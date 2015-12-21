Дом для всех – маленький, простой, стильный!

Изящно оформленный проект в стиле модерн в бюджетном формате – работа архитектурной студии +moeve architekten bda, которая стремится сделать загородное жилье более доступным.
Этот небольшой дом имеет простую и стильную отделку, просторные комнаты и красивую комбинированную систему остекления, но самое главное его достоинство – ощущение сбывшейся мечты для одной молодой семьи.
Общая площадь дома – всего 60 квадратных метров, она позволяет жить с комфортом, благодаря тщательно продуманной планировке. Стоимость такого дома (около 10 млн. рублей по нынешнему курсу) для Германии – безумно маленькая цена для столь стильного, современного и, что очень важно, нового дома. Купив такой дом, вы будете знать наверняка – он ваш и только ваш, ведь часто на рынке вторичного жилья данное впечатление является сильно размытым.
Планировка дома состоит из простых прямоугольных объемов с привлекательными окнами и дверьми в пол. Отделка стен деревом – в горизонтальном и вертикальном вариантах, она показывает поддержку эко-тенденций.
Удобный внутренний дворик, на который можно попасть сразу из трех комнат дома, идеален для создания патио или летней столовой. Рядом можно разместить детскую игровую площадку, а красивые деревянные фасады станут приятным фоном для любого места отдыха.
Со стороны улицы мы найдем парадный вход, лавочку в стиле рустик и большую клумбу с посадками по определенной схеме. Вьющиеся растения расположены возле стены, и для них уже натянуты лески, мелкие кустарники – посередине, возле декоративных камней, а самые маленькие почвопокровные растения будут обрамлять дорожку, ведущую к дому.
Если вы мечтали об отдельной столовой, в которой можно красиво провести ужин с друзьями, посмотрите на эту, которая даже в столь бюджетном проекте нашла свое законное место и выглядит очень стильно! Как раз с нее можно попасть на внутренний дворик, о котором мы говорили ранее, а рядом с выходом на него стоит миска для собаки.
На этой фотографии мы видим парадный вход – дверь слева, войдя в которую вы оказываетесь в коридоре. В дальней его части слева расположена гардеробная открытого типа, за ней – ванная комната, а справа – проход в спальню.
Спальня, оформленная в лаконичном и современном стиле с помощью различных бежевых оттенков, находится по другую сторону столовой от внутреннего дворика. Нестандартная планировка, позволяющая сделать с домом именно то, что вы хотите – плюс не просто современной архитектуры, но и модных трендов, которые во всем поддерживают оригинальность.
Такой дом – отличная возможность старта для молодой семейной пары, которая хочет начать жизнь в пригороде в собственном доме. Здесь есть все, что нужно – удобство, красота, стиль и красиво оформленные интерьеры в современном стиле.
Новый дом – это всегда радость и большой шаг вперед на пути к благополучию. Мы желаем всем читателям homify красивой, стильной и прекрасной жизни – в изумительных интерьерах и привлекательных домах! Один такой дом мы посмотрели сегодня – немецкий вариант стартового дома наверняка понравится любителям модерна и минимализма. В будущем мы обязательно продолжим рубрику стартовых домов, ведь именно с них начинается жизнь в пригороде для большинства людей и открываются новые, великие горизонты.
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