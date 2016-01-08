Маленький дом с большими возможностями

Красивый дом с комбинированной отделкой из квадратных панелей и декоративного камня является прекрасным стартовым вариантом для любой семьи! Спроектированый и построенный архитектурной студией Casas inHAUS из испанского города Валенсия, он называется «Чипиона» и порадует нас особенно стильным дизайном в столь бюджетном проекте
Профессионалы Casas inHAUS занимаются модульными проектами и имеют большое количество похожих домов, которые можно купить и в короткие сроки уже въехать в новый дом. Каждый из их проектов уникален и при этом одинаково практичен.
Дизайн интерьера выполняется в нейтральных тонах, которые подошли бы любой современной семье, а сам дом имеет полную комплектацию из мебели и всех коммуникаций. Дом привозится на участок с помощью крупного автомобиля с краном и ставится на заранее подготовленный фундамент.
2 месяца нужно на изготовление дома по вашему заказу и всего 6 часов для установки. В доме вы найдете натуральный паркет, модный стиль в дизайне интерьера и даже такие аксессуары, как вазы, посуду и картины.
Этот удивительный домик состоит из двух спален, одной ванной комнаты и студии – кухни, столовой и гостиной в одном лице. В компании Casas inHAUS очень ценят свою репутацию и заботятся о лучшем соотношении цены и качества предоставляемого продукта, поэтому как сам дом, так и его планировка и обустройство выполнены на самом высшем уровне.
А после покупки владельцев ожидает качественный сервис, которым уже более 10-ти лет пользуются первые покупатели таких домов. В Испании компания Casas inHAUS очень знаменита – она является волшебной палочкой, которая позволяет молодым семьям обрести новое, идеальное жилье всего лишь за 2 месяца!
Из-за того, что проектирование сборных домов намного экономичнее, а все материалы закупается огромным оптом напрямую от производителя, такой дом предоставляется семье действительно по минимальной цене. Интересно, что без дополнительной платы вы можете и слегка изменить проект – передвинуть мебель, расположить по-другому пару окон, чтобы из них открывался лучший вид в соответствии с конкретно вашим участком или выбрать другой цвет отделки из нескольких вариантов.
У компании Casas inHAUS есть более ста различных моделей, которые полностью покрывают желания стандартной семьи с любым достатком. От линейки Minimal с домами от 36 квадратных метров до крупных вилл с бассейнами и фитнес-залами, здесь можно найти дом под любые вкусы.
Приезжая в компанию Casas inHAUS, вы сразу получаете доступ ко всем материалам проекта – проекту здания, проекту озеленения, плану расстановки мебели и даже списку всех покупаемых мелочей конкретно для данного проекта. Для консультации вы можете лично встретиться с каждым – техником, озеленителем, строителем, дизайнером интерьера и даже с любым рабочим.
Также приятно, что клиент после часовой презентации сразу знает цену своего проекта – до одного евро, а также сроки завершения работ, которые абсолютно всегда точны. То есть, если вам сказали, что через 2 месяца к утру пятницы вы получите ключи от своего идеального нового дома – значит, так и будет. Никаких задержек, дополнительной оплаты, проблем и хлопот!
Интересно, что такой дом также имеет гарантию на качество строительства. Если, например, через месяц вы обнаружите где-то хоть малейшую оплошность – один телефонный звонок и два рабочих дня потребуются команде, чтобы бесплатно для вас ее устранить.
Также клиенты могут выбрать комплектацию – пустой дом с отделкой, дом с мебелью, дом с мебелью и декором на свой вкус и кошелек. Если, например, у вас уже есть диван и пара кресел с вашего нынешнего места жительства – просто скажите об этом вашему дизайнеру, и он уберет новую мягкую мебель из проекта меблировки такого дома и вашего прайс-листа!
Приятно, что звонить в данную фирму тоже можно без каких-либо обязательств. Профессионалы предлагают бесплатные экскурсии по уже построенным выставочным объектам, где вы можете оценить качество каждого предмета мебели, плитки и паркета, потрогать их и увидеть при любом освещении. Экскурсий можно заказать сразу несколько – в небольшой дом, средний и виллу, чтобы оценить и выбрать именно то, что вам нужно!
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