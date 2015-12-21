Дом для всех – маленький, простой, стильный!

Спальня, оформленная в лаконичном и современном стиле с помощью различных бежевых оттенков, находится по другую сторону столовой от внутреннего дворика. Нестандартная планировка, позволяющая сделать с домом именно то, что вы хотите – плюс не просто современной архитектуры, но и модных трендов, которые во всем поддерживают оригинальность.

Такой дом – отличная возможность старта для молодой семейной пары, которая хочет начать жизнь в пригороде в собственном доме. Здесь есть все, что нужно – удобство, красота, стиль и красиво оформленные интерьеры в современном стиле.

Новый дом – это всегда радость и большой шаг вперед на пути к благополучию. Мы желаем всем читателям homify красивой, стильной и прекрасной жизни – в изумительных интерьерах и привлекательных домах! Один такой дом мы посмотрели сегодня – немецкий вариант стартового дома наверняка понравится любителям модерна и минимализма. В будущем мы обязательно продолжим рубрику стартовых домов, ведь именно с них начинается жизнь в пригороде для большинства людей и открываются новые, великие горизонты.

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