами и имеют большое количество похожих домов, которые можно купить и в короткие сроки уже въехать в новый дом. Каждый из их проектов уникален и при этом одинаково практичен.

Дизайн интерьера выполняется в нейтральных тонах, которые подошли бы любой современной семье, а сам дом имеет полную комплектацию из мебели и всех коммуникаций. Дом привозится на участок с помощью крупного автомобиля с краном и ставится на заранее подготовленный фундамент.

2 месяца нужно на изготовление дома по вашему заказу и всего 6 часов для установки. В доме вы найдете натуральный паркет, модный стиль в дизайне интерьера и даже такие аксессуары, как вазы, посуду и картины.